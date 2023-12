Tras comité político ampliado postplebiscito, oficialismo refuerza idea de priorizar discusión de pensiones y pacto fiscal

Durante la mañana de este lunes, de manera excepcional, el Presidente Gabriel Boric se sumó al comité político ampliado con los partidos que sustentan a su gobierno. Su inédita intervención, aplaudida por los presentes, se enfocó en llamar a la unidad para sacar adelante la agenda de su administración, luego del triunfo del ‘En contra’ en el plebiscito de este domingo y el “cierre” del proceso constitucional.

El comité, además, se extendió de cuatro (dos de Apruebo Dignidad y dos de Socialismo Democrático) a diez colectividades para que todas estuvieran presentes.

Tras salir del Salón Democracia de La Moneda, los líderes de partidos reforzaron la idea ya esbozada por el Mandatario en su discurso de anoche, en donde dijo que mandató a su gabinete de ministros a “retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal de crecimiento y distribución más justa de la riqueza”.

“Hemos analizado los distintos temas que nos convocan: a dar prioridad, como dijo ayer el Presidente de la República, a aquellos proyectos de ley que son importantes para los chilenos, particularmente en materia de previsión social”, señaló la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

La senadora relevó que “el aumento de las pensiones es algo que nos convoca, que nos urge tener soluciones y ofrecerle a los adultos mayores de nuestro país soluciones concretas hoy”.

“Hoy necesitamos acuerdos. Está encima de la mesa la reforma de pensiones, que hace poquito la ministra Jeanette Jara ha anunciado cuál va a ser la nueva propuesta, el nuevo mecanismo, y creemos que eso es lo que finalmente la ciudadanía quiere (...). Hoy nos convocamos a aprobar la reforma de pensiones. Esta semana ingresará la indicación y hacemos un llamado a la derecha, a dejar de ser vagón de cola de quienes hoy no quieren que nada cambie”, arremetió.

Ad portas de que el gobierno del Presidente Boric entre en su segunda mitad, el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, sostuvo que es fundamental “tener muy claro cuáles son las prioridades”. En ese sentido, dijo que “la invitación a tomarnos en serio una reforma al sistema de pensiones, creo que es una prioridad y, por lo tanto, hoy día se requiere ver también cuál es la disposición que hay en el otro sector (la oposición)”.

“La definición de esas prioridades no tiene por qué ser inmediata. El presidente ya ha planteado una iniciativa el día de hoy y a mí no me cae ninguna duda de que van a plantearse también otras agendas de seguridad. Si bien hemos avanzado 20 proyectos, hay que seguir reforzando otros. El pacto fiscal, también es indispensable avanzar en aquello (...) porque llevamos 10 años discutiendo esto”, acusó.

Por su parte, el diputado y representante en la instancia de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, valoró la “voluntad constante que tiene de dialogar el propio Presidente y sus ministros”, algo que se expresaría -a su juicio- en el pacto fiscal que promueven. “Hoy día es una propuesta bastante pequeña en comparación al propósito inicial, de manera que lo que buscamos es que ojalá la derecha, especialmente esta derecha republicana tan dura, que fue tan grosera incluso durante este periodo plebiscitario, también ceda”, proyectó.

El parlamentario añadió que “ojalá la otra derecha, por lo menos la derecha tradicional, esté dispuesta a un entendimiento en este pacto fiscal, donde está la voluntad de diálogo del ministro Mario Marcel y de su equipo”.

Proceso constitucional: “Chile votó de la misma forma que votó Boric”

Otro tema que se discutió durante el comité político ampliado fue el resultado del plebiscito constitucional de anoche, en donde la ciudadanía volvió a rechazar una propuesta de nueva Carta Magna. Al respecto, el timonel de Comunes, Marco Velarde, comentó que el jefe de Estado “se veía de buen ánimo, cree que la decisión de la ciudadanía fue la correcta y que nosotros tenemos que ahora concentrarnos en trabajar para sacar adelante ganadas materiales que mejoren la vida de la gente”.

“Esto también era un voto en contra de la imposibilidad de tener acuerdos que permitan, por ejemplo, subir las pensiones. Entonces aquí quiero hacer un llamado muy enfático a Chile Vamos y a ese centro de Demócratas y Amarillos, que está más colado con la derecha, para que nos pongamos a disposición de poder tener un acuerdo en materia de pensiones. Ya el gobierno hoy día a primera hora se comprometió, hizo una propuesta que se ha trabajado durante meses”, planteó.

El fundador del Frente Amplio concluyó que “con los resultados de ayer (domingo), evidentemente uno puede estar en un escenario proclive para que la reforma de pensiones pueda avanzar”.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, lanzó una crítica hacia la derecha tras la derrota del ‘A favor’: “Yo creo que asociar el resultado del plebiscito (a una evaluación del gobierno) como quiso la derecha -que puso incluso una frase bastante alteradora de ‘si Boric vota de una forma, Chile vota de otra’-...se equivocaron”.

“Chile votó de la misma forma que votó Boric (...). Este no era un plebiscito vinculado al gobierno, este era un plebiscito respecto a una propuesta constitucional”, aseguró.