Amenaza de variante delta avanza en China y petróleo retrocede más de 3%

La inquietud respecto de que las nuevas restricciones relacionadas con la variante delta del coronavirus en Asia, y más particularmente en China, puedan frenar la recuperación mundial de la demanda de combustible, ha conducido en esta primera jornada de la semana a un retroceso por encima del 3% en los precios de los crudos WTI y Brent.

“Las preocupaciones sobre la posible erosión de la demanda mundial de petróleo han resurgido con la aceleración de la tasa de infección de la variante delta”, dijo el analista de RBC Gordon Ramsay, en una nota a sus clientes. Un análisis similar hacen en ANZ, donde apuntan más específicamente al incremento de los casos en China, que figura como el segundo mayor consumidor de petróleo en el mundo y que en julio importó 9,7 millones de barriles diarios.

De esta manera, el valor del crudo sigue la tendencia a la baja observada la semana pasada, cuando se anotaron retrocesos en torno al 6% en ambos referentes. En la madrugada el WTI llegó a ceder desde los US$ 68,28 con lo que cerró el viernes, hasta US$ 65,15, su nivel más bajo desde el 13 de mayo. Ahora el referente para Chile figura en US$ 65,48.

“El mayor desafío para los mercados petroleros sigue siendo la incertidumbre en torno al Covid, ya que la ‘variante delta’ ha generado el recuento diario más alto de casos desde principios de 2021”, señalaron analistas de Bank of America, en la misma línea argumentativa que los otros actores del mercado.

En China, las nuevas infecciones de coronavirus aumentaron a 125 el fin de semana, 81 de las cuales corresponden a transmisión local, mientras que el resto fueron casos importados. La mayoría de los afectados se encuentran en las ciudades centrales de Zhengzhou y Yangzhou, que se encuentran haciendo pruebas masivas. En tanto, en Malasia y Tailandia lo contagios están alcanzando nuevos récords.

“Los participantes del mercado están observando el aumento de las cifras de coronavirus en Asia con considerable alarma, ya que esto podría llevar al gobierno chino a tomar medidas drásticas, en línea con su estricta estrategia de cero Covid”, señalaron por su parte analistas de Commerzbank.

Con todo, en lo que ha transcurrido del año el WTI sube 37,4% y el Brent, actualmente en US$ 68,81, ha aumentado 33,1%. Para Tom Essaye, editor del Informe Sevens, “es probable que el mercado del petróleo se mantenga dentro del rango aquí, ya que el mercado físico está preparado para permanecer en un déficit hasta fin de año”, de acuerdo a lo precisado a CNBC.

Por su parte, Helge Andre Martinsen, analista senior del mercado petrolero de DNB Bank ASA, sostuvo a Bloomberg que “a pesar de la variante delta, el mercado está insuficientemente abastecido según nuestras estimaciones, por lo que creemos que un mayor riesgo a la baja es limitado en el corto plazo”.