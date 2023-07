Este detergente en láminas mejoró toda mi experiencia de lavado

Comprar detergente de ropa me parece que es la peor parte de ir al supermercado: caros, pesados e incómodos de transportar, sus envases siempre son un problema, incluso cuando son recargas supuestamente económicas. Una vez en la casa el asunto tampoco mejora, ya que ocupa mucho espacio, dosificarlo no siempre es sencillo y los derrames son difíciles de evitar. Lo paradójico es que siendo el detergente líquido un producto para limpiar, cuando cae al suelo o entre las rendijas de la lavadora, su viscosidad lo hace muy complicado de remover.

Y del detergente en polvo no vamos a hablar: aunque menos aparatoso que el líquido, sus finas partículas siempre consiguen salirse de la caja o bolsa para llegar a rincones imposibles, donde formarán aromáticos grumos que solo causarán más suciedad. Además, uno nunca sabe cuánta es la cantidad exacta que conviene echar —¿una taza? ¿pero una taza grande o chica?— hasta que ya es muy tarde, cuando la ropa salió sucia o pegoteada por el exceso de jabón.

(Tan desagradable es el detergente en polvo que terminamos hablando igual de él).

¿A qué viene esta amarga introducción? A que por fin encontré un formato de detergente para ropa que nos libera de todas esas miserias domésticas. No, no son los en cápsulas, que si bien son cómodos de usar, resultan todavía demasiado caros: un pack con dieciséis Ariel Pods, por ejemplo, cuesta alrededor de $8 mil pesos, y como se ocupan al menos dos cápsulas para una carga de ropa, el costo del lavado estaría cerca de los mil pesos.

Es otro tipo de detergente, todavía más sencillo de usar que las cápsulas, más económico y con menos impacto ambiental: un detergente en láminas.

El detergente Bulle dice que alcanza para 40 cargas de lavado, pero en nuestra experiencia rindió 20.

Como si fueran hojas de papel, este producto creado por Bulle —empresa chilena que también comercializa en Estados Unidos— no se derrama ni se da vuelta, no hay que medirlo ni dosificarlo, y sus ingredientes, todos naturales, cumplen con el estándar OCDE de ser completamente biodegradables.

Usarlo es tan fácil como sacarle los pétalos a una flor o deshojar una libreta cuyo contenido nos avergüenza: simplemente hay que abrir su delgado envase de cartón reciclable, tomar una lámina y depositarla en el tambor de la lavadora junto a la ropa sucia. Listo: esta hoja de puro detergente, que no se deshace en la mano ni mancha los dedos, se disolverá rápidamente con el agua.

Ropa limpia y logia limpia

Pero lo más importante de un detergente no es lo fácil que sea usarlo sino lo efectivo que resulte su lavado. Que la ropa, finalmente, quede limpia y con buen olor.

Esos resultados los consigue el detergente en láminas Bulle, aunque para eso tuve que desobedecer sus instrucciones. En la parte trasera del empaque, la marca sugiere usar solo media hoja del producto —que viene prepicada— por cada carga de ropa. Solo si se trata de una lavadora “extra grande” —¿se referirá a una de 16 kilos?— recomienda usar una hoja entera.

Debo reconocer que uno de mis terrores caseros es que la ropa no salga bien limpia después de un lavado. Por eso suelo pecar de sobrecargar de detergente la lavadora, lo que muchas veces produce el efecto contrario: ropa pegoteada o manchada por el exceso de limpiador. Ese miedo me hizo ponerle una hoja entera de Bulle a mi primera prueba de lavado, un temor que luego se invirtió: ahora tenía susto de que la dosis fuera demasiado, que ocurriera una erupción de burbujas y que toda la mañana se fuera al mismo diablo.

El detergente en láminas Bulle es muy limpio, compacto y fácil de usar.

Pero nada de eso ocurrió: una hoja estuvo más que bien para lavar esa carga de ropa interior y prendas básicas, que necesitaba una buena dosis de detergente para sacar la suciedad y renovar el aroma, sin dejar por eso ningún rastro de ese superávit. La ropa salió limpia, con un olor sútil, neutro y natural.

Y el entorno de la lavadora, que en mi caso está ubicada en un baño, también permanece más limpio: en vez de enormes bidones chorreados o bolsas llenas de polvo, ahora solo hay una fina caja del porte de un cuaderno que apenas ocupa espacio y que no genera ningún tipo de residuo.

Un precio razonable

No es el método más económico para lavar la ropa, pero considerando la comodidad, el espacio y tiempo que ahorra, y que ni su contenido ni su empaque contaminan, su valor es más que conveniente.

Actualmente, una caja con 20 hojas de detergente —la que según la marca equivalen a 40 cargas, pero en mi experiencia alcanza para 20 lavados— cuesta $10.690 en la tienda Denda. Eso significa que cada lavado, siguiendo mi criterio de uso, cuesta unos 534 pesos, de todas formas bastante menos que los detergentes en cápsula.

Lo bueno de conocer las dosis, además, es que puedes calcular con bastante precisión cuánto detergente ocupas al mes, qué cantidad te queda y por lo tanto se hace muy sencillo planificar su uso y compra. Además, en la tienda online de Bulle tienen una promoción: al comprar cuatro cajas de 20 hojas, que normalmente saldría $51.960, te hacen un 30% descuento y queda en $36.372, lo que reduce el valor de cada lavado a $450.

Yo no viajo, pero estas láminas me las imagino perfectas para unas vacaciones donde nunca sobra el espacio. Incluso para donde no haya lavadora: también se pueden usar en un lavado a mano, llenando una tina o un balde de agua. Como solo tienen ingredientes naturales —principalmente aceite de coco y extracto de Sapindus mukurossi, el árbol del jabón—, no perjudicará mucho la piel; y al ser biodegradable, el agua sucia se puede botar casi en cualquier parte.

En fin: no es que lavar ropa se vuelva algo excitante ni divertido con este detergente en hojas, pero al menos se hace mucho menos sucio, incómodo y aparatoso. Lo que no es poco.

El detergente Bulle es 100% biodegradable y deja la ropa bastante limpia.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 2 de julio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.