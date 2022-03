¿Cuál es el mejor refrigerador del mercado?

A diferencia de otros electrodomésticos más pequeños, que uno cambia o renueva con cierta periodicidad, la idea es que los refrigeradores nos acompañen por una buena cantidad de tiempo, ojalá más de una década. Justamente el mío, un sencillo modelo LG que adquirí usado, lleva enfriando mi comida durante diez largos años. Todavía cumple su helado cometido, aunque el ruido con el que se queja cada cierto rato evidencia su fatiga.

Esa larga relación que tenemos con los refrigeradores hace difícil compararlos. ¿Cómo saber, más allá del precio, de la recomendación de un cercano o del prestigio de la marca, cuál modelo es mejor que otro? Complicado, porque además el verdadero rendimiento de estos aparatos no se comprueba con unos pocos días de uso. Es con los años cuando se demuestra la durabilidad de los materiales, la confianza de sus funciones y su completa calidad.

Para resolver este problema echamos mano a los no-siempre-bien-ponderados comentarios de los consumidores, reseñas que muchas veces suelen estar cargadas de rabia —el producto no llegó a tiempo o no llegó nunca, venía con una falla, no les devolvieron el dinero, etc.—, pero que también traen bastante honestidad y buena información para quienes están vitrineando.

Siendo así, revisamos todos los modelos de refrigeradores de las principales cadenas de retail que permiten la expresión de sus clientes —Falabella, París, Ripley y La Polar—, y seleccionamos los que tienen las mejores evaluaciones con más de 24 comentarios o puntuaciones. El listado lo dominan las marcas coreanas Samsung y LG, que parecen ser las más confiables para el gran público, pero también figuran modelos de Fensa, Mademsa y de compañías menos tradicionales como Midea y Winia.

El orden está definido por la nota que tiene el producto (que en todos los sitios va de una a cinco estrellas) pero también por la cantidad de reseñas recibidas.

1. Refrigerador Midea Cool Care Plus 527 litros

4.8 de 107 reseñas en Ripley

Este es un refrigerador inmenso —mide 178,8 cm de alto, 69 de profundidad y 89,5 de ancho—, que con dos puertas verticales entrega suficiente espacio para almacenar la comida familiar de todo un mes. Sus clientes lo evalúan muy bien en todos los sitios —en La Polar tiene 4.9 de 61 comentarios—, destacando el estilo de su diseño, la amplitud de su interior y la estabilidad de su rendimiento. “Lo tengo hace un año y ha funcionado a la perfección”, dice Rodrigo de Puente Alto en Ripley. “Tenía dudas de la marca, pero estoy gratamente sorprendido de la calidad”.

Lo dice por Midea, una inmensa compañía china que partió fabricando aires acondicionados pero que hoy tiene en su catálogo casi toda la línea blanca. En este modelo ofrece control de temperatura digital —para el freezer y el refrigerador—, triple cubetera de hielo, sistema de desodorización, doble cajonera y una capacidad total de 527 litros. Tiene eficiencia energética A+ y, según los comentarios, casi no produce ruido.

2. Refrigerador LG GT32WPPDC Top Freezer 312 litros

4.8 estrellas de 101 reseñas en Falabella

La conocida marca coreana LG es la que mejor evaluaciones reúne en su conjunto. Sus refrigeradores, de acuerdo a quienes los compran, resultan confiables, duraderos y a un precio accesible. Este modelo tiene un tamaño medio —170 x 60 x 65.2 cm— y un formato tradicional, con el freezer arriba y el refri abajo, pero incluye un dispensador de agua purificada en la puerta principal.

“La capacidad y tamaño son precisos para tenerlo en un departamento pequeño”, dice Miguel en Falabella. “Siempre he tenido buena experiencia con los artefactos LG”. Sus gracias son el sistema de distribución de aire frío, que consigue homogeneizar la temperatura al interior del aparato, y el hermetismo del cajón de verduras, capaz de mantener la humedad de los vegetales por más tiempo. Tiene la certificación energética A+.

3. Refrigerador Fensa Progress 3100 244 litros

4.7 estrellas de 221 reseñas en Falabella

Un modelo de la chilena Fensa —aunque fabricado en China por la sueca Electrolux— aparece entre los mejor evaluados: es el Progress 3100, con un gran freezer abajo, que cuenta con un total de 244 litros de capacidad. Apto para casi cualquier cocina —mide 175 x 55 x 58 cm—, tiene bandejas de vidrio templado y una temperatura de congelamiento de hasta -18º.

Lo mejor parece ser la distribución de su espacioso interior: “es muy amplio”, dijo Jimmy hace 10 meses en Falabella. “Tiene buena distribución interna (...) es cien por ciento recomendable, muy buena presencia y buenas terminaciones”. Algo parecido opinan las más de 200 personas que han comentado en ese sitio, de las cuales 177 —el 80%— le dieron 5 estrellas.

4. Refrigerador Samsung RT35K5730SL/ZS 361 lt

4.9 estrellas de 61 reseñas en Falabella

Un puntaje casi perfecto tiene este modelo Samsung de 361 litros, con freezer arriba y un dispensador de agua fría en la puerta. Su principal gracia parecen ser sus sistemas Power Cool y Power Freeze, que con solo apretar un botón permiten enfriar o congelar, respectivamente, a mayor velocidad los alimentos o bebidas.

Sus medidas de 171.5 cm de alto, 67.5 de ancho y 66.8 de profundidad lo hacen bueno tanto para departamentos como casas, con espacio suficiente para una familia de tres o cuatro integrantes. Pablo, que lo compró hace unos meses en Falabella, lo elogió por su “buena capacidad, su ice-maker removible (que es ideal si quieres más espacio en freezer), dispensador de agua fría espacioso y fácil de rellenar”. Otros clientes también celebran que los compartimentos tengan temperaturas diferenciadas, lo que además ayuda a que no se mezclen los olores en el interior.

5. Refrigerador Mademsa Nordik 415 Plus 231 litros

4.7 estrellas de 114 reseñas en Sodimac

El congelador abajo tiene este refrigerador Nordik 415 Plus de Mademsa, un modelo que no se ufana de poseer grandes tecnologías ni novedosos funcionamientos, pero cuyo público se encuentra bastante satisfecho con su simpleza y buen precio. El veredicto es casi unánime: tanto en Ripley como en París y La Polar supera las 4.6 estrellas de promedio, mientras que en Sodimac llega a las 4.7 y con 114 comentarios.

Lo que más le celebran es la versatilidad del espacio, sobre todo en el congelador, que cuenta con 90 litros y cuatro bandejas, cada una con contenedor separado. Es lo que le encantó a Paulina González, que lo compró hace un par de años en París: “Muy amplio y excelente disposición interna”, escribió. Si no tiene puntaje perfecto es por problemas de despacho —que no son culpa del refrigerador— y por algunas quejas respecto a los materiales del modelo, aunque en la descripción dice que las bandejas son de vidrio templado y los balcones —los recipientes en las puertas— son de termoplástico. Sus medidas son de 165 x 55 x 58 cm y tiene certificación de eficiencia A.

6. Refrigerador Midea Fresh Series 2700G333FW8 252 litros

4.6 estrellas de 54 reseñas en París

¿Buscando el modelo bueno, bonito y barato? No hay otro que reúna mejor esas condiciones que este Midea Fresh Series de 252 litros, diseñado y grande como para una familia, compacto como para un departamento, sobrio para cualquier estilo de cocina, confiable según las reseñas y a un precio imbatible.

La queja más transversal, y que lo aleja de la excelencia, es que viene con pocas bandejas —solo dos— a pesar de que cuenta con más ranuras. Eso puede hacer ineficiente el amplio espacio interior —198 litros en la parte de refrigeración— y complicar un poco la organización. Aparte de eso, solo hay buenos comentarios sobre su capacidad de enfriar, de congelar y de iluminar el interior. Como lo resumió Bernardita en la página de París hace unos meses, es “muy bueno el refrigerador, solo me gustaría que viniera con más separaciones. Pero lo demás, 10 de 10″. Mide 165,7 x 62 x 54,5 cm y tiene eficiencia A +.

7. Refrigerador Samsung Bottom Mount RB30N4020S8/ZS 290 litros

4.6 estrellas de 73 reseñas en Falabella

Según el VDE (departamento de verificación europeo), este modelo de Samsung tiene garantizada una vida útil de 21 años. Nada mal para estos tiempos desechables de rápida obsolescencia. Su gran novedad es el cajón Optimal Fresh Zone, ubicado en la parte baja de la zona refrigerada, justo arriba del congelador. La temperatura de ese compartimento se puede controlar de forma independiente a la del resto, para que carnes o alimentos se mantengan frescos por más tiempo.

Su sistema All-Round Cooling promete enfriar cada rincón del refrigerador, ya que en todos los sectores hay orificios que soplan aire frío, dándole más estabilidad a la temperatura interna. “El modelo es ideal para familias pequeñas”, dijo Francisco hace 8 meses en La Polar. La única queja que se repite —aunque poco— en los distintos sitios es la del ruido; algunos consumidores dicen que hace sonidos extraños y constantes. Mide 170 x 59.5 x 66.3 cm y tiene calificación A+ en eficiencia energética.

8. Refrigerador Winia Top Mount FRT-220 197 litros

4.8 estrellas de 37 reseñas en Falabella

Winia es la marca coreana continuadora de la extinta Daewoo, y la tercera más grande de ese país después de las gigantes Samsung y LG. Sus caballos de batalla por ahora están siendo las lavadoras y los refrigeradores, con muy buena y rápida aceptación del público.

Este modelo es no-frost —no genera escarcha— y está pensado para un hogar de una o dos personas. Es pequeño pero empeñoso, se lee en los comentarios, ya que su distribución del espacio consigue que entren más alimentos de lo que uno pensaría. En más de una reseña, eso sí, mencionan que el cable del enchufe sale desde abajo del refrigerador, lo que no parece ser tan cómodo ni seguro. Aparte de eso, solo buenas opiniones sobre un aparato limpio, eficiente y que sin parafernalia se dedica a hacer bien su trabajo.

9. Refrigerador Samsung Side by Side RS54N3003SL/ZS 535 litros

4.6 estrellas de 74 reseñas en París

Entre los grandes refrigeradores familiares —para grupos de 5 o más personas—, este side-by-side de Samsung tiene las mejores evaluaciones. Mide lo mismo que un adulto alto (179 cm), posee dos grandes puertas verticales y cuenta con más de 500 litros de capacidad.

Tiene enfriamiento no frost, por lo que no genera escarcha ni congela las frutas o verduras. Pero para hacer hielo rápidamente —incluye hielera—, tiene un botón de Power Freeze que consigue solidificar el agua en pocos minutos. Viene con ruedas para moverlo fácilmente en caso de limpieza, mantención o mudanza y sus cinco bandejas son de vidrio templado. “Es justo lo que necesitaba para utilizar mejor los espacios de mi casa”, escribe Analú, una contenta usuaria que lo adquirió hace 4 meses.

10. Refrigerador Midea MRFI-1700S234RN 167 litros

4.4 estrellas de 93 reseñas en Sodimac

Otro Midea que tiene muy buena calificación es este pequeño modelo pensado para hogares de una o dos personas. Bajito (141 cm) y de poca profundidad (54 cm), cabe hasta en los estudios más estrechos de Santiago Centro. Sus compradores dicen que enfría muy bien, que no hace ruido y que para sus dimensiones cuenta con muy buena distribución interior.

“Súper bueno”, escribió Katherine hace 3 meses. “Enfría y congela bien, casi no hace ruido; además tiene buen diseño, bandejas de vidrio de fácil limpieza, no es no-frost pero sirve para lo que necesito”. Eso último —que tiene sistema de frío directo, por lo que hace escarcha— es muy importante a tener en cuenta.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 7 de marzo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.