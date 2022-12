“Que se den el lujo de retrasar la persecución penal no es aceptable”: subsecretario Monsalve lamenta paro de fiscales

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó esta mañana el paro de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), que iniciaron este lunes por no alcanzar un acuerdo con el gobierno para incluir a los altos sueldos en el reajuste del 12% para el sector público.

“No podemos entender aún que el gobierno en una señal de menosprecio no consideren a los fiscales en el reajuste del 12% en el que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado. Este no es un menosprecio solamente a los fiscales, también a los defensores que hoy se suman a este paro, también a los jueces, pero también a todos los profesionales del sector público”, afirmó el presidente de la ANF, Francisco Bravo.

Monsalve al ser consultado por la paralización y la demanda del reajuste de sueldos, respondió que “yo creo que la discusión respecto al salario de los fiscales no amerita quitarle al país la posibilidad de dedicar los recursos frente a la situación que vive el país”.

Además, señaló en conversación con Radio Cooperativa que “los fiscales se den el lujo de parar y retrasar la persecución penal, a mí me parece que eso no corresponde, no es aceptable y lo lamento”.

Según explicó, lamenta el paro de los fiscales porque “hace menos de dos semanas, en el término de la discusión de la Ley de Presupuesto que fue aprobada, se llegó a un acuerdo escrito, formal entre el gobierno y Congreso. Uno de los acuerdos es que una vez nombrada o nombrado el fiscal nacional, el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público”.

En esa línea, agregó que las personas que “nos escuchan ven como hay delitos violentos en Chile y se preguntan qué hace el gobierno y las instituciones para evitar que sigan ocurriendo esos delitos. Una de las cosas que hay que hacer, es que aquellos que cometen estos delitos, y particularmente aquellas organizaciones (...) puedan ser desarticuladas”, y recalcó que ese trabajo “de persecución penal no se puede hacer sin el Ministerio Público, y sin un Ministerio Público fuerte”.

Situación migratoria

Por otra parte, Monsalve también se refirió a la crisis migratoria que afecta a la Macrozona Norte. Al respecto, dijo que “hay dos objetivos que parecen urgentes, y creo que esa urgencia la comparte todo Chile. Primero, dotar a la frontera de mayor control y seguridad”.

“La situación en la cual se hace el control fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y Carabineros es de absoluta y extraordinaria precariedad, una condición inaceptable para nuestro país”, remarcó, pero puntualizó en que “esas condiciones que estaban antes de que llegara este gobierno”, el Ejecutivo “va a cambiarlas”.

En esa línea, dijo que establecieron “cambiar de manera sustancial las condiciones de habitualidad en las cuales los funcionarios, tanto de las FFAA como Carabineros realiza el control fronterizo”, y que para ello están haciendo un trabajo conjunto con el “Comando Conjunto Norte de las FF. AA.”

En segundo lugar, sostuvo que buscarán “dotar de tecnología al control fronterizo, cuestión que no estaba”.

En detalle, explicó que las ”personas detectadas in fraganti cruzando irregularmente la frontera, que es un dato que entrega fundamentalmente Carabineros, a la primera semana de diciembre iba en 24 mil personas”.

Mientras que datos que se obtienen de la Policía de Investigaciones (PDI), “sobre las denuncias o autodenuncias por ingreso irregular, que a la primera semana de marzo iban en 51 mil, y hay que recordar que el 2021 terminó en 56 mil”.

“Uno podría decir que la situación migratoria, desde el punto de vista de los números, no tiene un cambio sustancial, ni para mejorar o empeorar”, comentó.