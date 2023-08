Raúl Soto (PPD) sobre proyecto de acuerdo para pedir renuncia de Jackson: “Es necesario tomar decisiones drásticas para corregir el rumbo”

El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, defendió el voto a favor que concedió al proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, en que se cuestiona la gestión del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y se le pide al Presidente Gabriel Boric considerar la renuncia del secretario de Estado.

Durante la jornada de este miércoles, en la Cámara Baja se aprobó un proyecto de acuerdo impulsado por el Partido Republicano, que contó con el apoyo de 68 diputados, frente a los 52 parlamentarios que rechazaron la iniciativa, más cinco abstenciones. Uno de los votos a favor fue el del expresidente de la Corporación.

En entrevista con 24 Horas, el diputado Soto defendió su voto a favor, señalando que las irregularidades en la entrega de recursos a fundaciones, requiere de señales políticas drásticas del gobierno.

“Estamos ante una crisis política muy profunda a propósito del Caso Convenios y la corrupción que parece haberse instalado en la administración pública de nuestro país, tanto en el gobierno central tanto en los gobiernos regionales, bajo el seno y el mandato de este gobierno”, inició Soto.

“Desde esa perspectiva, creo que los efectos políticos de esta crisis deben enfrentarse con mayor firmeza, con mayor decisión. Creo que hoy, el mayor acto de lealtad con el gobierno, es tratar de que al gobierno le vaya bien y eso es muy distintos de la condescendencia y obsecuencia. Yo creo que es necesario también decirle al gobierno con objetividad, cuando creemos -y cuando los chilenos ven que las cosas van por un mal camino- que es necesario tomar decisiones drásticas para corregir el rumbo, que exista un golpe de timón, que existan responsabilidades políticas, que exista un nuevo comienzo del gobierno que sin duda ha cumplido un ciclo, para recuperar la confianza y la credibilidad que se ha perdido por la ciudadanía”, remarcó el parlamentario.

Asimismo, el legislador sostuvo que el Ejecutivo requiere hacer cambios mayores para recobrar la confianza de la ciudadanía.

“Cuando hablo de una reorganización completa del gobierno no me refiero a cambio de gabinete, a cambio de personas, o de rostros o de liderazgos, porque sin duda alguna, que ningún ministro, ningún liderazgo del gobierno es más importante que el gobierno en sí mismo, no es más importante que el proyecto político y si algún ministro está siendo un problema, mejor que pongan por delante al gobierno, ese proyecto común, ese proyecto político y dar un paso al costado”, planteó el diputado PPD.

Además, sugirió la necesidad de revisar el programa de gobierno que le permitió al Presidente Gabriel Boric instalarse en La Moneda. “Creo que es necesario revisar la estrategia general del gobierno. Cuando hablo de un nuevo comienzo, me refiero a que hay que revisar el programa de gobierno y actualizarlo al año 2023, cuya realidad política y social es muy distinta a la de dos o tres años atrás. Me refiero a un nuevo relato comunicacional, se han cometido muchos errores comunicacionales por este gobierno, que es mi gobierno”, afirmó.