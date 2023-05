10 grandes ofertas de esta semana: secadoras, freidoras de aire y MacBook Air M1 con hasta 54% de descuento

Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32GB - 54%

Está lejos de ser uno de los mejores teléfonos móviles del mercado, pero para quienes solo necesitan algo básico y necesitan estrujar su presupuesto, seguramente no habrá forma más eficiente de usar el dinero que comprando este Samsung Galaxy A03 Core. A pesar de su bajo precio, tiene 2GB de RAM y una contundente batería de 5000 mAh. Precio anterior: $129.990.

Secadora de ropa Midea MD100A90T 9 kg - 36%

Hace poco revisamos los principales errores que se cometen con las secadoras mientras al mismo tiempo nos dábamos cuenta de su gran utilidad: unas máquinas no muy económicas —son caras y gastan bastante energía— pero irremplazables cuando los inviernos son fríos y húmedos. Este modelo de ventilación Midea, con 9 kilos de capacidad, está más barato que nunca. Precio anterior: $244.990.

Audífonos gamer Logitech Astro A10 Call of Duty - 36%

A pesar de sus diseños —casi siempre horribles— y sus temáticas —normalmente bélicas y oscuras—, no nos cansamos de destacar a los audífonos gamer como un gran accesorio para la vida adulta. Ideales paras el teletrabajo —aíslan bien el sonido, son cómodos y tienen buen micrófono—, también sirven para crear contenido, responder llamadas y, sí, a veces, para jugar videojuegos. Quienes necesiten algo bien confortable y duradero, en este modelo Astro A10 de Logitech lo encontrarán. Precio normal: $59.990.

Reloj inteligente Samsung Galaxy Watch5 44mm LTE - 24%

Como el mejor reloj inteligente Android del mercado: así definió nuestro columnista Alejandro Alaluf al Samsung Galaxy Watch5 en un listado reciente. Aunque no se diferencia mucho del 4, este modelo creció lo suficiente como para convertirse en el más conveniente de todos: por precio, por funcionalidad y conectividad, no hay quién le compita. Precio normal: $299.990

Parlante inalámbrico JBL Flip 6 - 23%

Se trata de uno de los mejores parlantes inalámbricos hoy disponibles, tanto por potencia, durabilidad, resistencia y conectividad. El JBL Flip 6 es un altavoz capaz de animar fiestas y de ambientar un momento íntimo, con un sonido fuerte pero a la vez preciso. Su batería dura aproximdamente 12 horas continuas de uso. Precio normal: $109.990.

Tablet Amazon Fire HD 10 32GB 10,1″ - 23%

Esta tablet de Amazon es bastante útil para niños o personas no muy exigentes tecnológicamente. Aunque cuenta con la limitante de no tener Google Play —y por lo tanto muchas apps que funcionan en Android aquí no están disponibles—, en general tiene mucha variedad de aplicaciones, es resistente, tiene contundente batería y una pantalla Full HD. Por este precio difícil conseguir más. Precio normal: $161.900.

Freidora de aire Philips HD9218/71 3,5 litros - 37%

¿Freír mucho por poco? No muchas freidoras de aire medianas —de más de 3 litros— cuestan menos de 100 mil pesos. Pero este modelo Philips, muy bien evaluado, se encuentra por estos días a su precio histórico más bajo. Se trata de una máquina manual —no tiene panel digital— pero eso no impide su gran reputación: 4,7 estrellas acumula en Falabella entre más de 250 comentarios. Precio normal: $109.990.

Smartphone Motorola Moto G51 5G 128GB - 25%

Para pasarse a la red 5G —lo que significa mayor velocidad de conexión, más estable y más eficiente— no es necesario invertir demasiado dinero en un teléfono de gama alta. Así lo demuestra el Moto G51, un modelo de Motorola que tiene todo lo básico que uno necesita a muy poca plata: 128GB de almacenamiento, 4GB de RAM, cámara de 50MP, batería de 5000 mAh y conexión 5G. Todo por menos de $160 mil. Precio normal: $209.990.

Barra de sonido con subwoofer JBL SB170 220W - 20%

Una barra de sonido es lo que andas buscando si quieres mejorar el audio de tu sala de estar. En especial si pretendes elevar la experiencia a la hora de ver televisión o jugar videojuegos, pero también si lo que deseas es un sonido envolvente para tu música, ya sea digital o análoga. Este modelo JBL nuna estuvo tan barato, aunque para hacer valer la oferta debes pagar con tarjeta Banco de Chile. Precio normal: $249.990.

Laptop Apple MacBook Air M1 / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3″ - 12%

¿Con ganas de cambiarte a un Mac? Aquí hay una oportunidad imperdible: un laptop MacBook Air nuevo, con procesador Apple M1 —actualmente van en el M2, pero no deja de ser poderoso—, 256GB de almacenamiento en disco sólido y 8GB de RAM a exactos 700 mil pesos. Precio normal: $799.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 15 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.