“Es una pésima señal”: derecha deja outside al oficialismo y hace valer su mayoría en presidencias del Consejo Constitucional

El mediodía de este jueves, en una de las salas de la Cámara en Santiago, la mesa directiva y secretaría técnica convocó a la primera reunión de delegados de las seis bancadas que conformaron los 50 consejeros. La cita tenía un solo objetivo: acordar una propuesta para las presidencias y las integraciones de las cuatro comisiones del Consejo Constitucional.

Las cuatro instancias abordan los mismos temas que la Comisión Experta. Es decir, hay una comisión para Sistema político, otra para Función jurisdiccional, una tercera comisión para Principios y una última instancia para Derechos sociales.

La reunión de delegados, en realidad, es solo un trámite administrativo porque, al menos en lo que respecta a las presidencias, el asunto viene negociado de antes. Las tratativas se activaron con mayor intensidad el lunes y tiene solo dos interlocutores: el Partido Republicano y Chile Vamos. ¿Y el oficialismo? A la izquierda le tocó mirar desde afuera las gestiones ya que no fue incluida en las negociaciones sobre las cuatro presidencias de comisiones.

Fuentes de la oposición comentan que nunca estuvo dentro del plan incluir a la izquierda en esa negociación, nadie lo planteó y tampoco se analizó como una opción para dar una señal política. En el sector dicen que la mayoría la tiene la derecha y que, por lo mismo, no es ninguna sorpresa que fueran ellos los que llevaran la dirección del asunto. Además, algunos de los representantes de la derecha consideran como “suficiente” que los partidos de gobierno se hayan quedado con la vicepresidencia del órgano redactor, a cargo de Aldo Valle (indep-PS).

Por parte de republicanos, el consejero Antonio Barchiesi ha sido uno de los principales negociadores. Por la UDI está Arturo Phillips y por RN la consejera Pilar Cuevas. Entre los tres, y con la participación de algunos dirigentes de partido, han ido afinando los detalles para acordar las cuatro presidencias.

Parte de la bancada republicana en la instalación del Consejo.

La reunión de delegados aún seguía en curso, pero, hasta el cierre de esta edición, el diseño era así: el consejero Edmundo Eluchans (UDI) a la cabeza de la comisión de Sistema político, Barchiesi en Función jurisdiccional, la consejera republicana María de los Ángeles López en Principios y el consejero RN Germán Becker con la comisión más cotizada de todas: Derechos sociales.

“Es una pésima señal”

El oficialismo está resignado. “Es una pésima señal de partida. Para lograr acuerdos constitucionales, necesitamos también tener una distribución de espacios que nos permitan ser parte de los diálogos francos y sinceros”, afirmó el consejero Fernando Viveros (PC).

El representante de Coquimbo agregó que nunca esperó algo distinto por parte de la oposición: “Más allá de las buenas intenciones de querer ser colaborativos y lograr acuerdos, aquí hay actitudes que tienen que ver con tomar todo lo posible. Yo no tenía ninguna esperanza de que la derecha cediera estos espacios de las comisiones porque son espacios de poder, pero sí es una señal de cómo se viene esto para adelante e imponer las mayorías aquí adentro”.

Consultado por este mismo tema, el consejero Yerko Ljubetic (CS) confirmó que no han participado del tema. “No, nosotros estuvimos preocupados de hacer una buena distribución de los 17 consejeros en las cuatro comisiones. Las presidencias nunca fueron tema para nosotros, tampoco fuimos convocados ni nos extrañó, no lo echamos de menos”, dijo Ljubetic.

El representante de la Región Metropolitana, eso sí, indicó que, a su juicio, su sector no fue marginado: “Yo no diría que nos marginaron. Marginaron en una actitud más activa si nosotros hubiéramos solicitado integrar esa discusión y hubiéramos sido excluidos. Eso no ocurrió. No hemos solicitado ser parte de esa discusión. Entendemos que ellos puedan tomar las decisiones que puedan tomar”.

Por su parte, Jocelyn Ormeño (Ind.-PS) indicó que “es una realidad. Ellos son mayoría, por lo tanto, nosotros tenemos que acomodarnos a lo que hay, a lo que está. Nosotros somos minoría y tendremos que avanzar a través del diálogo”

Tres consejeros del PS: Miguel Littín, Aldo Valle y Alejandro Köhler.

La consejera Cuevas -quien tiene interés para integrar Sistema político- evitó referirse al asunto y pese a que se preguntó por la marginación del oficialismo, respondió haciendo un llamado a los acuerdos. “Yo creo que hay una tremenda señal el día de ayer con la vicepresidencia de Aldo Valle, quien hizo un muy buen discurso, Beatriz Hevia también. Si recordamos todo lo que dijo que ayer, no me cabe ninguna duda que el animo y el trabajo va a ser absolutamente integrado y con una sana convivencia”, señaló la exintendenta.

En la derecha hacen un matiz. Reconocen que si bien el oficialismo no fue parte de la negociación de las presidencias sí tienen considerado dar señales en las integraciones. Un consejero explica que en la reunión de delegados esperaban que hubiera una primera declaración de intenciones, para luego hacer calzar el puzle. La señal hacia el oficialismo podría ser acceder a sus pretensiones de tener más consejeros en, por ejemplo, Derechos sociales.

En la oposición evitan hablar de una imposición y enfatizan que esto son conversaciones que se abordan en la reunión de delegados, en la que cada sector tiene tres representantes. Además, esperan que la propuesta final para las integraciones pueda dejar satisfecha a la izquierda de manera que el acuerdo pueda ser aprobado por la unanimidad de los consejeros.