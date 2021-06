10 grandes ofertas para el Día del Padre

Afeitadora GAMA Sport GSH887 - 28%

¿Cómo elegir una buena afeitadora eléctrica? Eso mismo nos preguntamos hace un tiempo, y experimentados barberos nos dieron sus consejos. Si bien esta GAMA no es profesional, sí cumplirá con dejar a papá con una piel suave, al ras, y sin preocuparse de cables —es inalámbrica— ni adaptadores, ya que su batería se carga con cualquier conector USB. Además, es lavable, y si tu padre es un tipo con poco tiempo, es apta para usarse en la ducha. Precio normal: $34.990.

Afeitadora Braun Series 3 / 300 s - 40%

Pero si quieres regalar algo más contundente y preciso, la gama media de Braun —una de las marcas más prestigiosas en este apartado— es la ideal. Esta afeitadora tipo shaver tiene tres elementos de corte, dos láminas y una recortadora intermedia, capaces de rasurar tanto la barba más larga como los vellos más cortos. Sumergible y lavable en agua, su batería dura hasta 20 minutos continuos. Precio normal: $62.990.

Set Biotherm Aquapower Starter Kit - 35%

Siguiendo con el afeitado, hasta el hombre más rudo y viril necesita de unas buenas cremitas para empezar y terminar con su corte de barba. No es lo mismo quedar todo el día con un ardor desesperante, lleno de microscópicas y dolorosas heridas, que andar suave y humectado por la vida. Este kit, que incluye un gel previo, crema de afeitar, un after shave y también un gel de ducha, sin dudas mejorará su calidad de vida. Precio normal: $25.990.

Tostadora Oster Gourmet 2 rebanadas - 30%

Sabemos que el mejor pan es aquel que se calienta sobre el tostador chileno, ese pedazo de lata capaz de transformar un viejo mendrugo en una deliciosa rebanada, lista para recibir la mantequilla. Pero no siempre se puede, o no siempre está el tiempo, o simplemente la preferencia —vaya a saber uno por qué— se inclina hacia el pan de molde y no hacia la marraqueta. Si ese es el caso, esta tostadora Oster calienta, tuesta, quema (tiene esa opción) e incluso descongela. Precio normal: $19.990.

Smartband Xiaomi Mi Band 6 - 52%

Al papá deportista de hoy no le basta con mantener su cuerpo tonificado, activo y lleno de endorfinas. También necesita de un insumo novedoso pero adictivo: las métricas. Las benditas y malditas métricas: cuántos kilómetros recorrió, a cuánta velocidad, la suma de calorías que quemó, cómo anduvo su presión arterial, qué hay de su oxigenación, cuánto mejoraron esos números según la semana pasada, cuánto le falta para ganar la siguiente medalla de la app. Para que no tenga que andar activando el celular cada vez que empieza a trotar, ni que tenga que llevarlo en esos feos brazaletes, mejor que use una smartband. Toda la data estará en su muñeca. Precio normal: $79.990.

Parlante Sony BT XB33 - 35%

Para los papis que aman el escándalo —ya sea con detonados solos de heavy metal, cebollentas baladas o celestiales arias de opera—, y no pueden escuchar a poco volumen su música, este parlante Sony los hará felices. Su batería dura hasta 24 horas continuas, viene con luces para los loquillos, y se luce con los bajos (aunque no mucho con los agudos). No tiene cable de 3,5mm, por lo que solo se puede conectar a dispositivos por Bluetooth. Precio normal: $139.990.

Taladro percutor Einhell TC-ID 650 + kit herramientas - 36%

La Mamá Chasquila, popular comunicadora sobre herramientas y arreglos en el hogar, nos recomendó hace un tiempo la marca Einhell. De precio accesible pero calidad alta, dijo, ideal para quienes adquieran sus primeras máquinas. Este taladro percutor calza perfecto con esa descripción, sin contar que además viene con tres sets de brocas —para hormigón, acero y madera—, otro de atornilladores, alicate, martillo, llave inglesa, cortacartón y hasta un nivelador. Precio normal: $75.990.

Cafetera Nescafé Dolce Gusto Genio S - 25%

En Práctico preferimos el café realizado con métodos tradicionales, como la moka, la prensa francesa o —para el que puede— un buen espresso de máquina. Pero no somos enemigos de las cápsulas. Es cierto que generan mucha basura, que uno no puede intervenir en el resultado del café, pero para padres que no son mañosos, que solo quieren una taza de café rápido y sin complicaciones, estos artefactos son ideales. Más si están con este descuento. Precio normal: $79.990.

Bandas de suspensión TRX Ultimate Fitness Elite - 38%

¡Levántate papito! La cuarentena hizo que muchos padres que mantenían su físico a punta de subir escaleras del metro, caminatas buscando un café en el centro y una que otra pichanga, hayan hecho crecer su sedentarismo y también su abdomen. Pero sabemos que en esos cuerpos es donde el covid tiene más posibilidades de proliferar, por eso no sería malo regalarle a través de estas multifacéticas bandas TRX —aquí mostramos algunos ejercicios— una invitación a mover el trasero y ponerse en forma. Precio normal: $39.990

Amazon Echo DOT 3

A (casi) todos los padres les gusta dar órdenes. Hacerse escuchar, sentirse obedecidos. Pero con la caída paulatina del patriarcado, esa autoridad va valiendo cada vez menos. Para que su autoestima de pater familia no decaiga, pero sin que siga mandoneando a todas y todos en la casa, un parlante con asistente de voz es la perfecta solución. Podrá exigirle respuestas todo el día sin ningún efecto secundario. Precio normal: $59.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 10 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.