¿Cuál es la mejor aspiradora robot del mercado?

Hace pocos años, no muchos habrían elegido tener un caro disco gordo dando vueltas por la casa, girando como un aplastado ratón borracho, paseándose por las orillas mientras supuestamente aspira el piso. Pero en casi media década estos aparatos han bajado de precio y subido en confianza, transformándose en un electrodoméstico esencial para un montón de hogares.

El consenso es que no hacen un aseo profundo, pero la mayoría también concluye que son una gran ayuda para mantener la limpieza sin gastar casi ningún esfuerzo. Como buenas esclavas robóticas, nunca se cansan ni se aburren de aspirar, y si son de buena calidad pueden trabajar todos los días y por un montón de años. ¿Pero cómo saber cuál de todas las aspiradoras robot que hoy inundan el mercado realmente vale la pena comprar?

Como no hemos probado todos los modelos que existen, decidimos guiarnos por lo que las y los usuarios —que sí han comprado cada uno de ellos— han dicho sobre las diferentes marcas y variedades. Basándonos en los puntajes y reseñas de los cinco portales del retail que cuentan con comentarios y valoraciones —Falabella, Ripley, París, Mercado Libre y La Polar—, y después de revisar miles de opiniones en cientos de productos, elegimos los XX modelos con las mejores calificaciones de sus consumidores.

Como requisito para figurar en este listado, la aspiradora debe tener un acumulado de más de 100 valoraciones o comentarios, promediar más de 4.4 estrellas (de un máximo de 5) y estar a la venta en alguna tienda online chilena para la fecha de cierre de esta edición (10 de agosto de 2023). En caso de tener el mismo puntaje promedio, ubicamos más arriba en el listado a aquella que posee más cantidad de valoraciones.

1. Eufy Robovac 15T

Nota promedio: 4.70 (4,7 en 1.470 comentarios en Falabella , y 4.8 en 37 comentarios en Mercado Libre ).

No hay otra aspiradora robot en Chile que ni de cerca tenga tantos comentarios positivos. Casi mil quinientos son los que acumula en Falabella la Robovac 15T, uno de los modelos de entrada de Eufy y evidentemente el más popular. A pesar de que no se conecta a internet —y por lo tanto no puede ser controlada fuera de la casa—, sí parece limpiar con mucha eficiencia y muy poco ruido.

Su batería de 2600mAh le da una autonomía de 90 minutos, aproximadamente, suficientes para aspirar un departamento mediano o uno de los pisos de una casa. Cuando le queda poca energía, regresa automáticamente a su base y se recarga por sí misma —demora entre 5 a 6 horas recuperar su batería—, lo que ayuda a tenerla siempre lista.

Hace unos meses, Yohana Cárdenas comentó en Falabella lo maravillada que estaba con la Robovac 15T. “En casa tenemos varios gatos y aspira todo sin problemas”, dijo. Advierte, eso sí, de preocuparse de limpiar bien el aparato después de cada uso, ya que así no se enredan sus hélices y mantiene su eficacia. Sus apenas 7 cm de altura le permiten pasar bajo camas, sillones y mesas, e incluye un control remoto para manejarla a distancia.

2. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Nota promedio: 4.72 (4,7 en 144 comentarios en Mercado Libre y 4,8 en 43 comentarios en Paris

El caso de Xiaomi es digno de reconocer: a pesar de la amplitud y diversidad de productos que diseña y fabrica —desde populares smartphones hasta convenientes audífonos, pasando por relojes inteligentes, scooters y hasta freidoras de aire—, en ninguna de estas áreas parece fallar. Todos consiguen ser competitivos, cumplir con lo que prometen e, incluso —como en el caso de las aspiradoras robot— posicionarse como uno de los mejores del mercado.

Nosotros tuvimos la oportunidad de probar su modelo tope de línea, la Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, una máquina poderosa, capaz de limpiar una casa completa de una sola carga y sin mayores complicaciones con los obstáculos. Bastante más barata, algo menos potente pero igualmente eficiente, la Mi Robot Vacuum-Mop P ha tenido una gran recepción entre los consumidores chilenos, convirtiéndose en una de las mejor evaluadas del país.

Cuenta con 2100 PA de potencia, una batería que entrega 110 minutos de autonomía —lo que equivale, aproximadamente, a limpiar un departamento de 180m2— y la posibilidad de aspirar y trapear. Pero lo más interesante es su sistema de navegación, guiado por doce sensores internos más un escáner láser ubicado en su parte superior, lo que le da un rango de 8 metros de medición y una alta capacidad de procesamiento de información. Todo esto se traduce en un movimiento más preciso y menos errático, capaz de mapear una casa completamente y de reaundar una limpieza —si es que se agotó la batería o hubo que interrumpir el trabajo— desde el punto exacto en donde se detuvo. ¿Cómo se controla todo esto? Mediante una intuitiva app de Xiaomi en el teléfono.

“Tengo una perrita que bota pelos por montones y con esta aspiradora ya no quedan en el suelo, a veces la paso dos veces al día porque es solo apretar un botón desde el celu”, escribió Amys, una usuaria que la compró en Paris. “Debo decir que esta ha sido la mejor compra que he realizado en el último tiempo. Mis expectativas han sido ampliamente superadas”. Una aspiradora robot premium a un precio alcanzable.

3. Eufy Robovac 25C

Nota promedio: 4.70 (4.7 en 771 comentarios en Falabella y 4.8 en 119 comentarios en Mercado Libre

Otra Robovac que se lleva buena parte de los aplausos. En este caso es la 25C, un modelo algo más sofisticado que la 15T al ser capaz de conectarse a internet. De esa forma, puede ser controlada a distancia con el celular. Muy silenciosa, tiene la misma potencia de aspirado que su prima 15T —1.500 PA— y un idéntico volumen de retención: 600 ml.

“Aspira hasta el polvillo más mínimo, ideal para piso alfombrado”, comentó Dani en Falabella. “Tengo perros y aspira todos los pelos, deja todo impecable”. Al ser angosta, cabe bajo casi cualquier mueble, por lo que no hace falta despejarle demasiado el paso para que haga su trabajo, y su bajo nivel de ruido —menos de 60 decibeles— la hace una de las más silenciosas del mercado.

Su principal defecto, según Wirecutter, es que no duran tanto tiempo como su competidora Roomba. De hecho, casi todos los comentarios negativos en Falabella tienen que ver con que tras un tiempo no muy largo —entre 6 y 24 meses—, la Robovac les dejó de funcionar. Las de Eufy son aspiradoras difíciles de arreglar, que no cuentan con repuestos para todas sus partes, así que es probable que si se echa a perder una vez que pase el tiempo de garantía —1 año— no quede más opción que comprarse otra.

4. iRobot Roomba 671

Nota promedio: 4.7 (4.7 de 117 comentarios en París

No con tanta efusividad pero sí con muy buena puntuación se encuentra la iRobot Roomba 671, una de las primeras aspiradoras robot en llegar a Chile. Con los años no ha perdido la fama que ganó siendo pionera, y sigue siendo un aparato confiable y resistente, que además cuenta con garantía, repuestos y servicio técnico.

Felipe, uno de sus usuarios, resumió así la experiencia con la Roomba 671: “solucionó mi vida en esta cuarentena”. Dice que la batería alcanza para recorrer todo su departamento de 80m2 y que es capaz de aspirar pelos de perro. Es capaz de conectarse vía wi-fi, por lo que se puede controlar por el celular y desde cualquier lugar.

En Wirecutter, el sitio del New York Times especializado en testear productos, también celebran la línea 600 de Roomba. De las aspiradoras robot más económicas, argumentan, es la que mejor succiona en alfombras y pisos irregulares, aunque lo más destacado es su durabilidad y disponibilidad de repuestos. En tiempos de obsolescencia programada, este es un aparato que puede acompañar durante varios años.

5. Osoji D870

Nota promedio: 4.68 (4.7 en 566 comentarios en Falabella , 4.6 en 87 comentarios en Ripley y 4.8 en 4 comentarios en Mercado Libre

Un espacio entre las favoritas de los chilenos lo ha ganado una marca nacional. Aunque tiene nombre japonés, Osoji —que significa “limpieza profunda”— se creó en Santiago en 2016, cuando el boom de las aspiradoras robot comenzaba. Rápidamente se instalaron en el mercado con sus modelos Dojosan, más económicos que las Roomba y las Robovac pero sin mucho que envidiarles en cuanto a calidad.

“Osoji me sorprendió gratamente, pues llamé al servicio técnico y pude por fin tener una conversación de verdad con alguien que sabe”, escribió Rodrigo en Falabella hace dos años. Que sea una empresa chilena y que cuente con oficinas y servicio técnico no es un detalle menor a considerar, sobre todo si se pretende aprovechar la aspiradora robot por varios años.

El modelo 870 tiene una batería de 2000mAh, que entrega hasta 60 minutos de autonomía, los que alcanzan a cubrir más de 100 m2 de superficie. Sus fuertes, eso sí, están en el poder de succión —2.000 Pa—, la delgadez —apenas 7,5 cm de alto— y el poco ruido que emite, que no supera los 45 decibeles. Incluye control remoto.

6. Eufy Robovac 11S Max

Nota promedio: 4.64 (4.6 en 185 comentarios en Falabella y 5.0 en 22 comentarios en Mercado Libre

Más avanzada y poderosa que las Robovac 15T y 25C, la Eufy Robovac 11S Max ofrece mejores prestaciones que sus compañeras de marca a un precio no mucho más alto. Partiendo por la potencia de aspirado: aquí tenemos 2000 Pa con apenas 24 milímetros más de altura que la 15T. Tiene cuatro modos de limpieza —automático, de esquinas, circular y rápido—, una batería de 2600 mAh que alcanza para 90 minutos de funcionamiento continuo y, aunque no se conecta a internet (y por lo tanto no se puede controlar desde el teléfono móvil), incluye un control remoto para manejarla a distancia.

“3 perros, 2 guaguas... mi robot es una de las mejores compras que he realizado en mi vida”, comentó Dani hace un par de años. “Es tan silenciosa que ni siquiera interrumpe el sueño de mis guaguas”. Una buena opción para quienes buscan algo más de potencia pero sin tener que invertir tanto. Lo malo, como con las otras Eufy, es que su vida útil no es tan amplia y tampoco cuentan con muchos repuestos, aunque en Falabella existe un servicio técnico autorizado.

7. Thorben Dual T-Bot

Nota promedio: 4.61 (4.6 de 509 comentarios en París y 4.9 de 16 comentarios en Mercado Libre

Un modelo más económico, pero con buena reputación entre el público, es el Thorben Dual T-Bot. Es una aspiradora y trapeadora robot, de no mucha potencia de succión —solo 1.000 Pa—, un poco alta —12 cm que no caben bajo todos los muebles— aunque con un desempeño respetable.

Su batería de 2.600mAh le permite funcionar por hasta 110 minutos continuos, aunque depende del programa y la intensidad que se le asigne. En el sitio de París, Catalina escribió hace dos años que “en general funciona muy bien, me ayuda mucho con el control de pelos de animales (...) La única falla es que cayó por las escaleras”. Por suerte, no se rompió.

De los comentarios negativos que tiene, la mayoría tiene que ver con que a los pocos meses se echó a perder. De todas formas, tiene garantía de un año.

8. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Nota promedio: 4.60 (4.6 en 279 comentarios en Mercado Libre , 4.7 en 105 comentarios en Falabella , 4.5 en 103 comentarios en París y 4.6 en 29 comentarios en Ripley

La Mi Robot Vacuum Mop Essential de Xiaomi es su aspiradora y trapeadora más vendida, pero así y todo es capaz de conectarse a internet y enlazarse con Alexa, Google y el hub de inteligencia artificial de Xiaomi, Mi Home, por lo tanto es posible controlarla por asistente de voz. Con más poder de succión que las anteriores —2.200 Pa—, su batería de 2500mAh dura entre 45 y 90 minutos, según la exigencia que se le imponga. Ahí está otra de sus gracias, ya que tiene cuatro niveles de aspirado —de silencioso, para suciedad baja, a potencia alta, donde puede limpiar objetos “del tamaño de una perla”—, que se adaptan a las diferentes suciedades de la casa.

Según la marca, este modelo está diseñado para espacios “pequeños y medianos”, de unos 90m2. Roxanne, que comentó su experiencia con la Mi Robot en París, dice que el aspirado lo hace perfecto pero el trapeo no tanto. También hay que tener ojo con su diámetro, de 35 cm, algo más grande que el de otras aspiradoras, y que Xiaomi no cuenta con servicio técnico.

9. iRobot Roomba 614

Nota promedio: 4.49 (4.4 de 75 comentarios en París , 4.5 en 15 comentarios en Ripley y 4.9 en 12 comentarios en Mercado Libre

Este modelo, de la confiable serie 600 de Roomba, es uno de los más básicos de iRobot. Eso no la hace menos funcional: tiene 90 minutos de autonomía y la inteligencia suficiente para mapear la casa y limpiarla con eficiencia. No tiene control remoto ni se conecta a internet, por lo tanto solo se puede activar manualmente.

Igual se devuelve sola cuando le queda poca batería y consigue aspirar en suelos lisos y alfombras. Nancy, hace dos años, le dejó 4 estrellas en París: “la hago limpiar habitación por habitación, y en las áreas sin puerta la bloqueo con alguna silla (...) Aspira muy bien, incluso debajo de camas y muebles. Hay que limpiar filtro y rodillos después de cada uso”. iRobot cuenta con servicio técnico y repuestos, por lo que la durabilidad está bastante garantizada.

Menciones honrosas

Ursus Trotter UT-Excellenza

Nota promedio 4.22 (4.2 en 712 comentarios en Paris , 4.2 en 339 comentarios en Ripley y 4.3 en 373 comentarios en Falabella

“Sirve para mantener la limpieza; obviamente el aseo general a fondo lo debe hacer uno”, escribió Carolina hace unos meses. Aunque la mayoría de los comentarios son positivos, los negativos suman una docena y casi todos se quejan del poco tiempo que funcionó en buenas condiciones y de la falta de repuestos para arreglarla.

Samsung POWERbot-e

Nota promedio: 4.13: 4.2 en 94 comentarios en Mercado Libre , 4.2 de 196 comentarios en París , 4.1 en 327 comentarios en Falabella y 4.1 en 147 comentarios en Tottus

En el décimo lugar entra este modelo de Samsung, que a pesar de acumular más de 100 reseñas con el máximo puntaje, también tiene más de 30 muy negativas. El principal problema que señalan sus usuarios es la poca “inteligencia” del aparato: en muchos casos le cuesta orientarse entre las distintas habitaciones y presenta dificultades para regresar a su base cuando se agota su batería. Es más ruidosa que el promedio —77 decibeles—, quizá porque su poder de succión también es alto. Lo malo, dicen en Wirecutter, es que su sistema de navegación es “horrible”, lo que la hace propensa a fallar ante simples obstáculos como alfombras o las patas de una mesa. A pesar de eso, a la mayoría de quienes la compraron les gustó.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 10 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.