Presidenta del PS califica de “chantaje” presiones de la UDI para sacar a Jackson

La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó esta mañana las presiones de la UDI para remover del gobierno al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), a quien acusan de ser el responsable político de las irregularidades en los convenios celebrados con fundaciones afines al oficialismo y del robo a la cartera que dirige.

“Es un verdadero chantaje al gobierno, de que si no saca al ministro -que es una facultad exclusiva del Presidente- finalmente ellos no van a conversar acerca de ningún tema. Eso es muy grave porque esto no es un castigo al gobierno, es un castigo a la gente”, dijo la senadora en conversación con Radio Infinita.

Criticó, además, que la UDI se restara de la mesa técnica de pensiones, condicionando su interlocución con el gobierno a la salida del titular de Desarrollo Social y fundador de Revolución Democrática.

“Espero que la UDI tenga un acto de recapacitar y de volver a conversar acerca de los temas que son importantes para la ciudadanía. Lo vimos un tiempo atrás cuando la derecha se paró de la mesa de seguridad a raíz de los indultos, entonces es estar buscando el momento para quebrar las conversaciones”, acusó Vodanovic.

El lunes, desde el Congreso en Valparaíso, el mismo Jackson emplazó a la UDI y a aquellos que le “han imputado delitos” a raíz del caso de eventuales irregularidades en los convenios y el robo en el ministerio que encabeza, a que se “retracten” y pidan “disculpas públicas”.

Tras el emplazamiento, el líder de los diputados gremialistas, Guillermo Ramírez, si bien no se retractó ni pidió disculpas públicas por las imputaciones contenidas en la carta que el partido redactó para pedir la renuncia de Jackson, sí moderó el tono de las declaraciones y aclaró que el objetivo nunca fue acusar al ministro de posibles ilícitos.

“En ningún minuto quisimos imputarle algún delito o establecer una responsabilidad penal. Puede que el párrafo esté mal redactado y la verdad es que tenía como objetivo explicarle al Presidente cómo la ciudadanía está percibiendo al ministro Jackson. Acá uno tiene que ser honesto intelectualmente, yo no puedo afirmar que el ministro esté involucrado en un acto ilícito, sería irresponsable afirmarlo”, reconoció el diputado UDI.