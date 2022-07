¿Cuál es la mejor freidora de aire del mercado?

¿Cuál es la mejor freidora de aire? Seremos honestos: no lo sabemos. Ya hemos probado varias marcas y modelos, y aunque nuestro especialista Álvaro Peralta Sainz tiene su cocina llena de aparatos esperando a ser testeados, la rápida aparición de nuevas opciones hace que todavía estemos lejos de haber analizado siquiera la mayoría de ellas.

Las mismas marcas, además, han ido mejorando sus tecnologías más rápido de lo que demoran en freír un kilo de papas: lo que hace unos meses era su modelo estrella, con panel digital y 4 litros de volumen, es ahora solo uno más que se vende en oferta, opacado por el último lanzamiento con biocerámica, conexión a internet, más de 10 litros de espacio interno y capacidad para cocinar queques, deshidratar frutas y hasta hacer yogur.

Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Para saber qué freidora de aire es la más conveniente y competitiva, además de revisar nuestras reseñas estudiamos las que miles de usuarios han hecho sobre cientos de modelos en las páginas del retail chileno que aceptan comentarios (que son Falabella, Paris, Ripley, La Polar, Linio y Mercado Libre).

Comparando tanto las calificaciones como la cantidad de las evaluaciones realizadas por los consumidores —y contrastándolas también con los productos que hemos testeado—, elaboramos esta lista con las freidoras de aire mejor evaluadas hoy en Chile.

Cómo las elegimos

Primero, revisamos y comparamos las reseñas de las freidoras que hemos podido probar hasta ahora en nuestra sección Testeo Práctico. Luego, miramos todos los modelos de freidoras de aire a la venta actualmente en Chile (fines de junio de 2022) que tuvieran más de 50 comentarios o reseñas. Aquellos con menos de esa cantidad —y que tampoco hubiesen sido probados por nosotros— quedaron descartados, no porque fueran necesariamente malos —muchos tienen máximo puntaje, de hecho— sino que por poca masa crítica.

Después, de las freidoras de aire con más de 50 comentarios seleccionamos las que promediaban una nota igual o mayor a 4.6 estrellas. Este listado, de todas formas, se irá actualizando periódicamente, tanto con los nuevos modelos que vayamos probando como con aquellos que suban sus calificaciones en el retail.

Por último, como no resulta muy equilibrado comparar un aparato que cocina hasta 10 litros de alimentos con otro que solo puede preparar 1,5, clasificamos a las freidoras que cumplían con los criterios anteriores en tres categorías según su capacidad: las grandes, con más de 5 litros de volumen; las medianas, con más de 3 litros; y las pequeñas, con 1,5 o más litros.

Freidoras de aire grandes (5 litros o más)

1. Freidora de aire Instant Vortex 5.7 Litros

4,8 en 776 comentarios en Falabella

De los creadores de la Instant Pot —la multiolla eléctrica más vendida y reputada de Estados Unidos—, la freidora de aire Instant Vortex está teniendo el mismo éxito en Chile. Si en Amazon promedia 4.7 estrellas a partir de más de 14 mil comentarios, en nuestro país no se queda tan atrás: en Falabella su nota es de 4.8 con casi 800 reseñas de sus clientes.

¿El secreto de su éxito? Al parecer su gran tamaño —abarca casi seis litros, por lo tanto se puede cocinar para tres o cuatro personas— y el fácil manejo de sus cuatro funciones: asar, recalentar, hornear y, por supuesto, freír con aire. Su panel digital se deja usar sin mucha ciencia, y ajustar el tiempo y la temperatura exacta solo requiere de apretar un par de botones. Para conseguir resultados más crocantes, la Instant Vortex se precalienta muy rápidamente y además avisa, a través de un sonido y un mensaje en el panel, cuándo alcanza la temperatura deseada y es momento de ingresar la comida.

Los pocos comentarios negativos, eso sí, apuntan todos a lo mismo: el intenso olor a plástico que aparece en sus primeros usos. “Efectivamente al inicio se siente un leve sabor a lo nuevo que está la máquina”, escribió Verónica hace unos días en Falabella. “Pero con el uso va pasando”. También hay clientes que nunca experimentaron esos malos aromas, pero quizá lo recomendado sea usarla un par de veces sin comida dentro, para que suelte esas fragancias indeseadas. Como sea, ninguna freidora de aire tiene tan buen puntaje con tantas reseñas.

2. Freidora de aire Oster CKSTAF55 5,5 litros

4.8 en 194 comentarios en París y 55 en comentarios en Falabella

A pesar de que no fue la pionera, Oster se ha convertido en la marca más reconocida de freidoras de aire. Su amplia gama de opciones, con formatos pequeños, otros manuales, algunos digitales y varios bien grandes, hace que exista una alternativa para cada tipo de cocina. Uno de sus modelos mejor evaluados es este de 5,5 litros, con comandos manuales, de un tamaño que parece ser suficiente para prepararle comida a tres o cuatro personas.

Tiene solo dos perillas: una para controlar el tiempo —máximo 60 minutos— y otra para la temperatura —máximo 200ºC. Eso puede resultar poco para quienes buscan mayores funcionalidades o ajustes más exactos, pero para las personas no tan digitalizadas seguro resulta más fácil manejarla. Algunos clientes se quejan de que no trae un recetario, pero otros responden que es cosa de buscar tutoriales en YouTube. Lo que sí parece tener es un gran rendimiento, sobre todo para las papas fritas: es capaz de hacer casi tres kilos en una sola tanda, con resultados crocantes, sabrosos y casi sin aceite. “Súper práctica”, escribió Valentín hace un año. “Las papas fritas congeladas quedan espectaculares; las frescas no tanto porque se pegan entre ellas”.

3. Freidora de aire Thomas TH-AF60MI 5 litros

4.8 en 162 comentarios en París y 4.9 en 19 comentarios en Ripley

Casi unánimes elogios acumula esta freidora de aire Thomas en sus reseñas. Partiendo por su impecable diseño cromado, que no disrumpe en ninguna cocina, y seguido por su confiable rendimiento, que según sus usuarios deja las comidas “como si estuvieran fritas”.

Alguien por ahí escribió que las empanadas fritas no quedan tan crocantes —quizá haya que ponerles un poco más de aceite—, pero esa es una de las quejas que recibe este modelo: la ausencia de un buen manual y recetario en su interior. Para muchos puede no ser difícil intuir cuánto tiempo y temperatura necesita una preparación, pero quienes solo se acercan a la cocina para echarle algo al pan o hervir agua para el café instantáneo necesitarán de una guía si quieren comer papas fritas y no astillas al almuerzo.

Muchos comentarios celebran el espacio que tiene la freidora TH-AF60MI de Thomas, capaz de rendir para tres o cuatro personas bien hambrientas, y también el poco ruido que produce, algo de lo que no todos los modelos pueden ufanarse.

4. Horno eléctrico y freidora de aire Oster TSSTTVFDMAF 42 litros

4.7 en 19 comentarios en Falabella , 5.0 en 7 comentarios en Ripley y 4/5 en el Testeo Práctico

En esta lista decidimos incluir este modelo de Oster que no tiene forma de freidora de aire ni tampoco el tamaño. Es, en rigor, un horno de convección eléctrico con un ventilador más potente de lo normal, lo que le permite preparar ciertas comidas al igual que una freidora de aire.

¿Por qué aparece en este listado? Porque entre sus cinco funciones predeterminadas —que se suman a hornear, hornear por convección, asar y tostar— se incluye la de freír sin aceite. Y después de probarlo durante unas semanas, concluimos que es una de las freidoras de aire más amigables que nos ha tocado manejar. Además de su gran tamaño, la diferencia con otros modelos está en su puerta doble y transparente, que deja mirar los alimentos mientras se cocinan y se puede abrir fácilmente. Esto ayuda muchísimo a que el proceso no se interrumpa a cada rato y a que la comida quede tal cual como uno desea.

Su gran tamaño no cabrá en todas las cocinas, y si lo hace hay que tener mucho cuidado con el intenso calor externo que genera el horno: no pueden quedar cosas plásticas encima ni muy cerca, ya que corren riesgo de deformarse. Incluye una bandeja metálica, una rejilla para tostar y una cesta para freír.

5. Freidora de aire Recco RFR-LEGGEROXL 5.6 litros

4.8 en 158 comentarios en Falabella

De las opciones económicas de mayor volumen, este modelo Recco —marca propia de Falabella— resultó ser el mejor evaluado. Casi un tercio más barato que la competencia, incluso en los comentarios se sorprenden de la buena experiencia que tienen con ella. “Ha superado mis expectativas”, escribió Macarena hace unos días, y lo mismo opinan otras decenas de usuarios, que por su precio esperaban encontrarse con algo menos funcional.

Tiene dos perillas, una para el tiempo —máximo 30 minutos— y otra para la temperatura —máximo 200ºC—, y en la parte superior de ellas se incluye un listado con los minutos y los grados aproximados para las preparaciones más comunes. Su diseño es como el de un huevo gigante, y su color negro puede no combinar bien en todos los mesones, pero entre los cientos de comentarios nadie se queja de eso. Su material es de polipropileno, un plástico que no resistirá caídas ni movimientos muy bruscos, por lo tanto conviene tratarla con mucha delicadeza si se pretende contar con ella por varios años.

6. Súper freidora de aire Oster CKSTAFOV3 10 litros

4.6 en 134 comentarios en Falabella y 4.6 en 88 comentarios en París

Oster llama a este modelo una “súper freidora”, aunque en realidad no hace nada muy diferente que la competencia ni que otros de sus modelos. Lo más súper podría ser su capacidad de 10 litros, superior a la de la mayoría, o quizá a su moderno panel digital, que no solo deja controlar con exactitud la temperatura y el tiempo sino que incluye cuatro botones prestablecidos para las preparaciones más populares: papas fritas, pollo, verduras y bistecs.

Además de freír con aire, la Oster CKSTAFOV3 tiene las funciones de hornear y deshidratar, algo que también pueden hacer otros modelos si uno ajusta adecuadamente el tiempo y la temperatura, pero que en este solo se requiere de un botón par activar. La otra novedad que incluye este gran aparato —mide 37x37x22cm— es su cesta de malla giratoria para freír, la que sobre todo a las papas fritas o productos apanados le dará una cocción más homogénea y rápida, sin necesidad de abrir el horno en medio del proceso para mover los alimentos.

Si bien no lo hemos probado y tiene buenas reseñas en el retail, a partir de sus funciones, su tamaño y sobre todo su precio, parece más recomendable optar por el horno eléctrico + freidora Oster TSSTTVFDMAF de 42 litros.

7. Horno eléctrico y freidora de aire EasyWays Air Fryer Plus 11.6 litros

4.7 en 103 comentarios en París y 4.5 en 128 comentarios en Falabella

Otro modelo de alta capacidad con buenas evaluaciones es esta Air Fryer Plus de la marcha chilena EasyWays, donde caben hasta 11,6 litros. Es también un horno eléctrico y un deshidratador, por lo tanto permite asar, hornear, freír y preparar chips con un montón de alimentos. Según EasyWays, este modelo es capaz de asar un pollo completo gracias a sus accesorios de spiedo incuidos.

En sus tres bandejas se puede freír hasta un kilo y medio de papas fritas, sin necesidad de voltearlas ni moverlas. Para resultados aún más homogéneos, también trae una cesta freidora giratoria, aunque su capacidad se reduce a 700 gramos.

Aunque la gran mayoría de los comentarios son muy positivos, hay algunos que se quejan con mucha vehemencia de lo corto del cable de esta freidora, lo que impide mantenerla suficientemente alejada de otros aparatos. Otros se lamentan de los tiempos de cocción, que al parecer son más largos de los que aparecen en el recetario. Su panel digital, aunque incluye 8 opciones predeterminadas —papas fritas, pollo, pescado y camarones, entre otras—, también permite controlar el tiempo —hasta 60 minutos— y la temperatura —hasta 200º— al antojo.

Freidoras de aire medianas (3 litros o más)

1. Freidora de aire Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 litros

Entre los modelos que hemos testeado, uno de los que mejores resultados nos ha traído es la Xiaomi Mi Smart Air Fryer. En cuanto a sus preparaciones, la experiencia fue impecable, con papas fritas, hamburguesas y empanadas de queso impecables. Y respecto a su usabilidad, entrega dos alternativas: una manual, donde los tiempos, modos y temperaturas se controlan a través de una gran perilla central, y otra cien por ciento digital, que se maneja desde el teléfono.

Para esto último se necesita contar con una red wifi: la freidora de aire Xiaomi se conecta a ella y, a través de una app, uno puede decirle que receta quiere hacer y listo. Para ponerla realmente a prueba, preparamos en ella unas papas hechas en casa, cortadas a cuchillo y sin la prefritura industrial. El desafío lo superó bastante bien: sin ser el festival de la crocancia, se dejaron comer sin problemas y en solo 15 minutos. Su modo descongelado también resultó ser muy efectivo, más lento que un microondas pero al final más parecido a un proceso natural. En definitiva, este es nuestro modelo recomendado para una capacidad intermedia, que alcanza para dos o tres personas.

2. Freidora de aire Thomas TH-AF70DI 3,2 litros

4.8 en 51 comentarios en Falabella

Thomas también se anota con un modelo de capacidad intermedia con esta freidora de aire TH-AF70DI de 3,2 litros. Más tecnológica, tiene un panel de control digital y la capacidad de conectarse a internet y poder manejarla desde una app en el teléfono. Los comentarios que más se repiten entre sus usuarios son su buen tamaño y la facilidad con la que se puede usar.

Sus rangos de temperatura son los usuales —entre 80º y 200º— y también los de tiempo —hasta 60 minutos—, pero además incluye ocho programas de cocción predeterminados para facilitar su uso. Tanto los clientes como la misma marca recomiendan sacar la canasta durante la preparación para voltear los alimentos y así producir una cocción más pareja.

3. Freidora de aire digital Oster CKSTAF40D 4 litros

Hasta hace algunos meses esta era la freidora de aire estrella de Oster: un aparato de 4 litros con control digital, algo de lo que no muchos modelos podían hacer alarde. Cuando la probamos nos sorprendió su rendimiento: papas fritas crujientes y empanadas excelentes. Todo sin apenas emitir olores.

Hoy ya es otra freidora más entre las varias que tiene la marca, pero sigue destacando por su fiabilidad, su tamaño compacto y la rapidez con la que cocina. Tiene siete funciones preestablecidas —pollo, pescados, mariscos, carnes, vegetales, papas fritas y postres— y en todos ellos los resultados son óptimos. Una usuaria, incluso, ha hecho “hasta calzones rotos y nos han quedado muy buenos, sin nada de sabor a fritanga”.

4. Freidora de aire digital FDV Airflow 3.5 Litros

4.8 en 115 comentarios en París y 4.8 en 110 comentarios en Falabella

Un puntaje casi perfecto tiene la freidora de aire Airflow de FDV. Elegante en su diseño, con un sobrio panel digital y una canasta estandar pero de resistente materialidad, sus resultados al parecer son igual de prolijos que su apariencia. Mariela, una de sus usuarias, escribió que “el salmón queda maravilloso, las papas exquisitas, el pan con queso... he experimentado con todo, aunque lo mejor fueron las costillitas”.

Otros alaban la rapidez con la que quedan listas las empanadas y casi todos la facilidad con la que se usa. En su panel hay ocho programas predefinidos —papas fritas, camarones, carne, tocino, filete, pescado, pollo y queso al horno (sí, queso al horno)—, que entregan de inmediato la temperatura y el tiempo que estos alimentos necesitan para quedar listos. De todas formas, también hay controles manuales por si uno quiere preparar otra cosa o prefiere darle más tiempo y calor a las recetas.

Las poquísimas quejas para este modelo de FDV tienen que ver con el ruido que emite, que al parecer es un poco más alto que el de otras freidoras de aire. Nosotros no lo hemos comprobado, pero tampoco parece ser tanto: entre 115 personas en el sitio de París, solo dos reclamaron al respecto.

5. Freidora de aire NEX AFM3500 3.5 litros

4.8 en 94 comentarios en París

Entre las alternativas económicas mejor evaluadas aparece este freidora de aire NEX AFM3500 de 3,5 litros. De los 94 comentarios que tiene en Paris, 81 le dan el máximo puntaje y apenas una persona le entrega la peor nota. Los clientes se notan sorprendidos de su buen rendimiento, seguramente porque su precio es harto más bajo que el de la competencia.

“Funciona bastante mejor de lo que pensaba”, escribió una persona hace hace unos meses. “Me sorprendió para bien la función de descongelamiento. Si bien le falta un manual mas completo que incluya algunas preparaciones, solo hay experimentar y por lo menos en mi caso no me defraudó”.

Además de freír, este modelo NEX asa, hornea y tiene un grill, lo que permite gratinar algunas comidas. Dicen que no genera casi nada de ruido, que su panel es muy sencillo de utilizar y que incluso al mitad del proceso emite una alarma para que uno abra la canasta y dé vuelta los alimentos, lo que mejora el resultado final. Ojo: aunque los nuggets y las papas quedan bien, Marjorie advierte de que con las sopaipillas es mejor no intentarlo. “No sirve para eso”.

Freidoras de aire pequeñas (1,5 litros o más)

1. Freidora de aire Recco RFA-LEGGERO 1,5 litros

4.7 en 1070 comentarios en Falabella

Más de mil comentarios acumula la freidora de aire Recco RFA-LEGGERO de 1,5 litros. Es, por lejos, el modelo que más reseñas tiene en todo el retail chileno, seguramente porque es también el más barato: hoy por hoy —fines de junio de 2022— cuesta apenas $29.990.

A pesar de esa inmensa masa crítica, la Recco tiene un puntaje bastante elevado: 4,7 estrellas. Quizá se deba a las pocas expectativas que causa su precio, pero lo cierto es que sus usuarios se leen muy conformes de su desempeño. Por volumen no puede cocinar más de 2 porciones de lo que sea, pero eso no impide que las cosas salgan bien (al menos en los primeros usos): los productos congelados, dicen sus clientes, resultan bien cocidos y sin apenas emitir olores. La temperatura se controla con una ruedilla que está en la parte superior —llega a los 200º— y el tiempo —que solo alcanza los 30 minutos— con la perilla central.

Las reseñas negativas se deben principalmente a su materialidad, de un plástico que claramente no durará demasiado tiempo ni usos muy intensivos. Algunos se quejan de que el revestimiento antiadherente de la rejilla a los pocos meses comenzó a desprenderse, provocando que esta luego se oxidara.

2. Freidora de aire Oster CKSTAF18M 1,8 litros

4.7 en 135 comentarios en París y 4.6 en 109 comentarios en Falabella

Por último, uno de los modelos de freidoras más populares del país, que además baja su precio permanentemente. Es la CKSTAF18M de 1,8 litros de Oster, con ajustes manuales. El más estandar de los aparatos de esta marca tiene muy buena —aunque no perfecta— aceptación entre el público, principalmente por los resultados: papas fritas crujientes, congelados tiernos e incluso algún queque o pollo muy bien cocinados en su función de horno.

Las malas notas son por sus materiales, de un plástico poco resistente y que puede no durar todo el tiempo que uno quisiera. De todas formas, es un modelo diseñado para hogares de una o dos personas, ya que no puede preparar más un par de porciones a la vez. Pero eso también hace que sea muy compacta, capaz de caber en cualquier mesón o de ser guardada en casi todos los armarios.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 28 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.