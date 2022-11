10 grandes regalos para amantes de la lectura y los libros

¿Tienes que hacerle un regalo a una persona a la que le gusta leer? Lo bueno es que el universo de obsequios se reduce solo a los libros. Lo malo es que es un universo inmenso. ¿Qué libro elegir?

Se podría empezar por las novedades que mejor han sido recibidos esta temporada. La tragedia griega moderna y con aire local impresa en Limpia, de Alia Trabucco —que ya vendió sus derechos a 13 países—, la provocativa Aniquilación de Houellebecq, o la explosiva radiografía nuclear que escribió Sara Mesa en La Familia son algunos de los títulos más llamativos del 2022. Quizá por ahí te destapas con el regalo del año en esta Navidad.

¿Otras alternativas? En Buscalibre, por ejemplo, ya hacen sus apuestas sobre los títulos que serán best sellers este fin de año. Su pronóstico se basa en el comportamiento de las ventas durante el año, que en algunos títulos incluyó el aumento en más del 25% de sus cifras, además de los datos recopilados desde las diversas editoriales vinculadas con la plataforma de venta. Acá van algunos de los candidatos firmes:

1. Fuego y Sangre, de George R.R. Martin

Si rayaste con la serie La Casa del Dragón y lo único que quieres es adentrarte en el mundo creado por el escritor y guionista estadounidense George R. R. Martin, no puedes dejar pasar este título. Fuego y Sangre es el primero de dos volúmenes que tiene a la —ahora— ultra famosa familia Targaryen como protagonista, profundizando en la historia de cada uno de sus miembros. Sandía calada.

Fuego y sangre, de G. G. Martin

2. El poder de los introvertidos, de Susan Cain

“Al menos un tercio de los que conoces son introvertidos”, aseguró la escritora estadounidense Susan Cain en la presentación de este libro que, en 2012, se encumbró como el más vendido en su país. Diez años después por fin llega a Chile su traducción al español. Quiet, como se titula en inglés, busca romper con los estereotipos y malinterpretaciones de una sociedad que sobrevalora la extroversión —y la idea de los winners— y subestima a quienes se presentan de manera más cautelosa frente al mundo. Cain le habla justamente a los tímidos del mundo, buscando brindarles herramientas para comprenderse mejor y sacar el máximo partido a sus fortalezas. La autoayuda está para quedarse… un rato.

Quiet. El poder de los introvertidos (2022), de Susan Cain. Editorial Urano.

3. La Dictadura del Amor Propio, de Nerea de Ugarte López

Una afrenta a estos tiempos de influencers, frases de autoayuda vacías pero llenas de autobombos, y una publicidad que explota el amor propio entremezclada con positivismo tóxico. Por ahí arranca y se desarrolla el análisis crítico de Nerea de Ugarte López, psicóloga feminista chilena, que intenta dibujar un pasaje hacia nuevas posibilidades de relacionarse con uno mismo. Una de esas es la autoestima política, con la que se busca abordar el tema como una problemática colectiva y no sólo individual. Un libro que cuenta con la participación de reconocidas activistas feministas de Chile y Latinoamérica.

La dictadura del amor propio (2022), de Nerea de Ugarte López. Editorial Penguin Random House.

Si las opciones anteriores no te convencen, piensa que el regalo no tiene por qué ser necesariamente un libro. Bien podría ser un objeto relacionado a la lectura, ya sea porque la facilite o porque conecte particularmente con la íntima relación que la persona tiene con dicho ejercicio o con sus libros. Acá algunas ideas en relación a eso. Y de todos los precios:

Amazon Kindle Basic 2022

El nuevo Kindle Basic 2022 es súper ligero.

El más emblemático de los e-readers cumplió 15 años de existencia este 2022. Y pese a los acelerados avances tecnológicos que han existido desde entonces —que hacen desechable a cualquier aparato electrónico con más de cinco años—, el Kindle se mantiene imperturbable en ese espacio en que la tecnología y el mundo análogo han encontrado una especie de armonía: la lectura.

Si bien hay quienes no soportan leer desde una pantalla, cada vez son más los lectores conversos que se entregan a las bondades de este gadget. Y sin que esto implique un desapego del libro físico. La mayor ventaja del Kindle y sus símiles es que les puedes cargar miles de títulos sin que aumenten un miligramo de peso. De hecho, el Kindle Touch 2022 solo marca 0,22 kg en la balanza. A ello se suma una pantalla con 300 ppi de resolución y 16 GB de memoria. Además, te permite disfrutar de tu lectura nocturna, sin necesidad de prender la luz ni pelearte con toda la casa por hacerlo. Y te puedes olvidar del asedio de las redes sociales y correos electrónicos.

Luz LED para lectura nocturna

El panel LED para lectura tiene ajuste de brillo.

Si el detalle de la lectura nocturna y las peleas diarias tocaron una fibra; si estás entre los que se resiste a entregarle mayor poder a las pantallas y centra su goce en el tacto y olor del papel, entonces puedes encontrar un nuevo chiche favorito en estas tremendamente prácticas luces LED, que permiten leer de noche sin necesidad de recurrir a una luz extra. De diseño rectangular, compacto y ultra delgado, este panel transparente ilumina cada página con sólo colocarlo sobre ellas. Posee, además, brillo ajustable. Ojo que utiliza pilas triple A, las que no están incluidas en la compra.

Pero si el panel LED no te convence y buscas hacer un regalo más tradicional, esta lámpara con clip para sujetar a mesas —o directamente a los libros— puede ser tu alternativa. Tiene luz LED horizontal de alta intensidad y un cuello ajustable a distintas posiciones y ángulos. Ojo, porque al igual que el panel LED, esta lámpara también necesita de tres pilas triple A para su funcionamiento, y no están incluidas en la compra.

Lámpara LED con clip

La lámpara LED con clip se puede sujetar a una mesa o directamente a un libro.

Exlibris

Nada más triste que prestar libros y, más tarde que temprano, darse cuenta de que estos nunca regresaron a tu biblioteca. Decisión lógica: “no prestar más libros”. Pero para qué ponerse tan rígidos, cuando se pueden marcar los libros por medio de un exlibris.

Se trata de un sello, un grabado o una etiqueta que acredita la propiedad de cada libro: incluye el nombre y, comúnmente, una imagen. Se suele colocar en la primera hoja en blanco, o bien, en la tapa del libro o en la contracubierta. Esta es una práctica que se remonta al siglo XV AC, y que tiene como ejemplo más clásico a los sellos con grabados de escudos heráldicos. En Exlibrismo se puede personalizar un exlibris en forma de timbre, utilizando diseños clásicos —la selección se puede revisar directamente en las historias destacadas del emprendimiento– y agregando el nombre de la persona, su seudónimo o el concepto que se desee. Su valor va entre los 22 mil y los 30 mil pesos, dependiendo de la complejidad del diseño.

Cuaderno de apreciación

¿Cómo vomitar todas esas ideas que quedan atrapadas en la cabeza luego de una lectura apasionada sin tener que literalmente comerle la oreja a alguien? Para qué hablar del fastidio de quien debe escucharlo sino también de la decepción del que no encuentra la recepción añorada. Este cuaderno de apreciación, de la editorial chilena Roneo, es la respuesta a ese impulso. Después de leer, escribir. Notas, apuntes, reflexiones… lo que sea. Que quede ahí. Quizá algún día haya alguna idea que valga la pena comentar.

Lápiz Lamy

¿Subrayar o no subrayar el libro? Esa es la pregunta, no exenta de polémicas. Civilizaciones completas se han visto destruidas —no es verdad— por esta cuestión capaz de dividir a dos mundos, a dos clases de persona, a dos tipos de lectores. Y si se va a rayar sobre las páginas, mejor que sea con el lápiz adecuado, uno digno de posar su punta sobre el papel e intervenirlo con la sutileza necesaria para no transformar el asunto en un crimen literario.

Los lápices Lamy parecen entrar en este grupo selecto de dignatarios. De procedencia alemana y un historial de diseños tan clásico como moderno, es una marca que ha alcanzado gran popularidad a nivel mundial. Un ejemplo es este portaminas modelo Safari, de 0.5 milímetros de grafito, con empuñadura ergonómica, goma de borrar con aguja limpiadora y un clip súper resistente para sujetarlo donde quieras. Lo puedes encontrar con cubierta de plástico en color negro o blanco.

Cojín de lectura

Tanta lectura para tan poca espalda. No es que falte musculatura, pero las posturas que se adoptan cada vez que uno se alarga a leer acortan unos dos o tres años de vida sin algún problema discal o cervical. Y como no se trata de dejar de leer, lo que queda es asegurarle a la espalda un lugar más confortable sobre el cual apoyarse. Puede ser un cojín cualquiera, o puede ser esta almohada de diseño ergonómico y que se adapta a la postura óptima de lectura: con una espalda recta y codos y brazos apoyados. Para leer cómodos y de forma sana.

Bonus track: ebooks y audiolibros gratuitos

Porque los datos, por más sencillos que parezcan, son también buenos regalos – en especial, para quienes saben apreciarlos–, he aquí un par:

En Gutenberg.org puedes encontrar más de 60 mil libros electrónicos o e-books gratuitos para descargar (en formato epub o Kindle Book). Una librería llena de clásicos como la obra completa de Shakespeare, Metamorfósis de Kafka, Ulises de Joyce, Guerra y Paz de Tolstói, entre tantos otros.

Si a tu día le faltan horas para la lectura o a tus ojos soportes para evitar que los párpados se cierren cada vez que abres un libro, los audiolibros pueden ser tu salvación literaria. En Librivox.org puedes encontrar más de 17 mil títulos de dominio libre para escuchar sin costo alguno asociado. Si bien la mayoría de estos se encuentra en inglés, también puedes hallar joyas en español, entre estas, un enorme catálogo dedicado al Siglo de Oro: desde Cervantes a Lope de Vega.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 30 de noviembre de 2022. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.