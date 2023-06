“El borrador de los expertos es peor de lo que hoy tenemos... Si es peor habrá que rechazar”: el íntimo WhatsApp de Arrau, el exjefe de campaña de republicanos

“Creo que es claro y bastante unánime que el borrador de los expertos es peor que lo que hoy tenemos como Constitución (del 80 o del 2005 como se le quiera llamar)”. Las palabras corresponden a Martín Arrau, exconvencional y exjefe de campaña del Partido Republicano, y las envió a un grupo de WhatsApp denominado como “Chile por el Rechazo”.

En un extenso mensaje que compartió el miércoles, Arrau -quien se ha convertido en una figura clave para los republicanos desde que comenzó a militar el año pasado- se refirió al texto elaborado por la Comisión Experta, cuyo anteproyecto entregaron ayer al Consejo Constitucional, órgano redactor de la nueva Carta Magna que está integrado en su mayoría por militantes del partido fundado por José Antonio Kast.

El exconvencional durante los últimos meses se ha ganado la confianza de Kast y del timonel de republicanos, Arturo Squella, al punto que decidieron nombrarlo como jefe de campaña en los pasados comicios del Consejo Constitucional.

Y fue luego de esas elecciones cuando Arrau se consolidó en la colectividad, sobre todo porque la tienda eligió a 23 de los 51 escaños. Un resultado que fue considerado un rotundo éxito por haber superado a Chile Vamos que sacó 11 representantes y a Unidad para Chile que logró 16. De ahí que Arrau ha sido considerado una de las voces relevantes en la tienda.

Por ello es que a varios les llamó la atención el mensaje que puso en el grupo de WhatsApp, porque justamente reabrió un debate en el Partido Republicano: cuál será el rol que tendrán en la confección de la Carta Magna, si acaso uno conciliador y de búsqueda de mayorías, o si se atrincherarán y aprovecharán que su cantidad de representantes les sirve para empujar sus ideas y bloquear aquellas que no les parezcan.

El consejero electo Luis Silva junto al exjefe de campaña Martín Arrau. FOTO: JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

En ese mensaje al grupo -donde están otros dirigentes de derecha, como las senadoras Luz Ebensperger (UDI), Carmen Gloria Aravena (ind. republicano), el consejero Paul Sfeir y el diputado Gonzalo De la Carrera- Arrau también comentó que “el punto es ver si el Consejo es en estos meses capaz de mejorarlo, al punto que sea mejor que lo actual en temas no solo de limitar el poder del Estado, de garantizar mejor las libertades, quizás dar una mejor estructura orgánica al Estado, etc. Para eso si somos serios tenemos que dar el beneficio de la duda, esperar unos meses y leer la propuesta. Si es peor que la actual habrá que rechazar y si creemos que es mejor se podría aprobar, teniendo clara la importancia y urgencia de cerrar el tema constitucional pero no por eso tranzar principios y temas fundamentales para Chile”.

Tras el mensaje de Arrau, De la Carrera le respondió: “Muy de acuerdo. Darle el tiempo para ver si republicanos logra mejorar sustancialmente la propuesta de los expertos. Si no pasa eso, entonces a rechazar”.

Hace unos días los republicanos ya habían sido cuestionados por los dichos que hizo Squella, el pasado domingo 28 de mayo. Ahí, dijo en Canal 13, que “si me haces comparar el texto de la Comisión Experta, me quedo con la Constitución vigente”.

A eso se suma que dirigentes del Partido Republicano, como el diputado Johannes Kaiser, han puesto en duda que se respeten las 12 bases constitucionales, en circunstancias que los republicanos no participaron del “Acuerdo por Chile” que abrió un nuevo proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Las frases de Squella generaron una oportunidad en sectores de Chile Vamos para criticar la postura de los republicanos, por lo que optaron por endurecer el tono contra ellos.

Al partido fundado por Kast le complican algunos temas del anteproyecto y prefieren mantenerlos como están redactados en la actual Carta Magna. Así, por ejemplo, se menciona las libertades de elegir en el sistema de salud y de educación, entre otros asuntos.

Los dichos de Arrau, en todo caso, muestran un contraste con las señales que ha intentado instalar la directiva republicana, quien ha insistido en que buscarán una Carta Fundamental que represente a la mayoría de las personas y no solo a sus ideas.

El exconvencional, de hecho, se había mantenido en silencio durante estos días, pues además tuvo un periplo por España donde se encontró con Vox -partido que es referente de los republicanos- en los comicios municipales de ese país.