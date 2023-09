Schalper y gestiones de exmandatario por acuerdo convocado por Boric: “El Presidente Piñera no es el que manda en la coalición”

El viernes, tras reunirse con Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el exmandatario Sebastián Piñera tuvo un encuentro con algunos presidentes de Chile Vamos. En la cita abordó la conversación que sostuvo en Palacio en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la invitación que hizo el Presidente de la República a los partidos y los expresidentes para firmar un acuerdo el 11 de septiembre sobre el valor de la democracia.

En ese sentido, Piñera se abrió a respaldar el compromiso, pero fijando condiciones. En concreto, apuntó a cuatro puntos.

“Renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y las leyes, con respecto al Estado de derecho; también nuestro total y absoluto compromiso con el respeto a los DD.HH, nuestro total y absoluto compromiso con condenar la violencia, y la violencia tiene muchas caras: la violencia política, como la conocimos el 18 de octubre del año 2019, pero también el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo; y un compromiso total y absoluto con buscar nuevamente caminos que permitan mejorar la amistad cívica, la sana convivencia, el diálogo y los acuerdos”, dijo el viernes antes de reunirse con representantes del conglomerado opositor.

Si bien la derecha ha tomado distancia de firmar el acuerdo, la reunión con el exmandatario generó, al menos, la posibilidad de reflexionar sobre la decisión que se tomará.

“Hicimos una reflexión sobre lo que habló con el Presidente y también sobre la conmemoración de los 50 años, pero no fue una reunión como coalición, porque faltaron algunos”, dijo Hutt sobre ese encuentro con Piñera, quien asegura que aún no fija una postura sobre la posibilidad de firmar un acuerdo: “Está bastante abierto. Falta esa conversación y evaluar en conjunto. No hemos tenido reunión de coalición y la estamos programando”.

Este lunes, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, fue consultado en entrevista con Radio Universo por las gestiones del expresidente Piñera respecto a la firma del compromiso convocado por Boric.

“El Presidente Piñera no es el que manda en la coalición”, dijo el parlamentario, agregando que “por supuesto es una persona muy importante, expresidente de la República, que merece todo nuestro respeto, pero yo en lo personal, cuando se conversó sobre este tema, dije que acá no podemos prestarnos para un acuerdo cosmético”.

En esa misma línea, Schalper descartó que estén dispuestos para firmar el compromiso por la democracia, convocado para el lunes 11 de septiembre, en el marco de un acto en La Moneda que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”.

“Si quieren que seamos comparsa de una imposición de una verdad única o de una falta de asumir compromisos de futuro, por ejemplo, en condenar la violencia y el terrorismo, evidentemente no estamos disponibles para una cosa como esa”, cerró.