Chile Vamos endurece tono con republicanos por dichos de Squella y tensiona la antesala del inicio del Consejo Constitucional

Hasta Casablanca llegaron este lunes los 22 consejeros del Partido Republicano para abordar una nueva jornada en que se pondrán de acuerdo sobre cómo actuarán en el Consejo Constitucional, el que empezará sus funciones el próximo 7 de junio.

La instancia estuvo marcada por las observaciones que ha tenido el partido fundado por José Antonio Kast respecto del anteproyecto de la Comisión Experta. De hecho, fueron los dichos del presidente del partido en Canal 13, Arturo Squella, los que se tomaron el debate en la derecha.

“Si me haces comparar el texto de la Comisión Experta, me quedo con la Constitución vigente”, dijo el exdiputado. Una frase que no dejó indiferente a nadie en Chile Vamos -coalición que se vio derrotada ante los republicanos en los comicios del 7 de mayo- desde donde salieron a responderle en duros términos.

El subjefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma Álamos, dijo que “el representante de la Comisión Experta del Partido Republicano votó prácticamente todo a favor la propuesta. Y ahora que republicanos es mayoría va a tener la obligación de proponerle a Chile una buena y nueva Constitución. Tiene las mayorías necesarias para hacerlo. Esperemos que no se farreen la oportunidad. Uno no puede estar a favor y en contra de algo al mismo tiempo. Les pedimos que pongan todos sus esfuerzos. Este anteproyecto aún no termina”.

La secretaria general del mismo partido, María José Hoffmann, sostuvo que “me gustaría que el Partido Republicano mantuviera el tono que hemos visto en esta capacidad de diálogo. Acá no se trata de gustos. Se trata de encontrar lo mejor para Chile. Esperamos que esto resulte. Quienes tienen los votos para lograr una buena y nueva Constitución es el Partido Republicano. En esto hay que dejar de lado los gustos. Hay cosas que queremos mejorar del anteproyecto. Pero la disposición de conversar tiene que seguir. Sería muy triste y peligroso que no lográramos. Hoy día la pelota está dando vueltas en el Partido Republicano”.

Mientras que en RN el diputado Andrés Celis manifestó que “me extrañó las destempladas palabras que expresó el presidente del Partido Republicano, porque esto fue un acuerdo consensuado, donde incluso un integrante representa a republicanos. Y estamos hablando de un anteproyecto. Esto no son las bases o el contenido de la futura Constitución. Creo que fueron poco felices sus palabras. Estamos recién ante una propuesta sobre algunos elementos que va a contener una propuesta de borrador”.

Y añadió: “Si llegamos con maximalismos como lo hizo la izquierda extrema, sabemos cómo esto va a terminar”.

El tema nuevamente abrió dudas respecto de si los republicanos buscarán o no una nueva Constitución. En ese partido hay algunas materias que disgustan del anteproyecto, como la regulación en salud y previsión social, la paridad de salida en las elecciones y algunas de las normas respecto a los partidos políticos.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y la secretaria general, Ruth Hurtado. FOTO: DEDVI MISSENE

Republicanos delinea el anteproyecto

Durante la jornada en Casablanca, hubo una exposición del experto Carlos Frontaura en la que comenzaron a revisar el anteproyecto artículo por artículo. Ahí se vieron algunos temas que incomodan a republicanos, como la regulación respecto del derecho a huelga y en salud.

Según asistentes, se delinearon algunos temas como las modificaciones que hay que hacer, si se debe agregar contenido o precisar redacciones y también si es que hay materias que quitar. Sin embargo, durante el cónclave los republicanos fueron cautos respecto de la polémica, y el nuevo jefe de bancada de los consejeros, Luis Silva, sostuvo que no adelantarán cuáles son las materias que quieren modificar.

En el punto de prensa, en todo caso, reiteraron críticas al texto. Silva, de hecho, señaló que “la discusión que viene presenta innumerables oportunidades de mejora del texto en pro de una Constitución que sea la mejor Constitución posible para las próximas décadas de vida de la república”.

Mientras que Squella recalcó que tienen el desafío de “mejorar el texto constitucional que están recibiendo”.

Durante la jornada los republicanos también comenzaron a zanjar internamente cuáles serán las comisiones que integrará cada uno. De hecho, se espera que el cónclave continúe este martes y ahí los consejeros se reúnan con sus compañeros de comisión para empezar a delinear estrategias.

Los republicanos además continuaron discutiendo la carta que propondrán para la presidencia del Consejo Constitucional, lo que esperan resolver este martes. Dentro de las alternativas están Antonio Barchiesi (Valparaíso) y Beatriz Hevia (Los Lagos).