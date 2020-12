“Sienta un importante precedente”: Gobierno valora resolución del TC de acoger requerimiento contra proyecto de oposición por segundo retiro del 10%

Como una resolución que sienta un “importante precedente” y que significa un “sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho”. Así calificó el gobierno la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera y declarar inconstitucional el proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos previsionales presentado por un grupo de parlamentarios de oposición.

Cabe señalar que la iniciativa impulsada por la oposición no prosperó en el Congreso. Pese a tener apoyo en la Cámara Baja, no tuvo el mismo resultado en el Senado y cayó -a finales de noviembre- tras no alcanzar los 26 votos necesarios, pasando así a Comisión Mixta. En paralelo, el Ejecutivo realizó gestiones con su propio proyecto de segundo retiro, el cual fue aprobado y promulgado

Por su parte, el gobierno valoró la decisión del organismo que, según señalaron en un comunicado, “ratifica que el proyecto impugnado no se ajustaba a nuestro ordenamiento constitucional, puesto que utilizaba disposiciones transitorias para establecer un régimen paralelo a la Constitución, sin modificar su texto permanente”.

Agregando que esta moción parlamentaria “creaba una nueva regla que atentaba directamente contra el derecho a la seguridad social y contra la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al establecer normas de seguridad social, incorporar gastos adicionales al Estado y generar una exención tributaria”.

La votación de hoy en el Tribunal Constitucional fue reñida y, de hecho, el recurso fue aprobado nuevamente con el voto dirimente de la presidenta del organismo, María Luisa Brahm.

Más tarde, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al tema y recalcó que el “TC ha sido clarísimo en determinar que aquí había una trampa constitucional y que es necesario seguir las reglas para seguir fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho”.

Voto dirimente de Brahm

El secretario de Estado fue consultado por si el voto dirimente de Brahm -exjefa del Segundo Piso durante el primer gobierno de Piñera, cercana a Renovación Nacional y designada en el TC por el Mandatario- podría “restar solidez” a los argumentos del gobierno.

“Esto no es un triunfo del gobierno, es un triunfo de la democracia y de seguir las reglas y la Constitución que es la esencia de un Estado de Derecho. Segundo, hoy día la actual institucionalidad del TC establece que como son diez miembros, en caso de empate dirime su presidente o presidenta”, respondió Bellolio.

Añadiendo que “en el gobierno pasado, por ejemplo, un exasesor de la presidenta (Michelle) Bachelet, dirimió en más de 25 ocasiones con su voto. Sin embargo, ninguno de los parlamentarios que hoy reclaman pusieron alguna voz de alerta al respecto”.

En esa línea, sostuvo que lo “esencial” es que el TC determinó que el Ejecutivo “tenía razón en sus argumentos”, y reiteró que “la trampa constitucional ha sido declarada inconstitucional y de aquí en adelante los señores parlamentarios tendrán que acogerse a las limitaciones que se establecen en la Constitución”.