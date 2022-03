¿Cuál es la mejor lavadora del mercado?

Las lavadoras, tal como lo hablábamos la semana pasada con los refrigeradores, por suerte no son objetos que entreguen demasiado estatus. A menos que se trate de un influencer del lavado o una persona muy arribista, en general nadie anda pavoneándose de la máquina con la que lava la ropa, por lo tanto no hace falta cambiarla muy seguido. Es más, ojalá uno no tenga que cambiarla nunca, o no más de una vez por década.

Yo, al menos, así lo espero, ya que en el último cambio de casa tuve que sacar la puerta para hacer entrar mi modelo LG con 8 kg de capacidad y casi 8 años de uso. Todavía no presenta fallas ni problemas, y le rezo al dios de la obsolecencia programada porque se mantenga de esa manera por muchos años más.

Pero si toca comprarse una nueva, ¿cómo saber cuál es la mejor? La recomendación de un amigo o cercano siempre es útil, como también confiar en las marcas que mejores experiencias nos han dado, pero para ampliar el abanico de opciones nos sumergimos en el profundo océano de las reseñas de los usuarios. Pasamos varias horas leyendo, contando y comparando cientos de comentarios sobre decenas de lavadoras y por todos los sitios del retail que cuentan con espacio para que sus clientes opinen: Falabella, París, Ripley y La Polar. Así llegamos a las 8 mejor evaluadas, todas con más de 50 valoraciones de sus clientes.

1. Lavadora Midea MLS-080BE04N 8 kg

4.8 de 120 comentarios en Sodimac

Sorprendente ha sido la irrupción de Midea en Chile, un acelerado posicionamiento que se evidencia con su serie de lavadoras económicas con carga superior, las que han tenido una gran recepción por parte del público. En todos los sitios del retail que permiten comentarios y evaluaciones de sus usuarios, los aparatos de la marca china figuran con muy buena nota y pocas quejas. En Sodimac promedia 4.8 con 120 comentarios, el mismo puntaje que en La Polar.

¿Por qué es tan popular? Seguro que por su precio, uno de los más convenientes del mercado, pero también por el rendimiento, sencillo pero confiable. Tiene 8 programas de lavado, incluido uno rápido, y un interesante sistema de limpieza de tambor automática, que se realiza por su cuenta después de cada lavado de ropa. Esto mantiene el aparato en mejores condiciones y aumenta su eficiencia y vida útil sin que haga falta preocuparse por nada. Algunos comentarios se quejan del ruido que hace durante el centrifugado, pero la mayoría opina como Óscar, que en Sodimac escribió que la “relación precio calidad es excelente de acuerdo. Ya llevo más de 4 meses con el producto y cero problemas”.

2. Lavadora LG WT17DSBP 17 kg

4.7 de 244 comentarios en Falabella

Para familias más grandes y lavados masivos, el modelo mejor reseñado es este de LG, capaz de limpiar 17 kg de un solo tirón. Lo que más celebran sus usuarios —que en promedio le dan 4.7 estrellas en Falabella— es el silencio con el que funciona, ideal para departamentos o casas sin logia, donde el centrifugado de ciertos equipos puede sentirse como el despegue de un helicóptero.

“Es grande, poco ruidosa, saca la ropa bien centrifugada y limpia. Cumple con todas las funciones y lo mejor es que cabe un quilt tamaño King súper bien”, celebra Victoria, que hace un mes dejó un comentario en Falabella. De lo que más se jacta la marca, además de sus ocho programas, es del sistema Smart Inverter que trae la lavadora, una especie de inteligencia que le permite regular la cantidad de energía que usa el motor según la exigencia del lavado. Eso ayuda a ahorrar energía eléctrica, que no es poca cosa con las actuales tarifas.

3. Lavadora Samsung WA17T6260BW/ZS 17 kg

4.8 de 82 comentarios en París

En la misma categoría de 17 kg hace la pelea este modelo de Samsung con 12 programas, una eficiencia energética B —mejor que la de la anterior máquina LG, que es C— y la capacidad de conectarse al teléfono, desde donde se puede controlar. También cuenta con tecnología de motor inverso, que reduce el gasto energético de los lavados, y un dispensador giratorio de detergente, que promete disolverlo mejor y evitar los residuos.

Según Alejandro, que hace 10 meses dejó un comentario en Ripley, la lavadora Samsung “no enreda tanto la ropa y sale sin pelusas, me encantó”. La mayoría de las reseñas también dicen que hace poco ruido, que las prendas salen bien centrifugadas y que no presenta mayores dificultades. En París, de hecho, solo tiene un comentario negativo.

4. Lavadora Mademsa Efficace 17.5SZG 17,5 kg

4.8 de 56 comentarios en Sodimac

Otro modelo de buen tonelaje que recibe buenas evaluaciones de sus usuarios es este de Mademsa, el Efficace. Aunque existe en distintos tamaños, el de 17,5 kg es uno de los más populares. En la página de París tiene una nota casi perfecta (4.9), mientras que en Sodimac acumula un 4.8.

Es una máquina económica —hoy cuesta $100 mil menos que su símil de Samsung— y muy eficiente —tiene certificación A—, que con solo 6 programas “cumple con mis necesidades (...), es rápida y no ha tenido problemas relacionados con mal enjuague, disuelve bien el detergente y centrífuga excelente”, como escribió Camila hace 10 meses en Sodimac. Sus delgados 61 cm de ancho, además, ayudan a que se instale incluso en espacios estrechos.

5. Lavadora Midea Ultra Cube 3G MLS-160GSC03T 16 kg

4.8 de 51 comentarios en Ripley

Otra de Midea, esta vez con más capacidad —16 kg— y una tecnología llamada Ultra Cube 3G, la que combina distintos flujos de agua para un lavado más profundo y prendas menos enredadas. Es de las pocas lavadoras que cuenta con certificación A de eficiencia energética, lo que se acrecienta con su función de lavado rápido, que reduce el tiempo de funcionamiento en hasta un 40%.

¿Qué dicen sus entusiastas usuarios? Que la relación precio/calidad es muy buena, que el centrifugado deja la ropa bastante seca, algunos se quejan por el ruido que hace —al menos la marca no la promueve como un modelo silencioso— y unos pocos porque pareciera que cabe menos carga de la que se promociona. Como sea, pocas críticas y casi ninguna queja por funcionamiento.

6. Lavadora LG WT13VS6H 13 kg

4.6 de 78 comentarios en Falabella

La más tecnológica de las lavadoras de esta lista, es capaz de conectarse a internet vía wi-fi y por lo tanto activarla o seguir su funcionamiento desde cualquier lugar. Con el celular uno puede encenderla, pausarla o revisar cómo va el lavado, además de descargar programas extras más específicos, como limpieza de cortinas, fundas de almohadas, jeans o manchas de sangre.

Además cuenta con una opción de prelavado, ideal para esos uniformes escolares embarrados, los calcetines de tenis o la ropa de guagua. A sus usuarios les gusta el poco espacio que ocupa para la carga que soporta y también el poco ruido que emite al funcionar. “Excelente producto, tiene muchísimas funciones para programar el lavado y es silenciosa al momento de centrifugar”, escribio Natalia hace un año en Falabella.com.

7. Lavadora Winia DWF-M175GA 17 kg

4.5 de 82 comentarios en Falabella

Winia es otra marca que se ha metido fuerte en la pelea de los electrodomésticos, en especial con los refrigeradores y las lavadoras. Su principal gracia son las “aeroburbujas” que se producen en el agua dentro de la máquina, capaces supuestamente de entrar más directamente en el tejido de la ropa, sacando la suciedad sin desgastar la tela.

También permite programar los lavados —hasta con 18 horas de anticipación— y su centrifugado prolongado, según Winia, le quita hasta el 40% de la humedad de las prendas, lo que acelera el secado. De parte de los clientes hay algunas quejas —la manguera de desagüe es muy corta, o que la ropa no queda muy limpia— pero la gran mayoría son elogios, principalmente a su silencioso trabajo y el buen volumen de su tambor. “Tengo esta lavadora hace un año”, escribió Verin hace unos meses en Falabella, “y es realmente excelente, de gran capacidad de lavado, que permite incluso lavar cobertores”.

8. Lavadora Daewoo DOWT08S21CL 8 kg

4.3 de 155 comentarios en París

Por último incluimos un modelo de Daewoo, marca que aún sigue viva aunque solo la vende París. Su puntaje no es tan alto, pero tiene muchísimos comentarios. Sus ventajas están en su precio, su eficiencia —tiene certificación A— y su tamaño compacto. “Cumple súper bien con la relación precio-calidad”, dice un usuario. “Es bonita y fácil de usar. Lo único que no me gustó es que el suavizante debe incluirse manualmente en el último ciclo del lavado”.

Es una molestia que se repite en varias reseñas, aunque para muchos no es un problema. Pero evidentemente la hace menos automática que otras. De hecho, también hay reclamos de que no tiene un dispensador de detergente, por lo que hay que ponerlo directamente sobre la ropa antes de comenzar el lavado. Como sea, por precio y funcionamiento parece que no está anda de mal.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 17 de marzo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.