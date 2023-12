La sorpresiva visita de Boric a los jefes de partidos en medio de las expectativas por ajuste en el gabinete

El lunes posplebiscito el aire era distinto en La Moneda. Con la primera victoria electoral del gobierno, de forma excepcional, el comité político ampliado con los partidos del oficialismo se extendió de cuatro (dos de Apruebo Dignidad y dos de Socialismo Democrático) a diez colectividades para que todas estuvieran presentes. Sin embargo, la cita no solo se expandió para todos los timoneles y los ministros, ya que, de manera imprevista, cruzó hasta el Salón Democracia de Palacio el Presidente Gabriel Boric, cuando el reloj marcó las 11.41 horas.

“Fui a saludar”, dijo el Mandatario en el entre patio de La Moneda, cuando regresó de su despacho a las 11.53, luego de realizar un íntimo arengazo a los partidos que sustentan a su gobierno, discurso que recibió aplausos que se escucharon incluso en los patios de Palacio.

Desde el Ejecutivo manifestaron que la decisión fue acordada en la reunión previa que sostuvo a primera hora de este lunes el comité político, en donde se remarcó que esta sería una semana clave. Dicho punto fue reafirmado por la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, quien en su habitual punto de prensa de los días lunes, adelantó que se presentarían indicaciones para la reforma de pensiones, materia vital en lo que queda de administración, junto al pacto fiscal. Además, dijo que después de dos procesos constituyentes fallidos hay que ponerle prioridad a los temas que le importan a la ciudadanía, como pensiones, empleo, seguridad, salud, vivienda y educación.

Esto también fue abordado por Boric en su estadía de doce minutos en el comité político ampliado (espacio del que no participaba desde hace meses). Allí, el Jefe de Estado remarcó un mensaje de unidad dentro del oficialismo, sobre todo para sacar adelante la agenda del gobierno. Junto con pensiones y pacto fiscal, en Palacio también les preocupa las crisis de seguridad y de salud. En la instancia, el Presidente estuvo acompañado por su jefe de gabinete, Carlos Durán (CS).

El libreto del gobierno de buscar acuerdos y tomarse la agenda comenzó este lunes con todo. De hecho, durante la mañana la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), presentó un cambio en la estrategia para la reforma de pensiones.

“Por instrucción del Presidente vamos a ingresar está semana las indicaciones al proyecto de reforma previsional. Recogen en buena medida elementos que se plantearon en mesas técnicas y políticas que se han estado realizando, y buscan cumplir con los objetivos que el proyecto de ley tiene para subir pensiones a los actuales y futuros jubilados”, señaló Jara.

La fórmula que presentó la ministra para distribuir el 6%. “Esperamos que, con el espacio que se abren con esta nueva temporada de acuerdos, podamos confluir en un proyecto de ley. En lo central, la distribución del 6% que hemos planteado va a considerar un 1% de esa cotización, que tiene como objetivo poder financiar salas cunas. Va a ir un 2% destinado a la capitalización individual, que es parte de las solicitudes que se han hecho desde la oposición. Con el 3% lo que se va a hacer es financiar un seguro social”, explicó Jara.

En La Moneda dicen que han estado en conversaciones con la oposición para intentar que las indicaciones no fracasen en el Congreso e incluso se evaluó la opción de invitar a todo el espectro político a Palacio. Pero no todos los ministros estuvieron de acuerdo porque esa estrategia ya no les ha resultado en ocasiones anteriores.

¿Cambio de gabinete?

A primera hora de este lunes la directiva del Partido Socialista se reunió, en formato híbrido, para revisar de manera formal los resultados del plebiscito.

Un reajuste ministerial para mejorar la gestión del gobierno -de cara a un segundo tiempo- es un consenso dentro del PS. Del mismo modo, también se habló de que dicha decisión es una prerrogativa exclusiva del Presidente Boric y que no deben presionar por fechas particulares.

En la conversación se abordó la agenda del gobierno y también, por encima, la posibilidad de un cambio de gabinete, ajuste que está sobre la mesa ante los duros cuestionamientos de la oposición -con acusación constitucional incluida- sobre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y también porque el Presidente ha anunciado cambios en la gestión.

En La Moneda la posibilidad de un cambio ministerial ha sido abordado en conversaciones del Presidente con el comité político, ya que el mensaje ha sido ha iniciar “una nueva etapa” y en el comité político coinciden que para eso es necesario también renovar el elenco. Por ejemplo, hay especial atención en los cuestionamientos sobre el rol que ha asumido la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en la crisis de isapres.

También está sobre la mesa modificar el equipo de asesores del Presidente que lidera el sociólogo Miguel Crispi, quien también ha sido cuestionado, por oficialismo y oposición, ante los nuevos antecedentes que salen por el lío de platas entre el Estado y fundaciones.

Eso sí, los tiempos no están definidos ya que luego del resultado del plebiscito en el gobierno quieren insistir en las reformas y ver si son capaces de llegar a acuerdos con la oposición.

Hasta ahora, las señales no son buenas: la acusación constitucional sobre Montes sigue en pie y que el ímpetu del gobierno por acelerar la agenda no causó buena impresión en la derecha en primera instancia.

“Encuentro insólito, lamentable e indignante es que el gobierno pretenda a propósito del resultado de ayer, impulsar o darle oxígeno a malas reformas (…). El gobierno sí va a contar con nuestro apoyo si impulsa una baja de impuestos, hace que los seis puntos de cotización vayan a las cuentas de los chilenos. No va a contar con nosotros para subir los impuestos y para expropiar el fruto de los trabajadores chilenos. No hemos cambiado de posición, no hemos endurecido el tono”, dijo el senador Javier Macaya, presidente de la UDI.