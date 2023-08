Disney subirá considerablemente los precios de sus servicios de streaming Disney+ y Hulu

La era de los paquetes de video en streaming a precios asequibles y el crecimiento galopante de suscriptores de Disney ha llegado a su fin.

Por segunda vez en aproximadamente un año, Disney anunció una ronda de importantes aumentos de precios en sus productos de streaming, elevando el costo de las versiones sin publicidad de Disney+ y Hulu en más de un 20% cada una. La empresa también se comprometió a tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, un esfuerzo que su rival Netflix inició en serio a principios de este año.

Las medidas, junto con los profundos recortes anunciados a principios de este año, están orientadas a lograr la rentabilidad del segmento de streaming de Disney para septiembre de 2024.

“Nuestro negocio de streaming es todavía muy joven”, señaló Bob Iger, director ejecutivo de Disney, a los inversores durante una conferencia telefónica para comentar los últimos resultados de la compañía. “Como somos nuevos en todo esto”, dijo, Disney todavía tiene que averiguar cómo equilibrar adecuadamente los precios, el ahorro de costos y el dinero gastado en marketing.

Los aumentos de precios y la promesa de abordar el uso compartido de cuentas se producen cuando la compañía informó el miércoles que su negocio de streaming perdió mucho menos dinero en el último trimestre que en períodos anteriores, pero que su servicio insignia de streaming Disney+ perdió suscriptores nacionales por segundo trimestre consecutivo.

La empresa también subió los precios de sus paquetes de televisión Hulu Live y anunció el lanzamiento de un nuevo paquete conocido como Duo Premium, que combina Disney+ y Hulu sin anuncios por US$ 19,99 al mes. Anteriormente, la compañía ofrecía ambos servicios como productos independientes o combinados con ESPN+, por el mismo precio de US$ 19,99. La firma tiene previsto aumentar el precio del paquete, que incluye los tres servicios, a US$ 24,99 al mes.

Los aumentos de precios del miércoles, que entrarán en vigor en octubre, significan que el costo mensual de la versión independiente sin publicidad de Disney+ se ha duplicado a US$ 13,99, desde su precio introductorio de 2019 de US$ 6,99. Por su parte, el precio del servicio Hulu sin anuncios de Disney subirá a US$ 17,99, desde US$ 14,99, lo que lo hace más caro que la versión sin anuncios más popular de Netflix o la plataforma de streaming Max de Warner Bros. Discovery.

El costo de las versiones con publicidad de Disney+ y Hulu no cambiará en EE.UU., adelantó Iger. “Mantener el acceso a nuestros contenidos para un público lo más amplio posible es lo más importante para nosotros”, aseguró.

Los cambios se producen en un momento en que Disney lucha por pasar de su antiguo modelo de distribución de contenidos en salas de cine, cadenas de televisión y televisión por cable y a través de la venta de soportes físicos, a un paradigma que da prioridad al streaming.

Desde el lanzamiento de Disney+ a finales de 2019, la compañía ha perdido más de US$ 10.000 millones en su segmento directo al consumidor, que también incluye Hulu y ESPN+. Y durante gran parte del año pasado, las acciones de Disney han cotizado por debajo de los US$ 100, ya que los inversores se han impacientado con empresas de medios como Disney, que han gastado mucho para adquirir suscriptores sin dar prioridad a los beneficios.

El miércoles, la compañía reiteró su objetivo de que el negocio de streaming alcance el punto de equilibrio en septiembre del próximo año, una meta que Disney anunció a finales de 2020, y sostuvo que un plan para restaurar su dividendo en efectivo a finales de 2023, que fue eliminado durante la pandemia, estaba en marcha.

En marzo, Iger manifestó que, en su “afán por aumentar el número de abonados en todo el mundo”, Disney había infravalorado sus servicios de streaming e insinuó que se avecinaban precios más altos. Después de que la empresa lanzara en diciembre su primer nivel con publicidad para Disney+ y subiera los precios de la versión sin publicidad en US$ 3, el bajo nivel de cancelaciones indicaba que había margen para subir más los precios sin reducir la demanda, indicó Iger.

El miércoles, Disney informó que las pérdidas en su negocio de streaming se redujeron a US$ 512 millones en el tercer trimestre, frente a los US$ 1.060 millones del periodo anterior.

La mejora es una señal de que los controles de costos puestos en marcha por Iger están empezando a mostrar un efecto positivo: los analistas de Wall Street encuestados por FactSet esperaban unas pérdidas trimestrales de US$ 758 millones.

En conjunto, los ingresos de Disney aumentaron un 3,8%, hasta US$ 22.300 millones, gracias en parte al crecimiento continuado del negocio de parques de la empresa, mientras que los ingresos de explotación se mantuvieron estables en torno a los US$ 3.600 millones. Los analistas encuestados por FactSet habían previsto unos ingresos de US$ 22.500 millones y unos ingresos de explotación de US$ 3.300 millones.

En un comunicado, Iger aseguró que Disney iba camino de superar el objetivo que se había fijado en febrero, de recortar US$ 5.500 millones de los presupuestos administrativos y de contenidos, y atribuyó los resultados a los esfuerzos por reestructurar la compañía y mejorar la eficiencia. Desde principios de año, Disney ha eliminado miles de puestos de trabajo como parte de un esfuerzo por reducir el número de empleados en 7.000 personas.

El miércoles, Iger sostuvo que los estudios de cine de Disney estarían “no sólo reduciendo el número de títulos que lanzamos, sino también el costo por título”.

La empresa registró unas pérdidas de US$ 460 millones, frente a los US$ 1.410 millones de un año antes, debido sobre todo a los gastos de reestructuración y deterioro. Excluyendo ciertos elementos, Disney ganó US$ 1,03 por acción en circulación, superando las expectativas de los analistas, de 97 céntimos por acción.

Disney+ contaba con 146,1 millones de abonados en todo el mundo, un 7,4% menos que los 157,8 millones del trimestre anterior. El descenso se debió sobre todo a la India, donde Disney perdió el año pasado los derechos de retransmisión de una popular liga de críquet que había sido uno de los principales motores de nuevas suscripciones.

En EE.UU. y Canadá, Disney+ contaba con 46 millones de suscriptores, frente a los 46,3 millones del trimestre anterior. Es la segunda vez que Disney+ pierde suscriptores en Norteamérica.

El negocio de parques de la empresa generó unos ingresos de US$ 8.330 millones, un 13% más que el año anterior. Según la firma, el crecimiento de sus parques internacionales compensó los menores resultados nacionales.

El negocio de televisión tradicional de Disney, que atraviesa dificultades, continuó su declive. El llamado segmento de televisión lineal de la compañía, que incluye la cadena deportiva ESPN, ABC y canales de cable como FX, Freeform y Disney Channel, vio caer sus ingresos de explotación un 23%, hasta US$ 1.890 millones, unos US$ 100 millones menos de lo que esperaban los analistas.

La televisión lineal, antaño un motor fiable de beneficios para Disney, ha visto caer en picada sus ingresos de explotación en los últimos años, a medida que más consumidores cortan el cable y se pasan al video en streaming como principal fuente de entretenimiento doméstico.

Iger ha contratado recientemente a Kevin Mayer y Tom Staggs, antiguos lugartenientes suyos, como consultores para asesorarle en el negocio de la televisión.

Disney está explorando un menú de opciones tanto para ESPN como para sus otras redes lineales, que incluyen ABC y canales de cable como Freeform y Disney Channel, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Estas opciones podrían incluir la venta de algunas cadenas, la incorporación de socios capitalistas o la escisión de algunos activos en una nueva empresa. La noticia de las funciones de asesoramiento de Mayer y Staggs se publicó anteriormente en el boletín de noticias de Puck.

En las últimas semanas, Iger ha dicho a sus asociados que quiere reducir la exposición de Disney a la decadente industria de la televisión por cable, pero preferiría evitar una escisión de ESPN, y en su lugar atraer a socios estratégicos para reunir capital y aliviar la presión sobre el negocio, revelaron personas que han hablado con él.

Por otra parte, Iger está tratando de tomar el control total de Hulu, el servicio de streaming que Disney posee en asociación con Comcast. Dentro de unos meses vence un plazo que podría forzar la venta de un tercio de la participación de Comcast a Disney, y las dos empresas ya han mantenido conversaciones intermitentes. Se están trazando líneas sobre la forma más justa de calcular el valor de Hulu, preparando el escenario para una posible lucha el próximo año, aseguraron personas cercanas a las discusiones.

Kevin Lansberry, director financiero interino de Disney, dijo el miércoles que, con US$ 11.500 millones en efectivo en su balance y US$ 10.500 millones en instrumentos de deuda disponibles, la compañía está bien provista para cerrar el acuerdo.

“Estamos muy cómodos con nuestra actual posición de liquidez”, afirmó Lansberry.

Iger también abordó brevemente las continuas huelgas de guionistas y actores de Hollywood en la llamada del miércoles y en un memorando al personal. Después de decir el mes pasado que las huelgas eran “muy preocupantes para mí” y de calificar las demandas de los sindicatos de poco realistas y perturbadoras, Iger suavizó su tono y señaló que las huelgas habían llevado a Disney a recortar el gasto de este año fiscal en contenidos de US$ 30.000 a US$ 27.000 millones.

“Tengo la ferviente esperanza de que encontremos rápidamente soluciones a los problemas que nos han mantenido separados estos últimos meses y me comprometo personalmente a trabajar para lograr este resultado”, declaró.