Vallejo por llamado a partidos a firmar declaración por 50 años del Golpe: “Esperamos que la gran mayoría quiera suscribir este compromiso básico”

A siete días de un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, La Moneda sigue alistando los últimos detalles para preparar los hitos conmemorativos que marcarán medio siglo desde el quiebre institucional.

En ese sentido, uno de los principales convocatorias que prepara el Ejecutivo es el llamado a todos los partidos políticos a suscribir un compromiso por la democracia, en el marco de un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre” que se llevará a cabo el mismo 11 de septiembre.

En el acto, el Presidente Boric esperar firmar una declaración conjunta con todos los partidos con representación parlamentaria, en el marco de la conmemoración del derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

En su habitual vocería de los lunes, la ministra que encabeza la Secretaría general de Gobierno (Segegob) Camila Vallejo (PC), aseguró que desde el Ejecutivo esperan que todos las colectividades concurran a suscribir un compromiso que calificó de “básico” y no “negociable”.

“Esperamos que la gran mayoría quiera suscribir ese compromiso básico. Estos no son temas que sean negociables. Hay un compromiso que es súper sencillo: democracia siempre, respeto a los Derechos Humanos siempre. Ni más ni menos”, apuntó Vallejo.

Además, la ministra vocera confirmó que el gobierno presentará este martes 5 de septiembre una agenda legislativa en derechos humanos que contenga avances en materia de verdad, justicia y reparación.

Dentro de esa agenda, según distintas fuentes del gobierno, el Presidente apuesta a anunciar una fórmula que permita -en algún grado- levantar el secreto de los testimonios que en 2003 quedaron plasmados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como comisión Valech, instancia que por un periodo de seis meses escuchó a más de 36 mil personas y calificó a 27.225 como víctimas de prisión política y tortura.

“No hay que justificar lo injustificable porque el día de mañana podemos volver a justificar la ruptura de una democracia o la persecución, el exterminio o la tortura de personas. Y eso la verdad es que deberíamos garantizarle a todos y todas y garantizarle a los que vienen que no se va a volver a repetir. Y que no va a haber otro escenario, otro contexto, que le de justificación a algunos para romper con la democracia. Eso es todo y creemos que es simple”, precisó la ministra sobre la convocatoria a firmar el acuerdo por la democracia.

Desde la UDI, el presidente de la colectividad, el senador Javier Macaya, adelantó este lunes que su partido no participará del hito convocado por el Presidente Boric para conmemorar 50 años del Golpe de Estado.

“No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”, respondió tajante Macaya en conversación con radio Agricultura.