”Otros mueren de manera cobarde”: cómo Boric crispó el ambiente ad portas del 11 y las otras veces que sus dichos han generado polémica

“Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la Justicia. Ahí hay diferencias humanas”.

La frase la dijo ayer el Presidente Gabriel Boric tras asumir la guardia de honor del féretro del líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien falleció la madrugada de este martes a los 79 años de edad. Sus palabras no dejaron a nadie indiferente.

Horas antes, también había muerto uno de los condenados por el secuestro y homicidio del cantante Víctor Jara, el exbrigadier del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años. El otrora militar, sin embargo, se quitó la vida antes de ser detenido por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios habían llegado a buscarlo a su departamento en Las Condes para hacer efectiva la condena que en la previa había ratificado la Corte Suprema en contra suya y de otros cinco exmilitares.

La alusión al suicidio de Chacón por parte de Boric fue evidente y nadie en La Moneda se molestó en aclarar sus dichos ni menos dar contexto respecto de lo que quiso decir. La frase, dicen en el gobierno, fue lo suficientemente elocuente. Por lo mismo, en la oposición se encendieron de inmediato las alarmas y varios dirigentes del sector salieron a cuestionar duramente al Mandatario por lo que podría considerarse como una nueva salida de libreto.

“Este comentario es una vergüenza. Pida perdón, porque no solo no ayuda en nada a la unidad con que tanto fanfarronean, sino denota una falta total de conciencia del cargo que ostenta”, dijo el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, mientras que el timonel UDI, Javier Macaya, cuestionó que “usar la muerte de una persona para hacer apología a la división y ofender a las familias que han sufrido la muerte de algún ser querido a causa del suicidio no es la forma de trabajar por la unidad del país. ¿Busca dar señales a los propios? ¿Qué hay de la investidura del cargo?”.

El exministro da Salud Enrique Paris, por otro lado, señaló en Emol que “con esa frase el destruye y hace poco creíble su convencimiento de que está preocupado de la salud mental de las personas (...). Cuando un Presidente, que se ha pasado hablando de la salud mental y tiene un amigo siquiatra que ha ganado millones con programas de prevención del suicidio, se burla en el fondo de una persona que se suicida, es muy grave y da una señal contundente, porque si tú hablas todo el tiempo de salud mental y después te burlas de una persona que se suicida”.

En esa misma línea, el diputado UDI Jorge Alessandri agregó: “El Presidente que, se supone, está preocupado por la salud mental no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida. Las personas que se quitan la vida merecen nuestro respeto, nuestros cuidados antes de que eso ocurra y jamás un juicio de valor, jamás una descalificación. Presidente Boric, nunca pensé que caería tan bajo”.

En La Moneda hay quienes reconocen que “no fue una buena frase”, mientras que otros apuntan a que el Jefe de Estado pudo haber sido más cuidadoso en las palabras, pero desdramatizan sus declaraciones. Lo que sí admiten es que su intervención crispa aún más los ánimos en el país cuando quedan solo días para el 11 de septiembre, fecha en que se conmemorarán 50 años del Golpe de Estado.

Una situación compleja, sobre todo, cuando el propio Presidente recalcó ayer que va a insistir en generar un consenso de todo el arco opositor para que ese día firmen una declaración que comprometa un compromiso irrestricto con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En el oficialismo, en todo caso, salieron a defender a Boric. “Creo que el Presidente reveló en eso probablemente la impotencia en muchos familiares de las víctimas, que después de muchos años obtienen sentencia y se producen circunstancias como estas y yo entiendo esas declaraciones en ese contexto. Lo que nosotros estamos teniendo en los últimos años es el cierre de una serie de investigaciones que han demorado bastante tiempo”, dijo esta mañana su ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se ha caracterizado por ser el secretario de Estado que sale a blindar al Mandatario cuando realiza declaraciones poco claras o que son cuestionadas.

“Son tan claras y categóricas las palabras del Presidente... al que le venga el sable que se lo ponga. Hay gente que, estoy pensando en Pinochet, se escudó en una demencia senil para no enfrentar a la Justicia”, dijo, por su parte, el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en tanto, recalcó que “las encuentro ajustadas a la realidad, no por este caso en particular, sino porque ¿cuántos se han escapado de la Justicia?”.

Las otras declaraciones

No es primera vez que las intervenciones del Presidente crispan el ambiente. El Mandatario, por ejemplo, también generó incomodidad el 15 de julio pasado cuando en el marco de su gira en Europa anunció que convocaría a ese acuerdo a todos los partidos de cara a la conmemoración del Golpe de Estado, sin antes haber socializado los márgenes de su propuesta con los dirigentes políticos ni siquiera de su propio sector.

De hecho, el propio oficialismo ha reconocido públicamente que el Presidente se apresuró en ese anuncio y que, pese a todos los esfuerzos, será complejo que la derecha le conceda la firma de un documento de esas características de aquí al 11 de septiembre.

En su paso por París, también a mediados de julio, el Mandatario metió más leña al fuego al señalar que la oposición en Chile tenía ánimos de “desestabilizar” a su gobierno, algo que también levantó cuestionamientos en la derecha en esa oportunidad.

A inicios de agosto, Boric también crispó el ambiente con la derecha. En menos de 48 horas, el Jefe de Estado pidió a la oposición buscar consensos en torno a las reformas que propone en materia de pacto fiscal y pensiones y, luego, los acusó de retroceder “la valoración irrestricta de la democracia y por ende, la no justificación de un golpe de Estado”.

Hace algunas semanas, el Mandatario también se enfrascó con la oposición, esta vez por la ofensiva contra el ahora exministro Giorgio Jackson.

“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Y que lo digan públicamente”, dijo cuando el Partido Republicano anunció un libelo en su contra y que terminó haciéndolo renunciar en el marco de la crisis por el lío de platas.

Pero eso no fue todo. El viernes 11 de agosto, en el marco de un homenaje que se realizó en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos para Rodolfo Seguel, Boric cuestionó a uno de los fundadores de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, lo que desató la molestia de la derecha. En la ocasión, afirmó que “desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”.