50 años: Chile Vamos reconoce contactos con Boric y ultima conversaciones para fijar una postura sobre la conmemoración

El viernes, luego de visitar al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el exmandatario Sebastián Piñera se reunió con algunos presidentes de Chile Vamos. El objetivo de la reunión era abordar la conversación que sostuvieron ambos en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la invitación que hizo el Presidente de la República a los partidos y los expresidentes para firmar un acuerdo el 11 de septiembre sobre el valor de la democracia. Ayer el Jefe de Estado reconoció que ya se contactó con los timoneles de oposición para materializar la idea y espera una respuesta del sector, el que se reunirá para tomar una postura en conjunto.

En esa línea, este domingo, en Mesa Central, de Canal 13, el Presidente se refirió a sus esfuerzos para llegar a un compromiso. “La interpretación de la historia larga de Chile, es algo que va a estar siempre permanentemente en debate, pero podemos comprometernos en algo juntos para el futuro, y eso es lo que por lo menos a mí me mueve”, dijo.

Además, comentó ahí la reunión con Piñera y sus conversaciones con la oposición: “Estoy esperando su llamado para saber cómo le fue, porque él quedó de conversar también. Yo conversé con la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, conversé con Javier Macaya (UDI) y con el senador (Francisco) Chahuán (RN) para invitarlos a firmar juntos un compromiso futuro y estamos esperando. No quiero hacer emplazamientos, no se trata de eso, estamos esperando y hemos ido trabajándolo. Se está tejiendo”.

Los esfuerzos del Presidente por firmar un compromiso llegan en un contexto que el mismo Boric definió como “eléctrico” el jueves pasado. “Lo que a mí me hubiese gustado es que la conmemoración de los 50 años fuera un momento de consenso nacional, en torno al valor de la democracia y el respecto irrestricto a los derechos humanos, y siento que desgraciadamente, por diferentes motivos, y donde seguro que todos tenemos algo de responsabilidad, las diferencias políticas y la reyerta chica ha primado por sobre esa voluntad de consenso”, dijo en la entrevista. Y sobre el acuerdo aseguró: “Esperemos que todavía estemos a tiempo”.

En esa línea, recordó a su antecesor en La Moneda: “Haber pasado de hace 10 años donde el Presidente Piñera habló valientemente de los cómplices pasivos a que hoy tengamos parlamentarios reivindicando el golpe, creo que es un retroceso democrático peligroso”.

En algunos sectores de la oposición valoraron el tono del Presidente en la entrevista de este domingo, luego de una semana en que sus declaraciones generaron conflicto. Primero, cuando en medio del velorio del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, comparó su fallecimiento con el suicidio del brigadier (R) Héctor Chacón (86), condenado a 25 años de cárcel por el crimen de Víctor Jara. “(Teillier) murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”, dijo el martes el Presidente.

Este domingo el Jefe de Estado aclaró sus dichos: “No era mi intención referir a su suicidio, el error es mío. Mi referencia a la cobardía era a la trayectoria. Lo lamento y no contribuye al debate que necesitamos”, señaló.

“Yo no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida, en ese sentido respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea, de hecho, en la declaración yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que dado el contexto se presta para esa interpretación”, agregó Boric.

En este sentido, añadió que “lo que quería decir y reitero es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade la responsabilidad”.

La postura de Chile Vamos

En los partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- aseguran que recién están conversando su posición. Y una de esas oportunidades para reflexionar fue la del viernes con el expresidente Piñera.

“Hicimos una reflexión sobre lo que habló con el Presidente y también sobre la conmemoración de los 50 años, pero no fue una reunión como coalición, porque faltaron algunos”, dice Hutt, quien asegura que aún no fija una postura sobre la posibilidad de firmar un acuerdo: “Está bastante abierto. Falta esa conversación y evaluar en conjunto. No hemos tenido reunión de coalición y la estamos programando”.

Mientras que este sábado el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, aseguró en El Mercurio que está disponible para firmar un acuerdo siempre que no se traté de imponer “una verdad histórica”.

Pese a los diálogos de las directivas con el Presidente, los parlamentarios no ven con buenos ojos la firma de un compromiso.

“No necesitamos ninguna firma, ningún acuerdo en esta conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre, porque no nos vamos a prestar para la manipulación, para el uso político y electoral del gobierno del Presidente Boric”, dijo el senador Iván Moreira (UDI).

Una postura más medida tiene su compañero de comité Gustavo Sanhueza (UDI). “Nosotros tenemos serias dudas de si efectivamente el Presidente tiene un ánimo de convocar o solamente quiere polarizar una fecha tan significativa para nuestro país”, comenta el senador.

Para el diputado Miguel Mellado (RN) la postura de su partido se debería tomar luego de las elecciones internas, que serán el 9 de septiembre, lo que complica los tiempos de la coalición. De todas formas, no está de acuerdo con participar en el acto, sobre todo luego de que Boric dijera que el exministro Sergio Onofre Jarpa -uno de los fundadores del partido- “terminó sus días impune”.

“Nos pega seguido, trata mal a nuestros referentes y después quiere que lo abracemos para darle los votos y el apoyo en la firma de sus imaginarios. Para la foto yo no estoy”, comenta Mellado.

En los demás partidos, fuera del oficialismo, están más disponibles para firmar el acuerdo. Así lo manifestó la directiva de Demócratas este domingo. “Si esa declaración es capaz de recoger las miradas de los distintos sectores y es capaz de incorporar el compromiso profundo de no quebrantar nunca los derechos humanos, con respetarlos profundamente, con no quebrantar el Estado de derecho, con el respeto a las instituciones, con las garantías mínimas de gobernabilidad, yo creo que es una declaración que es posible concurrir a firmar”, dijo la senadora Ximena Rincón (Demócratas).

De todas forma, el compromiso no es lo único que prepara La Moneda para el 11 de septiembre. Este martes el gobierno presentará una agenda legislativa sobre derechos humanos.

¿Cierre de Punta Peuco?

En la entrevista de este domingo Boric abordó algunas medidas del gobierno para la conmemoración, como la expropiación del centro de tortura “Venda Sexy”, inmueble ubicado en calle Irán 3037, en Macul.

Además, el Mandatario se refirió a la posibilidad de levantar el secreto del informe Valech. “Estamos planeando que se ponga a disposición del Plan de Búsqueda toda la información que permita conocer la verdad”, aseguró. De todas formas, dijo que es en la medida de que se cuente con el consentimiento de las víctimas para exponer sus testimonios.

Pero también al ser consultado por un posible cierre del penal Punta Peuco -una de las demandas históricas de la izquierda post dictadura- aseguró que “hay distintas alternativas sobre Punta Peuco. Ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian”.

Al ser consultado sobre si “¿eso quiere decir que podría ser (el cierre de la cárcel)?”, el Jefe de Estado replicó que “si es, sabrán. No quiero generar una polémica”, respondió.

Una de las posibilidades que evalúa el gobierno, según el Mandatario, es un proyecto de ley que presentó el diputado Juan Santana (PS), que consiste en que los reos de Punta Peuco sean trasladados a otra cárcel y que el penal reciba a mujeres privadas de libertad embarazadas.

Cabe recordar que Punta Peuco se construyó bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para el cumplimiento de penas de uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Solo hace unos días la expresidenta Michelle Bachelet recordó que durante su segundo gobierno dio la orden para cerrar la cárcel, no obstante, la persona que debía realizarlo no cumplió con lo señalado.