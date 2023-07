Agencia Proinversión de Perú busca aliados en Chile para proyectos por US$ 9 mil millones

Perú tiene los ojos puestos en Chile para atraer inversionistas. En el marco del Roadshow Chile 2023, Proinversión, la agencia de promoción de inversión privada -dependiente del Ministerio de Economía de ese país- se reunió con más de 20 empresas en Chile interesadas en explorar los 52 proyectos de asociaciones público-privadas que la entidad peruana está promoviendo, por US$ 9.000 millones, para ser adjudicados en el periodo 2023-2024.

La ronda de reuniones comenzó a inicios de este mes y tiene como propósito atraer a potenciales inversionistas chilenos a una serie de proyectos de asociaciones público – privadas. Durante su visita a Chile, Emerson Castro, director de la dirección de portafolio de proyectos de Proinversión, se reunió con representantes de más de 20 firmas de diferentes sectores como ingeniería, aeropuertos, minería, transportes, saneamiento y construcción.

Algunas de las compañías que se han reunido con la agencia de inversión peruana son BNP Paribas Cib, Besalco, Icafal, Salfa Corp, Costanera Norte, McKinsey & Company, e Ineco, entre otras.

Castro aseguró que existe gran interés entre las grandes empresas chilenas por invertir en Perú, “debido a nuestra fortaleza macroeconómica y las normas que protegen la inversión privada. En Perú estamos convencidos de que la inversión privada es uno de los principales motores del crecimiento económico y, por tanto, requerimos para ello la concurrencia de los capitales nacionales y extranjeros que potencien el desarrollo del país”. Explicó que en Proinversión asisten al inversionista extranjero tanto en las etapas de preinversión, como de establecimiento y de posestablecimiento.

La cartera de 52 proyectos que se licitará en 2023-2024 incluye 13 asociados al sector agua y saneamiento, destinados a mejorar los porcentajes tanto de tratamiento de aguas residuales como de provisión de agua potable, y 26 proyectos eléctricos que permitirán ampliar la transmisión eléctrica en 500 y 220 KW, solucionar problemas de confiabilidad y evitar las sobrecargas en el sistema eléctrico.

Desde Proinversión destacaron que uno de los proyectos más importantes es el proyecto del Parque Industrial de Ancón, que tiene como objetivo mejorar los servicios para empresas de logística y manufactura en Lima. Con una inversión de aproximadamente US$ 762 millones, busca impulsar dicho sector.

En el ámbito del transporte, resalta el Anillo Vial Periférico, una vía que conectará la ciudad peruana de Callao con once distritos de Lima. Esta iniciativa requerirá una inversión de US$ 2.380 millones. Además, en el sector de la educación, se destinarán US$ 600 millones a proyectos de apoyo a colegios en riesgo, mejoras en infraestructura, mobiliario y mantenimiento, en dos regiones de Perú con un total de cinco iniciativas.