Antonio Barchiesi, consejero republicano: “El proceso constituyente no es responsabilidad de republicanos, pero nos jugamos mostrar lo que somos”

Ha estado recorriendo Chile reuniéndose con otros consejeros de Chile Vamos y del oficialismo con el objetivo de generar puentes antes de que se constituya el Consejo Constitucional. Antonio Barchiesi (33), uno de los 22 representantes electos del Partido Republicano, espera tener un rol articulador en el futuro órgano redactor.

El abogado, quien es uno de los fundadores del partido y cercano a José Antonio Kast, aboga por elaborar una Constitución de mayorías.

¿Esperaban elegir tantos consejeros?

El resultado se explica por dos razones. La consistencia en el tiempo del discurso que hemos sostenido y la profunda sintonía con la realidad ciudadana.

¿Complica pasar de ser un partido nuevo a uno hegemónico?

Indudablemente. El resultado del 7 de mayo nos presenta un desafío especial, que no estaba en los cálculos, ser protagonistas y actuar con la máxima responsabilidad para que este proceso sea exitoso, proponiéndole a Chile un buen proyecto de Constitución que sintonice con la gran mayoría de los chilenos, y no a un sector político o ideológico.

¿Cuál será su rol dentro del Consejo Constitucional?

Uno de los problemas que causaron el fracaso del proceso constitucional anterior fue el personalismo y el ánimo de figuración de algunos convencionales. Tenemos que pensar en qué es lo mejor para Chile y no en qué es lo mejor para un determinado consejero. Espero ayudar a construir puentes con todos los sectores, con Chile Vamos y también con la izquierda. Espero que, en la gran mayoría de las materias, seamos capaces de alcanzar mayorías que vayan mucho más allá del quórum de los tres quintos.

¿Hasta dónde se puede ser dialogante? Kast habló de una Constitución de mayorías, pero ustedes han defendido sus valores.

Yo estoy dispuesto. He podido tener muchos acercamientos en estas últimas semanas, tanto de Chile Vamos como con algunas personas de Unidad para Chile. Yo estoy disponible para acercar posiciones, conversar y dialogar con todos los que genuinamente quieran que este proceso sea exitoso.

¿No se van a atrincherar en sus ideas?

Respecto a ceder o a renunciar a ciertas cosas, no me gusta esta definición de líneas rojas, las cosas en las que no estoy dispuesto a ceder y cuáles son las cosas en las que sí estoy dispuesto a ceder. Tenemos que ser capaces de identificar todos los temas que se alejan de la discusión ideológica y en los que podemos alcanzar mayorías.

¿Van a respetar las bases?

Las bases forman parte de la Constitución y eso está fuera de dudas. Respecto del punto que ha sido públicamente más discutido o de mayor conflicto sobre el Estado social, bueno es un error darle al Estado social de derecho una interpretación ideológica, una interpretación de nicho político. El Estado social es perfectamente compatible con el principio de subsidiariedad.

Antonio Barchiesi Foto: Pedro Rodríguez

¿Qué se juega el partido de Kast con el éxito del proceso?

Hoy tenemos la oportunidad de llevar al proceso constitucional esa profunda sintonía con la realidad ciudadana. En ese sentido, creo que en los próximos meses vamos a ser capaces de mostrarle al país lo que somos: que vamos a ser capaces de construir puentes, de actuar con humildad, de escuchar. A lo largo de los últimos años muchas veces se han dicho cosas que no se ajustan tanto a la realidad.

¿Republicanos se juega su futuro?

Yo no creo que el proceso constituyente sea responsabilidad del Partido Republicano. De partida nosotros no tenemos los tres quintos para aprobar normas. Pero sí nos jugamos una oportunidad de mostrarle a Chile lo que somos, lo que creemos y nuestra forma de hacer las cosas.

También se dice que el éxito o fracaso del proceso podría condicionar las posibilidades presidenciales de Kast. ¿Comparte eso?

José Antonio Kast es el mejor ejemplo que conozco de postergación personal al servicio de Chile. Sin ser candidato recorrió Chile y de alguna manera estuvo dispuesto a arriesgarse a un resultado incierto. Lo que pase en los próximos meses no va a mover en nada ese compromiso.

¿La presidencia del Consejo debería ser de republicanos?

La presidencia del Consejo es muy importante porque es el presidente el llamado a construir puentes, a acercar posiciones, a poner sobre la mesa un estilo en el que todos se sientan parte y nadie se sienta excluido. El país nos entregó una gran responsabilidad el 7 de mayo y no le vamos a hacer el quite. La vamos a asumir con seriedad y tenemos grandes nombres en la bancada para asumir los distintos roles.

¿Usted está disponible?

Siempre voy a estar disponible para lo que el partido considere.

Antonio Barchiesi. Foto: Pedro Rodríguez.

A usted lo han criticado por frases polémicas. Dijo que “los negros no se suicidaban cuando eran esclavos”, que la actriz trans Daniela Vega es un “hombre” y cuestionó la condena del violador de derechos humanos Miguel Krassnoff. ¿Sigue pensando lo mismo?

Estas frases que son de hace algunos años atrás tienen un contexto y en algunos casos ese contexto les da un significado totalmente distinto. Pero de todas maneras entiendo que probablemente si hoy día me hicieran las mismas preguntas, escogería palabras distintas para evitar afirmaciones que puedan malinterpretarse o sacarse de contexto.

¿Fueron sacadas de contexto o se arrepiente de lo que dijo?

Esta afirmación sobre la esclavitud de población afroamericana si las revisamos en su conjunto tenía un sentido exactamente distinto. Lo que estaba diciendo era exactamente lo contrario. Pero más allá de eso tenemos el desafío de mirar hacia adelante y de ser especialmente prudentes con las afirmaciones que se hagan.

El consejero Luis Silva cuestionó llegar a acuerdos con minorías. ¿Hay un riesgo de que haya un Daniel Stingo de derecha?

Él dio una muy buena entrevista en la que hizo una afirmación desafortunada, en la que, de alguna manera, empañó todas las otras cosas que dijo. Inmediatamente rectificó. Él, al igual que yo y los consejeros, estamos comprometidos con el éxito del proceso.

¿Está conforme con el anteproyecto de la Comisión Experta?

El experto del Partido Republicano, Carlos Frontaura, ha hecho un trabajo impecable de primer nivel. El proyecto que está saliendo del comité de expertos tiene indudables cosas buenas que hay que conservar pero también tiene otras que creo que son problemáticas.

¿Cuáles?

El tratamiento que se le está dando al derecho a huelga es un problema que politiza los sindicatos.

¿Qué contenidos va a promover?

Necesitamos una nueva arquitectura constitucional en seguridad que sea capaz de coordinar e interoperar los esfuerzos del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema de Seguridad, junto con otros actores relevantes en cada caso, como el SAG, SII y Aduanas. Tenemos un desafío importante en materia de tribunales. Nuestro país necesita tribunales especializados en terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos.