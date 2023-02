Reseña | Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: audífonos sencillos pero eficientes, funcionales y económicos

¿Audífonos inalámbricos con alta fidelidad, cancelación activa de ruido, batería con hasta 36 horas de autonomía, Bluetooth 5.3 y por menos de cien mil pesos? Eso es lo que promete Xiaomi con sus Redmi Buds 4 Pro, unos auriculares TWS de aspecto sencillo pero con múltiples posibilidades.

La competencia en este segmento es descarnada: no hay marca tecnológica que hoy no ofrezca sus earbuds, cada una ofreciendo menos peso, menos tamaño y más batería, más calidad de sonido y más comodidad. ¿Lo consigue la marca china con este modelo, lanzado a fines del 2022? Lo revisaremos en la siguiente reseña.

Especificaciones

Tamaño de diafragma: 11 mm. y 6 mm.

Cancelación de ruido: Sí, hasta 48 dB

Conectividad: Bluetooth 5.3 (con conexión simultánea a dos dispositivos)

Perfiles de Bluetooth: Bluetooth Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP

Batería: Hasta 9 horas en una carga. Hasta 36 horas con la funda.

Carga rápida: Sí: 2 horas extra con 5 minutos de carga.

Rango de operación: 10 metros

Capacidad/Energía por auricular: 64 mAh/02 Wh

Capacidad/ Energía de estuche cargador: 590 mAh/2.28 Wh

Diseño: Control táctil

Certificación: IP54 (Protección contra polvo, humedad y salpicadura de agua)

Diseño sencillo, tradicional

Si se tratara de definir a los Redmi Buds 4 Pro por su aspecto, costaría encontrar otros adjetivos que no tuvieran raíz en la simpleza. Mientras algunas marcas ofrecen modelos modelos True Wireless Stereo (TWS) —inalámbricos y con cada auricular separado— de diseños futuristas, Xiaomi opta por lo clásico. De hecho, se asemejan a los ya tradicionales AirPods Pro de Apple, los que a su vez se parecen a la gran mayoría de los auriculares que se veían al comienzo del milenio. Poca novedad, en ese sentido.

Su materialidad refuerza esta idea de sencillez: el plástico cobertor, tanto de los auriculares como del estuche, está lejos de ser sofisticado, aunque según las especificaciones que se pueden encontrar en la web sobre el producto, estos tienen estándar IP54 de resistencia a golpes y agua.

Los Buds 4 Pro están en colores blanco y negro, pero en ambos casos las paredes laterales son de color gris. Estas son las denominadas “áreas de tacto”, donde se puede comandar a través del sistema de gestos que analizaremos más adelante.

Más allá de las apariencias, los Redmi Buds 4 Pro cuentan con un diseño ergonómico que les permite un buen ajuste al pabellón auditivo, el que no queda del todo cubierto por los auriculares. Esto, como es de esperar, tiene repercusiones en el resultado sonoro, un punto que revisaremos después.

A nivel de confort, el modelo resulta cómodo, en buena parte gracias a su ligereza y a que son bastante pequeños en comparación a otros TWS y cada auricular pesa apenas 5 gramos. Por cierto, Xiaomi cumple con el estándar de incluir gomas de silicona de tres tamaños distintos —pequeñas, medianas y grandes— para elegir la que mejor se ajuste al oído.

Conectividad de avanzada

Hablando de conexiones, algunos medios que han reseñado este modelo reportan haber tenido algunas complicaciones para llevar adelante un emparejamiento rápido, especialmente si se lo intenta con un iPhone (ya que la app de Xiaomi no está disponible en la App Store). Acá hicimos la prueba con un smartphone Huawei P20 y no hubo ningún problema para la detección de su señal, por lo que la sincronización entre uno y otro fue cuestión de segundos.

En este ítem además encontramos un punto de avanzada por parte de Xiaomi, ya que los Redmi Buds 4 Pro tienen la más novedosa tecnología de Bluetooth, la versión 5.3, la cual incluye un montón de mejoras en lo que respecta al rendimiento: al ser más eficiente en su actividad, consume mucha menos batería, además de perfeccionar la seguridad. Por ejemplo, descarta el emparejamiento con dispositivos que considera “sospechosos”.

Todo esto incluye la caja de los Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Otra gracia del Bluetooth 5.3 es que asegura una mejor fluidez en el uso de los dispositivos, al optimizar su funcionamiento en relación al ancho de banda que se necesite en cada momento. Eso garantiza menos interferencias y, en definitiva, una mucha mejor experiencia de usuario.

Al igual que en la versión 5.2, este Bluetooth permite la conexión simultánea con dos dispositivos, como podrían ser un smartphone y un notebook al mismo tiempo. Así, si por ejemplo estás viendo algún tipo de contenido audiovisual desde este último, podrás recibir una llamada en el celular y contestar sin necesidad de quitarte los audífonos.

La experiencia en los Buds 4 Pro durante el tiempo de prueba fue buena, aunque se presentaron algunos imprevistos, como por ejemplo la descoordinación entre el auricular derecho e izquierdo al comienzo de una reproducción, entrando el sonido en un oído antes que otro, como también algunos repiqueteos durante la transmisión en alta calidad.

Estas situaciones, sin embargo, no mermaron su buen rendimiento general: tras un comienzo descoordinado, al par de segundos ambos auriculares recuperaron la sincronización. Y en el caso de la transmisión de audio en alta calidad, pese a los repiqueteos que se presentaron en algunos momentos, la fluidez de datos fue bastante buena y no se presentaron interrupciones, como se da en otros modelos donde te puedes quedar por varios segundos esperando a que “vuelva la señal”.

Por otro lado, el rango de operación del Bluetooth permite que te muevas con los audífonos en funcionamiento hasta unos 10 metros de distancia del dispositivo fuente, rango que se acorta en la medida que haya más muros que obstaculicen la señal. Si por esas casualidades olvidaste dónde dejaste los auriculares y su estuche, puedes ingresar a la app Xiaomi Earbuds —que todavía deja mucho que desear (promedia solo 2,3 estrellas en la Play Store) y activar la función para localizarlos gracias a un suave sonido que estos emiten. Quizá demasiado suave, pero ya es algo positivo y novedoso.

Usabilidad: cosas por mejorar

Si algo buscan en la actualidad las compañías tecnológicas es que no sientas necesidad de quitarte los audífonos de los oídos, a menos que necesites cargarlos. Para esto, una función fundamental es el control táctil o “de gestos”. Hace no tanto tiempo atrás, se hacía extraño ver a las personas caminar por las calles “metiéndose el dedo” en el oído, como si estuvieran excavando para encontrar oro. Ahora, que es más extendido el conocimiento sobre este tipo de avance tecnológico, entendemos que no se trata de higiene, sino que simplemente están comandando sus audífonos a través del tacto.

Dos pulsaciones sobre cualquiera de los auriculares para reproducir o detener la reproducción, también para contestar o finalizar una llamada; tres toques para adelantar la canción o para rechazar la llamada; y mantener pulsado para activar o desactivar la cancelación de ruido (ACN) o pasar al modo ambiente. Muy similar al lenguaje táctil que utilizan las otras marcas. De todas maneras, puedes personalizarla a gusto —dentro de un campo limitado— en la app de Xiaomi.

En nuestro caso, la experiencia no fue muy satisfactoria en este aspecto. Más bien pareció algo torpe, pues cada vez que quería adelantar una canción o simplemente pausar un audio, debí insistir en la orden golpeando, suave pero reiteradamente, el área táctil o touch area, como indica un sticker que viene adherido a los audífonos. Lo mismo ocurrió en varias ocasiones al querer pasar de la cancelación de ruido al modo ambiental: por más que mantuviera pulsado, simplemente no había respuesta. Debido a esto, lo más sencillo fue comandar a través del dispositivo fuente.

El control táctil es, definitivamente, un punto a mejorar por parte de Xiaomi.

Sonido: lejos de espectacular pero de buena calidad

Vamos al grano: Xiaomi dice que con los Redmi Buds 4 Pro puedes obtener audio HiFi —es decir, de alta fidelidad. ¿Es así? No, como tampoco lo obtendrás en ningún audífono que cueste menos de unos 300 mil pesos. Pero para hacerle justicia, lo que sí podemos decir es que este modelo tiene un muy buen sonido para su precio. De hecho es compatible con LDAC, el códec de audio de alta resolución patentado por Sony, y que opera a velocidades de transmisión de hasta 990 kbps, así como con resoluciones de audio de 96 kHz/24 bit y superiores.

A lo anterior agrega controladores dinámicos dobles, conformados por una diafragma de aleación de aluminio de 10 milímetros y un diafragma de titanio de 6 milímetros. El resultado es un muy buen balance de graves, medios y agudos, que no son excesivamente coloreados, como ocurre con otros auriculares, especialmente en aquellos que son de tipo “cerrado” y que no permiten la filtración del sonido hacia el exterior, creando una especie de caja de resonancia en el oído.

Pasa que los Redmi Buds 4 Pro no cubren todo el pabellón auditivo en su ajuste, lo que genera cierta filtración de aire y sonido hacia el exterior. Esto, que es propio de audífonos “abiertos”, da mayor naturalidad al sonido, y tampoco se da esa presión de muchos de los modelos cerrados, que puede ser bastante molesta. En ese sentido, la escucha desde los nuevos Redmi es agradable y confortable. Pero tiene sus limitaciones.

Pese a que hay una buena respuesta al funcionamiento bajo LDAC, otras supuestas cualidades de este modelo simplemente no se perciben. Una de ellas es el sonido en 360 grados. La idea es que un audio de estas características genere una sensación de envoltura, como si el sonido viniera desde todas las direcciones: un arreglo de guitarra que aparece desde la izquierda, el sintetizador que crece por la derecha, la batería que ataca desde el frente y la voz que se mueve para hablarte por la espalda.

Sin embargo, esa “imagen sonora” no se da en los Redmi Buds 4 Pro. Esta es, más bien, plana, horizontal, de izquierda a derecha. Esa falta de espacialidad se nota, por ejemplo, en canciones que incluyen paneos, como Personal Jesus, de Depeche Mode, en la que el sonido grave del sintetizador cruza áspero y modulado de izquierda a derecha. En unos audífonos con una amplia imagen sonora, el arreglo resaltaría lo suficiente como para hacerte cosquillas en la nuca. En este caso, eso no se consigue e, incluso, el sintetizador se pierde cuando pasa por el centro.

Pero hay que poner esto en perspectiva: estamos hablando de audífonos cuyo valor de mercado está en los cien dólares —$89.990 a la fecha de esta reseña—, cifra económica o “de entrada”. Entonces, ¿por qué entrar en estos detalles? Porque la marca asegura que obtendrás un sonido “cinematográfico” y en “360 grados”, cuando realmente no es así. Pero si se estima el precio y la calidad en relación a otros modelos de valor similar, la conclusión es que con los Redmi Buds 4 Pro obtienes un sonido más que suficiente, bastante bueno comparado con la competencia.

Cancelación de ruido: suficiente

De acuerdo a Xiaomi, estos auriculares pueden reducir el ruido externo hasta en 43 dB, bloqueándolo en “hasta un 99,3%”. Difícil saberlo sin el equipamiento de testeo de un laboratorio, pero sí podemos decir que hay una muy buena capacidad para anular los sonidos graves y medios.

Esto significa que, de tener activada la cancelación activa de ruido (ANC), puedes pasear tranquilamente escuchando música sin que el tráfico vehicular interrumpa la experiencia. Incluso se bate bien frente al ruido de una maquinaria de construcción, sin anularlo por completo pero amortiguando lo suficiente como para no perder el hilo del contenido que escuchas.

También posee un “modo transparencia”, en el cual los micrófonos integrados dejan pasar el sonido del entorno y lo amplifican, función súper útil durante situaciones en que necesitas o deseas estar alerta de lo que está ocurriendo a tu alrededor, sin que eso implique dejar de escuchar tu música favorita. En algunos modelos, este modo ambiental es tan intenso que intentar abrir una bolsa plástica parece una nueva experiencia sensorial. En el caso de los Redmi Buds 4 Pro la cosa es algo más tenue y menos exagerada.

Para el funcionamiento de la ANC, Xiaomi incorpora inteligencia artificial para detectar el contexto en el que uno se encuentra, y de esa manera graduar el nivel de cancelación de ruido que se necesita. Hay tres modos: ligero, equilibrado y profundo. No es lo mismo estar en una biblioteca que en un supermercado o en una calle con alta congestión vehicular. Esta optimización permite, de paso, una mayor eficiencia energética por parte del dispositivo, que consumirá menos y mejor batería.

Batería de alta duración

Un detalle que no se puede pasar por alto en unos audífonos TWS es la capacidad de su batería. En este caso, la evaluación es súper positiva: en una sola carga tendrás hasta nueve horas de autonomía —las que se reducen a 5 si se mantiene activada la ANC— y un total de 36 gracias al estuche cargador. Suficiente para algo así como tres jornadas laborales de nueve horas.

Y si te quedaste sin batería pero necesitas usarlos pronto, el estuche cargador te puede salvar con dos horas extra de uso con tan solo cinco minutos de carga. Punto alto de los Redmi Buds 4 Pro, que además cuentan con certificación IP54, es decir, tienen protección contra la humedad, el polvo y las salpicaduras de agua. Lo necesario para su uso en un ambiente deportivo o de actividad física.

Veredicto Práctico

Los Redmi Buds 4 Pro dejan algunas sensaciones encontradas: tras una apariencia sencilla y básica, se esconden algunos elementos súper interesantes y funcionales, como su capacidad de optimizar su rendimiento, tanto en lo que respecta a la conectividad —gracias al Bluetooth 5.3— como a las funciones de cancelación de ruido, además de una contundente batería.

Si bien a nivel de audio tiene sus limitaciones, no deja de ofrecer un sonido agradable y de muy buena calidad, al menos juzgando por su tamaño y precio. El vaso medio vacío, en tanto, muestra que la promesa de audio inmersivo no se cumple. Tarea pendiente: al igual que mejorar la sensibilidad de los sensores táctiles y, también, ajustar la sincronización entre los auriculares.

Fuera de eso, este modelo parece ser una muy buena alternativa para quienes están en busca de nuevos audífonos funcionales para trabajar o, simplemente, para acompañar la actividad física, sin mayores pretensiones en lo que respecta al audio y, sobre todo, sin ánimo de endeudarse más de la cuenta.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de febrero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.