Rector Sánchez por Mesa Social Covid: “Sería muy importante como gesto del gobierno postergar este Pase de Movilidad, creo que así se abre una puerta importante para que el Colmed vuelva”

Esta mañana, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se refirió en T13 acerca de la Mesa Social Covid y de la salida del Colegio Médico (Colmed) luego de las diferencias que tuvieron con el gobierno frente a la implementación del Pase de Movilidad.

Al respecto, el rector expresó que el día de ayer se celebró la reunión de la Mesa Social Covid en la que estuvo presente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con quien hablaron del tema y quien “escuchó muy atentamente”.

En este sentido, la máxima autoridad de la PUC expresó que durante la reunión pidió “dos cosas”:

“Que el Colegio Médico recapacite y vuelva a participar en la mesa. Me parece que es muy importante la presencia del Colmed, y creo que echar atrás esta decisión ayudaría mucho a toda la ciudadanía, y por otra parte, el detonante de esta salida, que fue el Pase de Movilidad: el no haber escuchado que no era el momento”, explicó.

Si bien apoyaron la medida del pase, indicó Sánchez, no era para que fuera aplicada la semana pasada ni esta semana. “Precisamente por el aumento tan notorio de casos, de positividad, la Región Metropolitana con positividades mayores al 10%... entonces lo que conversamos ayer es que sería muy importante como gesto del gobierno postergar este Pase de Movilidad hasta que la RM muestre mejoría, y con este gesto creo que se abre una puerta importante para que el Colegio Médico vuelva a la mesa y retire su decisión de abandonarla”, agregó.

En este sentido, sostiene el rector, en la mesa el día de ayer se dio una conversación “muy respetuosa con el ministro Delgado”, quien dio a conocer que “iba a conversar tanto con el ministro de Salud (Enrique Paris) como con las autoridades del gobierno” para analizar esta situación.

“Yo creo que el consenso es que queremos que el Colegio Médico se mantenga en la mesa, y también hubo un consenso ya la semana pasada, que pensábamos los miembros de la mesa que no era momento para implementar este Pase de Movilidad, por lo tanto yo espero que se eche pie atrás esta decisión”, indicó.

En cuanto a la campaña de vacunación, y el incentivo que ha significado el pase para que la población se inocule, el rector indicó que desde la mesa lo que suponían era que este efecto se podía lograr de igual forma “anunciando la medida sin ponerle una fecha”, sino que diciendo que se implementaría un vez las situación sanitaria mejorara.

“En muchas regiones del país hay más de un 95% de ocupación de camas críticas, entonces cualquier aumento de movilidad puede aumentar los casos y sobrepasar esa situación”, advierte.