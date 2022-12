El mensaje de Boric ante críticas al acuerdo constitucional: “Quienes queríamos una alternativa que profundice de manera más radical la democracia perdimos por 62%”

Un mensaje envió el Presidente Gabriel Boric a quienes han manifestado reparos por el contenido del acuerdo constitucional alcanzado por diversas las fuerzas políticas y que habilita un nuevo proceso constituyente.

Desde el Partido Comunes, la semana pasada acusaron que el pacto sellado contiene “excesivos elementos de tutelaje” que “limitan” la participación y “restringen” el debate democrático. Incluso, parlamentarios de la colectividad afirmaron que buscarán mejoras durante la tramitación de la reforma constitucional -que materializa el acuerdo- en el Congreso.

Ante ese escenario, esta mañana el jefe de Estado valoró el acuerdo y reconoció que si bien no es totalmente de su gusto, permite avanzar en un camino para una nueva Constitución. Además, recordó el resultado del plebiscito constitucional, en el que se posicionó la opción Rechazo (62%) por sobre el Apruebo (38%).

“Es un acuerdo que firman la gran mayoría de los partidos del espectro político chileno, con amplia diversidad de posiciones”, expresó en diálogo con Radio Sonar.

“Efectivamente hay muchos resguardos respecto del proceso, tanto con el famoso árbitro, las doce bases, la participación no con derecho a voto pero sí con derecho a plantear puntos del comité de expertos, son menos constituyentes que antes”, reconoció.

Seguidamente, el Mandatario envió un mensaje apuntando a la importancia de la continuidad del proceso constituyente.

“Pero yo le quiero recordar a la gente también que esto es la continuidad del proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos, y no se puede dejar de considerar aquello. Perdimos por 62%”, enfatizó.

“Entonces, por supuesto que yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto, porque cualquier tipo de modificación y echarlo adelante requiere 4/7 que no tenemos”, remarcó.

Frente a eso, el Presidente destacó la futura conformación de un órgano completamente electo y recalcó que “todos estos bordes, límites y tutelaje, como se dice, fue parte de lo que se pudo logar. Y yo prefiero, como dije en algún momento, un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social”.

“Quizá no va a tener la épica que a nosotros nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la tuvimos y esa oportunidad la perdimos”, insistió.

El jefe de Estado, además, advirtió que se debe honrar la palabra empeñada y no apuntar a realizar modificaciones al acuerdo durante la tramitación de la reforma.

“Cuando se llegan a acuerdos de estas características son efectivamente frágiles y requieren de honrar la palabra empeñada para que puedan salir adelante. Entonces, una vez arribado al acuerdo me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo, pese a que, insisto, a mí me hubiese gustado otra cosa, pero acá uno no está en política para hacer solo lo que le guste”, manifestó.

“Hay un sector que ha criticado que, en el fondo, no quiere que salgan las cosas adelantes si no es como les gusta”

Uno de las colectividades que no suscribieron al acuerdo constitucional fue el Partido Republicano. En medio de las negociaciones, anunciaron su retiro de las conversaciones y acusaron que no sus propuestas no fueron escuchadas.

Lo cierto es que los militantes de la tienda política fundada por José Antonio Kast se han mostrado contrarios ante la opción de elabora una nueva Constitución.

Ante eso, el Presidente Boric manifestó este lunes que “hay críticas que son totalmente legítimas a este nuevo proceso, no quiero desconocer eso, pero creo que hay un sector que ha criticado que, en el fondo, no quiere que salgan las cosas adelantes si no es como a ellos les gusta”.

“Hay algunos que derechamente no quieren que tengamos una nueva Constitución, José Antonio Kast lo dijo de esa manera muy explícita”, recalcó.

La condena a la agresión contra el presidente de la UDI, Javier Macaya

Otro de los temas abordados esta mañana por el jefe de Estado fue la agresión que sufrió el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya el sábado. El timonel gremialista denunció que sufrió un ataque por parte del grupo ligado al Rechazo denominado “Team Patriota”, liderado por Francisco Muñoz, más conocido como Pacho Malo.

El Presidente condenó lo ocurrido y aseguró que “es absolutamente inaceptable, le escribí a Javier para ofrecerle todo el apoyo que necesite”.

“En la política hay una rabia contra las instituciones contenida durante mucho tiempo que se ha estado tratando de canalizar y que aún no hemos sido capaces de lograrlo, y que eso ha minado el concepto de autoridad”, reflexionó tras lo ocurrido.

Según comentó, aquella rabia “se expresa no solo en las instituciones políticas, sino también en instituciones como Carabineros, en las escuelas, para qué decir las iglesias” y advirtió que “creo que es una crisis un poco más profunda”.

“Con estas expresiones, como lo que le sucedió al senador Macaya o a mí en 2019, yo creo que hay sensación de impunidad e individualismo también, porque la política es el arte de la elaboración colectiva en función del bien común, se supone. Y cuando hay alguien que ante si mismo se cree con el derecho de insultar y agredir a otra persona, se entra en una derivada de individualismo radical que es lo que creo que expresan estas personas”, enfatizó.