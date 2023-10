La alerta de Bernardita Piedrabuena: “Sigue existiendo una alta proporción de empresas donde las mujeres no tienen participación en directorios ni gerencias”

La comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, reiteró la necesidad de que la participación de las mujeres en los directorios de las empresas se incremente, esto a la vista de las brechas de género que existen en la materia de tenencia y acceso a los productos financieros.

En el marco del seminario Mujeres, educación financiera y riesgos, organizado por la Universidad de los Andes, la comisionado sostuvo que “necesitamos mayor inclusión y mayor educación. ¿Cuál es el rol de las mujeres en este proceso? Hay muchas instancias donde tenemos un rol, pero me focalizaré en una: el rol de las mujeres al interior de la empresa. En diversos organismos internacionales han mostrado, afirmado y establecido la importancia de la diversidad de los directorios, en particular de que hayan mujeres”

Ello, dijo, es porque “se toman decisiones, al tener diferentes puntos de vista, más robustas que consideran todos los aspectos o riesgos que enfrenta la empresa en su diario actuar”.

En su presentación recordó las cifras de la CMF relativas al Informe de Género 2023, donde se dio cuenta durante el periodo 2002-2022 el monto promedio del crédito bancario de las mujeres se mantuvo significativamente por debajo del de los hombres. A diciembre 2022, el saldo promedio de las mujeres era 42 puntos porcentuales menor que el de los hombres.

“El liderazgo y la participación de las mujeres en instancias superiores de decisión, ya sea a nivel general o de directorio ayuda a dar una visión de cómo tienen que estructurarse los productos financieros para estar acordes con las necesidades de las mujeres”, dijo Piedrabuena.

Según cifras de la CMF, la participación de mujeres en las empresas emisoras de valores y oferta pública en Chile alcanza casi al 40%, mientras que la participación en directorios subió de 13,4% a 15,1% entre 2021 y 2022, en tanto que en el caso de gerentas pasó de 22,2% a 27,5%.

No obstante, Piedrabuena dijo que “sigue existiendo una alta proporción de empresas en donde las mujeres no tienen participación en directorios ni gerencias. Eso ha mejorado, pero en el caso de los directorios, en el 43% de las empresas e no hay ninguna mujer. Y en la gerencia, la cifra llega a 42%”.

Actualmente se discute en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca establecer una cuota de 40% de participación femenina en las compañías fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La iniciativa ha generado polémica. La CPC ha criticado que no parece adecuado el establecimiento de una cuota obligatoria por ley, que choca con el derecho de los accionistas de la empresa a elegir libremente quiénes la dirigen y administran.