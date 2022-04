Netflix explora una versión con anuncios mientras la base de suscriptores se reduce

Netflix Inc. anunció que está explorando ofrecer una versión de la plataforma con apoyo publicitario a un precio más bajo para impulsar su base de suscriptores, después de que el gigante del streaming registrara su primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década.

La medida es un cambio significativo para una empresa que se ha vendido desde su creación como un refugio libre de anuncios para sus miembros. Netflix está lidiando con la ralentización del crecimiento de los ingresos causada por la dura competencia de los servicios rivales y el intercambio desenfrenado de cuentas entre sus clientes.

En una entrevista con analistas que comentaron los resultados del primer trimestre de la empresa, el presidente y codirector ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, dijo que una versión de Netflix con publicidad tiene mucho sentido.

“Los que han seguido a Netflix saben que he estado en contra de la complejidad de la publicidad y soy un gran fan de la simplicidad de la suscripción”, señaló Hastings. “Pero por mucho que sea fan de eso, soy más fan de la elección del consumidor”, agregó.

Netflix dijo a principios del día que terminó el primer trimestre con 200.000 suscriptores menos de los que tenía en el cuarto de 2021, incumpliendo su propia proyección de añadir 2,5 millones de clientes en el período. Ahora, Netflix declaró que esperaba perder dos millones de suscriptores globales en el trimestre actual.

Las acciones de Netflix bajaron un 25% en las operaciones posteriores al cierre. Hasta el cierre del martes, las acciones han caído más de un 40% en lo que va de año.

La empresa culpó al acto de compartir contraseñas entre sus miembros y al aumento de la competencia de streaming de presionar el crecimiento de los ingresos. Netflix calcula que, además de sus casi 222 millones de hogares que pagan, el servicio se comparte con otros 100 millones de hogares, de los que 30 millones se encuentran en Estados Unidos y Canadá.

En su carta a los inversores, Netflix sostuvo que está probando modelos de suscripción de uso compartido de contraseñas que cree le permitirán monetizar el uso compartido y aumentar los ingresos. Hastings afirmó que el intercambio de contraseñas, combinado con la competencia, “es lo que creemos que está impulsando la menor adquisición y el menor crecimiento.” Añadió que cuando Netflix estaba creciendo rápidamente, tratar de reducir el intercambio de contraseñas “no era una alta prioridad para estar trabajando”.

La marca de streaming advirtió que el crecimiento de los ingresos se ha ralentizado considerablemente después de años de ganancias superiores al 20%. Los ingresos en el primer trimestre aumentaron aproximadamente un 10%, hasta los 7.870 millones de dólares, por debajo de las previsiones de los analistas de 7.930 millones de dólares.

Netflix manifestó que las ganancias obtenidas durante la pandemia de Covid-19 ocultaban las fallas que han surgido en su negocio en los últimos años. “El Covid-19 nubló el panorama al aumentar significativamente nuestro crecimiento en 2020, lo que nos lleva a creer que la mayor parte de nuestra ralentización del crecimiento en 2021 se debió al avance tras el coronavirus”, dijo la empresa en su carta.

Con un ritmo de crecimiento que ha sido la envidia de la industria durante más de una década, Netflix ha sido visto durante mucho tiempo como un barómetro para el streaming, y cualquier desafío que enfrenta podría tener implicaciones más amplias para sus rivales.

El descenso de suscripciones de Netflix situó su base de suscriptores globales de pago en 221,6 millones, frente a los 221,8 millones del trimestre anterior. El beneficio neto fue de 1.600 millones de dólares, frente a los 1.710 millones del año pasado.

Además de la competencia y el intercambio de contraseñas, Netflix aseguró que la ralentización del crecimiento reflejaba factores como el ritmo de adopción de las televisiones inteligentes, los costes de los datos y los acontecimientos mundiales como el aumento de la inflación, la invasión rusa a Ucrania y los continuos trastornos derivados de la pandemia.

Además, Netflix anunció que el cierre de su servicio en Rusia supuso la pérdida de 700.000 suscriptores.

A medida que crecía la competencia y aumentaban los costes de programación, la empresa pasó recientemente a subir el precio de sus planes mensuales por primera vez desde 2020.

Refiriéndose a los resultados de Netflix, Hastings dijo: “Lo que tenemos que hacer es subir el precio” para “volver a caer bien a nuestros inversores.”

El creciente número de opciones de streaming ha hecho que los consumidores sean más sensibles a los precios. Netflix es uno de los pocos grandes servicios de streaming que aún no se ha planteado ofrecer una opción más barata y con publicidad. Hulu, de Walt Disney Co., lo ha hecho desde hace tiempo, mientras que HBO Max y Disney+, de Warner Bros. Discovery Inc., también han apostado recientemente por el streaming con publicidad.

El margen operativo de Netflix en el primer trimestre fue del 25,1%, frente al 27,4% del año anterior. La empresa afirmó que pretende mantener su margen operativo en el 20% en el futuro.

Netflix declaró que su plan para enderezarse se centrará en gran medida en la mejora de la calidad de su programación y las recomendaciones que la plataforma ofrece a sus clientes para mantenerlos comprometidos con el contenido y activos en el servicio. Netflix ya gasta más que cualquier otro proveedor de entretenimiento, con un presupuesto de programación que se espera que supere los 20.000 millones de dólares este año.

Aunque la marca tiene varios programas exitosos como “Stranger Things”, “Bridgerton” y “The Crown”, el servicio también ha tenido su cuota de costosos fracasos recientemente, como “Jupiter Ascending” y “Space Force”.

“Necesitamos tener un ‘Proyecto Adam’ y un ‘Bridgerton’ cada mes”, comentó el codirector ejecutivo y director de contenidos Ted Sarandos durante la entrevista con los analistas.

A nivel mundial, Netflix declaró que su negocio en Europa Central y del Este mostró los efectos del ataque de Rusia a Ucrania. También bajó América Latina, que perdió 400.000 suscriptores. En Estados Unidos y Canadá, la compañía perdió 600.000 suscriptores, lo que atribuyó a su reciente aumento de precios.

Por otro lado, la empresa dijo que había crecido en Japón, India, Filipinas, Tailandia y Taiwán.

“A largo plazo, gran parte de nuestro crecimiento procederá de fuera de Estados Unidos”, señaló Netflix.