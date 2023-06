Senador Edwards (Rep) por trabajo en anteproyecto constitucional para lograr su aprobación: “Tiene que incorporar la visión de la nueva realidad política que la gente votó a través de los consejeros”

El senador republicano Rojo Edwards se refirió este domingo a las condiciones que a su juicio permitirían mejorar el anteproyecto constitucional entregado por la Comisión Experta al Consejo Constitucional, que inició su trabajo en pasado 7 de junio y afirmó, que el texto debe incorporar la visión “de la nueva realidad política”.

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el senador por la Región Metropolitana abordó el trabajo iniciado por los consejeros constitucionales para la redacción de una nueva Carta Fundamental, donde la colectividad obtuvo la mayoría de los escaños para trabajar en base al anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos. El texto en cuestión ha despertado el rechazo de los militantes republicanos, entre ellos de Edwards, pero en los últimos días se sumó el exjefe de campaña, Martín Arrau, quien aseguró que el “el borrador de los expertos es peor de lo que hoy tenemos”.

En esa línea, Edwards aseguró que “yo no creo que haya muchos republicanos, me refiero a militantes, los de siempre de la estructura que si tuviesen que votar hoy día la propuesta de la Comisión de Expertos votaría a favor. Yo no he conocido a ninguno, por lo tanto, lo que nosotros dijimos fue algo que está absolutamente en el sentido común”.

Sin embargo, a pesar del rechazo que genera el texto, el parlamentario manifestó que “distinto es que nosotros digamos ‘esto es un buen insumo’, de gente seria que hizo un trabajo serio, más allá que te pueda gustar o no a cierto nivel y que tiene que, ahora, incorporar la visión de la nueva realidad política que la gente votó a través de los consejeros y si eso se mejora, evidentemente, ojalá lo mejor para Chile es terminar y aprobar con amplia mayoría una nueva Constitución, trabajando en conjunto, de manera mancomunada en el Consejo, con Chile Vamos”.

“Hay un sentido común que está bastante extendido”, precisó respecto a quienes consideran el borrador una mala propuesta.

Requerido en torno a cuál es la “nueva realidad política” que requiere el anteproyecto, explicó que tiene que ver con los resultados electorales y coyunturales, y se preguntó: “¿A alguien le cabe alguna duda de que los chilenos no quieren que dentro del texto haya una provisión que defienda la propiedad de los ahorros previsionales? Ese fue el tema número uno que nosotros utilizamos dentro en la campaña del Rechazo cuando fui presidente de Republicanos. ¿Por qué no está? O la posibilidad de elección en salud (...) hay una realidad política que te exige ciertas cosas, ¿o a alguien le cabe alguna duda que en la nueva Constitución debiesen haber mayores provisiones en seguridad? Ya. A eso me refiero con nueva realidad política, porque el acuerdo de los expertos deja afuera materias que nos parecen que han sido ampliamente refrendadas a nivel público”.

En esa línea, dijo que los temas valóricos que defiende el partido, como el aborto, los dejaría afuera de la discusión constitucional, pero que mantendría la redacción de la actual Carta Magna que permite una ley de interrupción del embarazo en tres causales. “Eso ya es una sesión muy grande”, aseguró el senador Edwards.

“Yo creo que hay una decisión consciente de decir ‘si nos metemos en este tema en particular’, es como ir a decirle a la gente que queremos que fracase. No. Se quiere que resulte bien, pero sin dejar de decir lo que pensamos”, dijo para defender que el partido no esté interesado en llevar asuntos valóricos en la discusión constitucional.

“El partido Republicano pasó de ser un stand de hot-dogs hace dos años atrás, a ser el partido más grande de Chile a juicio de los votantes en la última elección, por lo tanto, la condición cambia, y ahora que uno tiene la posibilidad de participar, lo que corresponde es participar dentro de las reglas, respectando los 12 bordes, a pesar de que voté en contra y votamos en contra (...)”, dijo el senador por el trabajo que realizarán para ajustar el proyecto a plebiscitarse en diciembre próximo.

Respecto a la discusión sobre aprobar o rechazar el texto propuesto a votar en diciembre, aseguró que “lo que hay hoy día es mejor a lo que viene de los expertos, pero lo que viene de ellos puede ser mejorado y si es mejorado, votaremos a favor (...) yo quiero una mejor Constitución y si lo que me proponen es mejor, votaré a favor”.

Posible fracaso Republicano

Asimismo, Edwards fue consultado por la posibilidad de que se rechace el nuevo texto y si eso supondría un fracaso para la colectividad por tener la presidencia del Consejo Constitucional y la cantidad de escaños electos, asegurando que eso se verá en el proceso.

“Habría que verlo, porque a diferencia de la Convención anterior, en el diagnóstico republicano no se solucionan con una nueva Constitución y, por lo tanto, obviamente que no es lo mismo cuando uno tiene un mandato para hacer algo, cuando su diagnóstico es que los males de Chile se mejoran con una Constitución, a cuando un partido dice ‘esto no es así. Votamos en contra, pero participamos del juego democrático’. Son cosas distintas”, inició explicando.

“Ahora si me preguntan a mí y creo que, a todos los consejeros, lo mejor para Chile, es cerrar el capítulo constitucional”, afirmó Edwards, quien añadió que tal texto tiene “que ser mejor que lo que hay hoy día”.

“Veremos qué pasa en el proceso”, agregó, ya que explicó que el partido no tiene la posibilidad de añadir indicaciones al anteproyecto -”serio y que yo lo respeto”, dijo- ya que necesitará de otras colectividades para completar el quórum requerido de 3/5.

Republicanos y 50 años del Golpe de Estado

Asimismo, el senador por Santiago fue consultado por la visión del partido de cara a los 50 años que se conmemorarán desde el Golpe de Estado de 1973. Previamente el consejero constitucional Luis Silva, manifestó sentir “admiración” por la figura del dictador Augusto Pinochet.

En la antesala Edwards se desmarcó de Silva y aseguró que “yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. En eso yo no estoy de acuerdo”.

En ese sentido tras las consultas sobre cuánto “pinochetismo” hay dentro de Republicanos, el parlamentario afirmó que “lo que hay es, ojalá poder mirar al futuro. He dado todas mis definiciones y las mantengo”.

“Una cosa es defender las políticas sociales que se implementaron y esas yo las defiendo con toda claridad. La capitalización individual ha sido muy buena para Chile, los colegios particulares subvencionados, la reforma educacional que se hicieron, muy importantes. Lo que hay en el Partido Republicano es un interés de mirar al futuro”, afirmó respecto a la postura de la colectividad por la fecha.

Añadió que “hay mucha gente que quizá opina lo que opiné yo, otros que opinan lo que dice Luis Silva. José Antonio Kast no se define como pinochetista tampoco”.

Respecto a cómo ve ese “futuro”, el representante de la Cámara Alta sostuvo que “ese futuro, espero que sea Republicano, en libertad y con respecto al estado de Derecho”.