Reseña | Xiaomi Mi Vacuum Mop 2 Ultra: una gran aspiradora robot de alta gama con precio conveniente

Sumar y sumar aparatos en casa. ¿Dónde pondremos el límite? La promesa supersónica de que todas las funciones domésticas se concentrarían en un solo robot —o Robotina— fue otra ilusión frustrada del siglo XX: en cambio, la cantidad de artefactos, dispositivos y gadgets que vamos acumulando no parece acabar. Entre tantos cables y cargadores, la mayoría sobra o nos enreda aún más la vida —¿de verdad hace falta un reloj en la muñeca para revisar las notificaciones del teléfono que tenemos en el bolsillo?— pero hay uno que sí puede aliviar bastante la rutina.

No estamos hablando del calientacamas —aunque sí podríamos hablar del calientacamas—, sino de la aspiradora robot, un aparato que hace pocos años parecía demasiado caro y complejo, pero que hoy bajó sus costos y mejoró sus rendimientos. De hecho, ahora es tanta la variedad de marcas y modelos en el mercado que cuesta saber cuáles son las mejores.

Cilíndrica y voluminosa, la Xiaomi Mi Vacuum Mop 2 Ultra hace su trabajo sin llamar mucho la atención.

Pero entre toda esa oferta hay una marca que, tal como lo ha hecho en distintos apartados —como celulares, tablets, relojes inteligentes e incluso freidoras de aire—, consigue destacarse. Es Xiaomi, cuyas aspiradoras robot son muy valoradas por sus usuarios, tanto por calidad como por precio. Su modelo insigne es la Mi Vacuum Mop 2 Ultra —que también es trapeadora—, lanzado este año y que tiene todo lo que uno puede pedirle a estos electrodomésticos: eficiencia, autonomía, simpleza y mucho poder de aspirado. Un robot del que los Supersónicos estarían orgullosos.

Especificaciones técnicas

Medidas : 353 × 350 × 98,8 mm

Peso : 4,15 kg

Potencia : 46 W

Poder de succión : 4000 Pa

Batería : 5200 mAh

Navegación : LDS + tecnología 3D (sensor ToF)

Programas: 4 (Silencioso, Normal, Fuerte y Turbo)

Diseño simple y elegante

No hay mucha innovación en el diseño de la Mi Vacuum Mop 2 Ultra; al contrario, se parece bastante a los anteriores y exitosos modelos de Xiaomi. ¿Para qué cambiar lo que ya funciona? Su antecesora, la Mi Vacuum, según el sitio español especializado Xataka, es la mejor aspiradora robot por menos de 300 euros (270 mil pesos, aproximadamente).

Al igual que ella, este modelo es cilíndrico, con una superficie superior lisa donde solo hay dos botones —el de encendido o inicio de la limpieza, y otro con una “casita”, para devolverla a su estación—, una discreta tapa para acceder al depósito y una especie de cabezal donde se encuentra el sensor láser. Todo de un elegante acabado negro, que lamentablemente se mancha muy fácil —aunque se limpia también con sencillez.

Su altura de casi diez centímetros le impide pasar por debajo de todos los muebles —como camas o algunas repisas—, déficit que se compensa con la gran potencia de sus ruedas, que le permiten subir sin problemas alfombras o desniveles de hasta 2 centímetros, y la capacidad de su depósito, que en nuestras pruebas —que incluyeron mucho pelo de perro, arena, polvo, migas y más— nunca llegó a llenarse por completo.

En la parte frontal de su costado la Mi Vacuum Mop 2 Ultra tiene una especie de ojo: allí se ubica el sensor 3D con tecnología ToF, que emite un haz de luz infrarroja para detectar la distancia de los objetos que la rodean. Eso complementa al visor de láser de la zona superior, generando una navegación que, como explicaremos más adelante, funciona de forma impecable.

Por delante, como un cíclope, la aspiradora de Xiaomi tiene un ojo con el que emite haces de luz infrarroja para detectar objetos cercanos.

Por debajo es donde ocurre literalmente el trabajo sucio. Dos grandes ruedas son las encargadas de generar la tracción y una omnidireccional —es decir, que gira en 360º— es la que determina el rumbo de la aspiradora. En el medio está el rodillo central, un cepillo alargado y en espiral encargado de hacer el aspirado, y arriba, a la izquierda, un cepillo lateral giratorio, que atrae la mugre hacia el centro.

Ambos son muy fáciles de desprender y limpiar, cosa que conviene hacer con cierta frecuencia. En el rodillo central quedarán muchos pelos enrollados, los que se pueden sacar sin tanto problema con una herramienta que viene incluida en la caja.

En el medio está el rodillo central, por donde entran los residuos aspirados, y abajo a la izquierda se ve el cepillo giratorio.

También por debajo es donde se puede incrustar, si queremos, el depósito de agua y la mopa, para que la aspiradora también ejecute su función de trapeado.

Fácil configuración

Uno pensaría que una aspiradora robot con tantas funciones —que detallaremos más adelante— sería muy compleja de configurar y echar a andar. Por suerte, no es así con la Mi Vacuum Mop 2 Ultra, que solo requiere de apretar un botón —el de encendido— para que empiece a limpiar.

Primero, por supuesto, hay que esperar a que cargue su batería completamente, algo que no demora mucho más de una hora y que la aspiradora indica cuando su luz deja de parpadear. Para eso solo hay que posarla en su estación de carga, que es muy discreta y con un buen largo de cable, y esperar.

La estación de autovaciado también funciona como centro de carga. Es una torre negra y bastante discreta.

Al ponerla a trabajar, la aspiradora Xiaomi hará primero un reconocimiento de zona, paseándose por toda el área a la que tenga acceso. Si se dejan abiertas todas las puertas del departamento o piso, el robot realizará esta inspección por cada una de las habitaciones, y luego se pondrá a aspirar.

Ahora bien, para sacarle todo el jugo a este modelo conviene descargar la app Xiaomi Home —disponible gratis para iOS y Android—, donde tras un sencillo proceso de creación de cuenta, enlace del producto y configuración, uno puede controlar a la Mi Vacuum Mop 2 Ultra, ajustar su potencia de aspirado —de Silenciosa a Turbo— y el nivel de agua del trapeado. Esto incluso se puede hacer estando fuera de la casa, aunque previamente es necesario conectar la aspiradora a la red wifi.

Así lucen los mapas que traza la aspiradora robot en la app Xiaomi Home. Nada muy sofisticado pero bastante útil.

Sin ser la mejor app del mundo, la Xiaomi Home es sencilla de usar. Su principal gracia, nos parece, es que genera un mapa muy detallado de la vivienda, el que permite seguir el recorrido de la aspiradora por la casa para chequear cuánto le falta, la cantidad de batería que le queda y qué zonas no logró aspirar (aunque esto último nos sucedió una sola vez; luego siempre aspiró todos los rincones).

También se pueden elaborar mapas de aspirado dentro de la propia casa —de solo una habitación, por ejemplo— o establecerle límites virtuales, si es que solo queremos que aspire una zona pero no hay una puerta o pared que la divida. El robot lo tomará como una barrera y no la traspasará. Al mismo tiempo, si uno desea aspirar solo un espacio muy delimitado, puede definirlo en el mapa y hacer que la aspiradora trabaje únicamente ahí.

Aspirado potente y eficiente

Entre las cuatro potencias de aspirado que ofrece la Mi Vacuum Mop 2 Ultra, usamos casi siempre la tercera, Fuerte, sugerida para lugares con alfombras de fibra corta y con mascotas. Una recomendación acertada, puesto que efectivamente consiguió aspirar toda la mugre, incluso la que no se veía.

Por supuesto, no es capaz de alcanzar las esquinas o el borde de los guardapolvos, pero solo es cosa de barrer previamente esas zonas y mover la suciedad hacia el medio, donde la aspiradora robot sin dudas la succionará.

También conviene poner las sillas sobre la mesa y correr cualquier mueble u objeto que pueda entorpecer su trabajo. No son muchos: este modelo reconoce muy bien bordes y patas de mesa, los que rodea completamente sin problemas. Pero podría enredarse con una zapatilla desatada, un cable atravesado o un tapete muy liviano. Eso nos ocurrió una vez, cuando un delgado limpiapiés quedó atascado en su rodillo. La aspiradora, con su voz femenina, alertó que había un problema y se detuvo. Después de auxiliarla, siguió su recorrido como si nada hubiese sucedido.

La Mi Vacuum Mop 2 Ultra puede subir alfombras de hasta dos centímetros de altura —y quizá un poco más— sin ningún inconveniente.

A diferencia de otros modelos, este nunca quedó desorientado o sin saber a dónde ir. Solo en una ocasión, la primera en que limpiaba todo el departamento, no pudo encontrar su estación de carga después de terminado el aspirado, pero porque la puerta de la cocina —donde estaba enchufado el puerto— había quedado entrecerrada.

Luego de la primera vez, deja el mapa de la casa trazado mediante su inteligencia artificial, y en cada siguiente “servicio” realiza su recorrido con más eficiencia y rapidez. Para el tercer o cuarto aspirado, ya solo necesitas apretar el botón de inicio y despejarle el paso: aparte del ruido —que tampoco es tanto, menor al de una aspiradora vertical—, ni se siente que está funcionando.

Trapeado al debe

Quizá su única debilidad sea el trapeado. Lo realiza sin problemas ni inconvenientes, pero no es para esperar grandes resultados: quien desee remover manchas o sacarle brillo al piso no lo logrará con esta aspiradora robot. Ahora, para darle un toque extra de suavidad o limpieza al suelo, tampoco está tan mal.

El sistema de trapeado es simple: se trata de un depósito de agua —que hay que llenar y un trapo o mopa que se instalan por debajo de la aspiradora. Esta los reconoce sin problemas y, desde la app, se puede determinar la cantidad de agua que queremos que use: baja, mediana o alta.

Pero incluso en la modalidad “alta” no bota demasiada agua, algo muy bueno pues ni el piso queda empapado ni hay que llenar el depósito a cada rato. Pero no tanto para quien busca un trapeado radiante, resultado que, de todas formas, no lo consigue casi ninguno de estos aparatos.

La estación de autovaciado no es ni la mitad de alta que una silla. Puede caber en pasillos, cocinas o habitaciones con cierto espacio.

Autonomía y autovaciado

Donde vuelve a resaltar la Mi Vacuum Mop 2 Ultra es en su autonomía. La probamos en un departamento de 75m2 y su batería de 5500 mAh le permitió hacer de sobra todo su trabajo: en modo Fuerte solo necesitó de un 25% de su carga. Imaginamos, por lo tanto, que sin problemas puede cubrir áreas de 120m2 sin necesitar volver a su estación.

También la probamos junto a la estación de autovaciado o Auto Empty Station, un accesorio que se vende por separado (cuesta unos 190 mil pesos). Se trata de una especie de torre, no más grande que un papelero mediano, que le permite a la aspiradora evacuar el contenido de su depósito y poder volver a trabajar al día siguiente, sin que uno tenga que retirarlo manualmente.

La bolsa al interior de la estación de autovaciado tiene una capacidad de 4 litros, suficiente como para recibir hasta 10 descargas.

Sí, suena a demasiada flojera, pero puede ser muy útil para quienes necesiten usarla diariamente y pasen poco tiempo en casa: así solo hay que programarla y uno ni se entera de su trabajo. Además servirá mucho para personas alérgicas al polvo o que tengan dificultades para manipular la basura.

¿Y dónde se va la mugre? La estación de autovaciado —que también funciona para cargar la batería de la aspiradora— tiene en su interior una bolsa de tela desechable de 4 litros, tamaño suficiente para recibir hasta 10 sesiones de aspirado. Y cuando el robot termina su trabajo, la torre succiona con un sonoro pero breve proceso lo que está dentro del robot a este recipiente. Como si fuera magia.

Veredicto Práctico

Esta es una aspiradora robot top, pensada para presupuestos ídem. No es la más cara del mercado pero sí exige una inversión que no muchos pueden hacer (en especial si se compra junto a la estación de autovaciado, combo que alcanza los $499.990). ¿Lo vale? Después de varias semanas probando la Mi Vacuum Mop 2 Ultra, creemos que sí. Es una aspiradora robot que realmente facilita el aseo doméstico, es fácil de usar y configurar, exige muy poca mantención, no da problemas de funcionamiento y su batería permite abarcar hasta los departamentos o casas más amplios de una sola pasada. Y comparada con la competencia, su precio es el más bajo.

En el trapeado queda en deuda, pero tampoco es su función principal. En el aspirado, en cambio, se luce con su gran potencia —que atrapa muy bien los pelos de mascotas— y su eficiente navegación.

Nota: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 3 de abril de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.