Colmed llama a reformar gobernanza en el manejo de la pandemia tras renunciar a la Mesa Social Covid y aseguran que “tenemos un tremendo sentimiento de frustración”

Un “tremendo sentimiento de frustración” hay en el Colegio Médico tras tomar la decisión de abandonar la Mesa Social Covid. Así lo aseguró hoy el presidente (s) del gremio, Patricio Meza, quien ahondó en la determinación de la entidad, la cual fue tomada ayer tras una reunión extraordinaria que duró más de tres horas.

A través de una pauta -realizada por Zoom- el dirigente subrayó que “esta marginación responde al llamado que nos hacen todos nuestros presidentes del Colegio Médico del país quienes nos reunimos ayer dada la situación tan urgente que afecta a nuestro país por la pandemia y a los acontecimientos de los últimos días. En esta reunión se tomó la decisión, en forma mayoritaria de casi el 100%, de marginarnos”.

A lo que apunta Meza es a la información que obtuvo el Colmed vía Ley de Transparencia respecto de la Mesa Social, en la que la subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud indicaba que no existen actas de la instancia ni tampoco integrantes fijos. Algo que generó la molestia en la agrupación médica.

Por este motivo es que Meza explicó que dentro de los argumentos que los llevaron a salirse de la Mesa está “el hecho de que durante más de un año hemos invertido tiempo y un gran esfuerzo de todos los grupos de expertos e integrantes de la mesa directiva, de los distintos departamentos técnicos y de los especialistas que se reúnen los lunes para preparar las más de 100 minutas que hemos entregado a la Mesa Social, pero lamentablemente todo este esfuerzo, no solo del Colmed, sino también de alcaldes, rectores, ex ministra de Salud, OMS, Sociedad médica de Chile, no se traduce en que el gobierno considere estas sugerencias para implementar medidas”.

Esto, aseguró, se ha “agudizado” en el último tiempo, ya que desde el Ejecutivo -dice- se han implementado medidas “que nadie sabe quiénes las toman, por qué las toman y en base a qué argumentos”.

Estar dentro de la Mesa, agregó, “no se traducía en ningún efecto provechoso, no se manifestaba en ninguna influencia en la toma de decisiones de la autoridad sanitaria. Salirnos de la Mesa no produce ningún cambio porque está bien constituida pero no tiene voz y por otro lado existe otra mesa que nadie sabe cómo está constituida pero es la que tiene la voz y la toma de decisiones”.

En la actividad participó, además, el doctor Ignacio de la Torre, presidente regional del Colmed Valparaíso, quien planteó que por este motivo “estamos pidiendo un cambio en la gobernanza de esta pandemia”. Según dijo, “una que tenga como centro al ser humano y como objetivo reducir hasta eliminar los contagios de Covid. Ese cambio de gobernanza requiere que las medidas estén respaldadas por la mejor evidencia científica y donde las personas que participen de la toma de decisiones queden registradas y los argumentos que se utilicen para definir las medidas queden registrados”.

“De esa forma, en el juicio histórico que se hará de esto, sea transparencia y de frente a la ciudadanía”, señaló.

Consultado sobre esto mismo, Meza indicó que “hace mucho tiempo que estamos planteando eso, puesto que vimos que desde la autoridad sanitaria el mismo plan Paso a Paso dejó de ser respetado y se empezaron a implementar actividades que correspondían a la fase 3 en la etapa 2. Por lo tanto tenemos que hacer una reforma de la gobernanza y del Paso a Paso”.

Esto no significa, aseguró que desde el Colmed se busque aumentar las cuarentenas. “Todo lo contrario. Por ejemplo, una de las grandes propuestas que tiene el Colegio es que fomentemos la realización de actividades de bajo riesgo en forma masiva tanto en personas vacunadas como en no vacunadas. Este fin de semana uno de los parques nacionales de nuestro país tenía permitida la entrada a 200 personas y Fantasilandia tenía un aforo para 2000. Esas son situaciones que hay que modificar, necesitamos espacios abiertos, de bajo riesgo y con todas las medidas de precaución para que nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos mayores puedan hacer actividades sin la necesidad de pedir permiso”.

“La propuesta de nuestro Colegio es sanitaria y no restrictiva. Fomentar las actividades que van en pro de evitar contagios en forma segura pero también abordando las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia como los trastornos a la salud mental”, manifestó.

Con todo, Meza expresó que no le corresponde al gremio plantear un cambio de autoridades y que “no queremos entrar en polémicas”.

El doctor -que se encuentra como presidente del gremio por el postnatal de Izkia Siches- sostuvo que pese a la determinación “el Colmed, como lo ha demostrado durante toda la pandemia, tiene la convicción y el compromiso profundo e intenso de seguir colaborando en todas las instancias y, en ese sentido, con todos los regionales seguir buscando los mecanismos para poder relacionarnos con la comunidad y los equipos de salud de Arica a Punta Arenas”.

“Estamos tristes pero con la convicción de que como Colegio Médico debemos seguir luchando intensamente para enfrentar esta pandemia y que a todos les quede claro, incluyendo el gobierno, que el enemigo de todos es uno solo y se llama coronavirus”, puntualizó.