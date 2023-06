A las mujeres que se entrevistaban para el despacho privado de Bill Gates se les hacían preguntas sexualmente explícitas

Algunas personas que buscaban trabajo en la oficina privada del multimillonario Bill Gates describieron haber pasado por un exhaustivo proceso de selección que incluía ser interrogados por una empresa de seguridad sobre sus antecedentes sexuales, el consumo de drogas en el pasado y otras partes de su vida privada que pudieran indicar que eran vulnerables al chantaje.

A algunas candidatas se les preguntó si habían tenido relaciones extramatrimoniales, qué tipo de pornografía preferían o si tenían fotografías de ellas desnudas en sus teléfonos, según las candidatas y personas familiarizadas con el proceso de contratación. Aunque no se pudo determinar si a algún hombre se le hicieron esas preguntas, ninguno de los que hablaron con The Wall Street Journal dijo que sí.

A veces se preguntaba a las candidatas si habían “bailado alguna vez por dólares”, según algunas de las personas consultadas. A una de las candidatas le preguntaron si había contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, según la propia candidata.

Una representante de Gates dijo que su oficina privada, Gates Ventures, no ha oído hablar de preguntas de este tipo durante las comprobaciones de antecedentes realizadas por contratistas externos. “Esta línea de interrogatorio sería inaceptable y una violación del acuerdo de Gates Ventures con el contratista”, que debe cumplir con las leyes de selección previa al empleo, indicó.

Los entrevistados señalaron que las pruebas fueron realizadas en los últimos años por una empresa de consultoría de seguridad llamada Concentric Advisors, y que los entrevistadores trataban en última instancia de encontrar cualquier información que pudiera utilizarse para comprometer o chantajear a las personas que iban a trabajar estrechamente con uno de los hombres más ricos del mundo.

Concentric aseguró que sus protocolos cumplen la legislación vigente.

El propio Gates también ha tenido múltiples relaciones extramatrimoniales y se ha reunido con Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto, según ha informado el Journal. Gates ha dicho que fue un error asociarse con Epstein.

Abogados laboralistas y asesores de seguridad dijeron que el proceso descrito por estas personas podría contravenir las leyes estatales y federales sobre discriminación en el empleo. Para determinadas funciones gubernamentales de alta seguridad, estas preguntas pueden ser más aceptables, comentaron.

Carol Miaskoff, asesora jurídica de la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, aseguró que cualquier pregunta sobre la salud o los antecedentes psiquiátricos de un candidato antes de una oferta de trabajo “está totalmente prohibida por la Ley Federal de Estadounidenses con Discapacidades”, independientemente de quién haga las preguntas durante el proceso de solicitud.

Las preguntas relacionadas con el consumo de drogas ilegales en el pasado podrían violar la misma ley, ya que pueden revelar una adicción, que se considera una discapacidad, sostuvo. En su lugar, Miaskoff dijo que un empleador puede preguntar si un candidato está consumiendo drogas ilegales en la actualidad, u obtener el consentimiento para una prueba de drogas.

“No existe una prohibición legal taxativa de hacer preguntas relacionadas con el sexo”, afirmó Miaskoff, pero “obtener la información y tomar alguna medida adversa con esa información”, como rechazar al candidato, podría sentar las bases para una impugnación legal.

La representante de Gates manifestó que Gates Ventures, que antes se conocía como bgC3, actúa con la diligencia debida a la hora de contratar personal y que trabaja con contratistas para realizar las pruebas de selección previas a la contratación estándar del sector para hombres y mujeres. Añadió que exige a todos los proveedores que actúen de conformidad con las leyes y reglamentos estatales y federales.

“Nunca hemos recibido información de ningún proveedor o entrevistado en nuestros más de 15 años de historia de que se hicieran preguntas inapropiadas durante el proceso de selección”, señaló en un comunicado. “Podemos confirmar, que después de una revisión exhaustiva de nuestros registros, nunca se ha cancelado ninguna oferta de empleo basada en información de esta naturaleza”, agregó.

El director general de Concentric, Mike LeFever, indicó que la empresa proporciona verificaciones de antecedentes estándar de la industria para cientos de empresas y su protocolo de entrevista previa al empleo, que es idéntico para hombres y mujeres, cumple con las leyes de cada estado y nación donde presta servicios.

A la pregunta de cómo se ajustan a la ley sobre antecedentes sexuales o médicos, un representante de Concentric negó que la empresa iniciara ese tipo de preguntas y dijo que esa información puede ser facilitada voluntariamente por los candidatos a un puesto de trabajo cuando se les pregunta por los registros públicos. El representante de Concentric enfatizó que la empresa no ofrece recomendaciones de contratación como parte de su negocio de investigación de seguridad.

La investigación de seguridad consiste en “evaluar la veracidad del candidato y su vulnerabilidad al chantaje, lo que suele comenzar con declaraciones voluntarias del candidato y preguntas de seguimiento por parte de los entrevistadores de la empresa”, explicó el representante. No toda la información que se discute en una investigación de seguridad de Concentric se incluye en los informes que proporciona a los clientes, aseguró.

Los candidatos refutaron la caracterización de Concentric, afirmando que se les preguntó por información sensible y que no la ofrecieron voluntariamente. También sostuvieron que se les informó de que sus ofertas de trabajo estaban condicionadas a la superación de las evaluaciones. Los documentos también contradicen la afirmación de que el proceso de selección no tenía fines laborales.

Un formulario de consentimiento, revisado por el Journal, decía que la oficina privada de Gates utilizaría una evaluación del comportamiento realizada por un profesional de Concentric para “evaluar la idoneidad para el empleo”, e incluiría el historial de drogas y alcohol, así como el historial médico y psiquiátrico en relación con el trabajo.

El formulario, que requería la firma del candidato, autorizaba la divulgación de los resultados de la evaluación a la oficina privada de Gates, incluida “información altamente sensible”, y “no permite la divulgación de enfermedades de transmisión sexual”, según muestra el documento.

Algunas personas que trabajaron para la oficina privada de Gates aseguraon que no se sometieron a tales interrogatorios.

El propio Gates fue investigado en 2019 por miembros del consejo de Microsoft por acusaciones de una relación sexual pasada con una empleada de Microsoft. Epstein pareció intentar chantajear a Gates en 2017 por un romance diferente con una jugadora de bridge ruso, ha informado el Journal. Los representantes de Gates han dicho que tuvo una relación consentida con la empleada de Microsoft hace unas dos décadas, y que Epstein intentó, sin éxito, aprovechar la relación pasada con la mujer rusa.

El cofundador de Microsoft tiene cientos de personas que trabajan para varias entidades que controla, como Gates Ventures, aviones privados, establos de caballos y una empresa que supervisa el personal doméstico y la seguridad. Estos trabajadores son contratados directamente para estas entidades y no son empleados de la Fundación Bill y Melinda Gates ni de Microsoft.

Concentric se describe a sí misma como una empresa de gestión de riesgos que cuenta en su plantilla con varios antiguos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia y de la Oficina Federal de Investigación. Lleva casi dos décadas trabajando con family offices privadas, realizando comprobaciones previas a la contratación y mitigando los riesgos que plantean personas con “motivos potencialmente nefastos”, según su sitio web.

Concentric tiene su sede en el mismo parque de oficinas frente al lago de Kirkland (Washington) que Gates Ventures.

Informalmente, los empleados de Gates advertían a los candidatos de que un “antiguo agente de la CIA” investigaría información médica, el consumo de drogas en el pasado y las relaciones sentimentales, incluidas las exparejas sexuales, según algunas personas.

Los abogados laboralistas afirman que las preguntas sobre el historial médico o psiquiátrico de un candidato a un puesto de trabajo son ilegales, aunque formen parte de un control de seguridad para una oficina privada. Según ellos, el hecho de que un candidato firme un formulario de consentimiento no convierte las preguntas en legales.

Las preguntas sobre el historial o las preferencias sexuales de un candidato son “profundamente ofensivas y no tienen nada que ver con lo que yo pueda concebir sobre si una persona puede hacer un trabajo”, dijo Lindsay Halm, abogada laboralista de Seattle. “Supongo que si estás trabajando en una tienda de juguetes sexuales o en una tienda de películas para adultos se podría concebir una pregunta relacionada con el trabajo sobre eso”, añadió.

Una típica investigación de antecedentes previa a la contratación incluye un examen de los registros y bases de datos públicos, la confirmación del contenido del currículum y la comprobación de referencias, además de una entrevista en la que se confirman los detalles de cualificación para el puesto, los antecedentes del solicitante y si el candidato encajaría bien en la empresa, detalló Daniel Karson, veterano del sector de la seguridad y exejecutivo de la empresa de investigaciones empresariales Kroll Associates.

“Nunca me he encontrado con ese tipo de interrogatorio en una investigación de antecedentes previa a la contratación en el sector privado”, afirmó, refiriéndose a las preguntas relacionadas con el historial sexual o médico.

Tras la publicación del artículo del Journal, el director ejecutivo de Gates Ventures, Larry Cohen, envió un correo electrónico a los empleados el jueves sobre un “proceso de investigación de seguridad que se ha llevado a cabo con candidatos para algunos puestos específicos a lo largo de los años” y reiteró que Gates Ventures no tenía conocimiento de tales preguntas, según un correo electrónico revisado por el Journal. Cohen sostuvo que si los empleados tenían preguntas o preocupaciones debían ponerse en contacto con él o con un ejecutivo de recursos humanos, según el correo electrónico.