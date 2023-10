Personas en renegociación para evitar su quiebra se triplican al tercer trimestre

El último Boletín Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de septiembre informó una fuerte alza en el número de personas en renegociación para evitar su quiebra debido a un alto nivel de endeudamiento.

Los procedimientos concursales de renegociación de la persona deudora aumentaron 209%, entre enero y septiembre de 2022 (156) e igual periodo del año en curso (482). Las regiones que encabezaron el alza en este tipo de procesos consignado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (N° 20.720) son: Biobío (550%); Antofagasta (467%); Atacama (400%); Maule (325%) y Ñuble (300%).

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023, 482 personas han solicitado acogerse a este beneficio y 172 corresponden a la Región Metropolitana y le siguen Biobío y Valparaíso, ambas con 39 procesos.

Se trata de un procedimiento administrativo, gratuito, no requiere del patrocinio de un abogado y voluntario, cuya finalidad es que la persona deudora pueda renegociar sus deudas con nuevas condiciones de pago o vender sus bienes para el pago de las mismas.

A través de este procedimiento, la persona deudora puede acordar la renegociación de sus deudas, determinando con sus acreedores nuevas condiciones de pago. Por ejemplo, “la persona puede solicitar más plazo para pagar, una menor tasa de interés o meses de gracia, entre otras; o bien, en caso de que no se logre acuerdo de renegociación, acordar la venta de todos los bienes que forman parte de su patrimonio para pagar a sus acreedores con el dinero obtenido”, consignó la plataforma de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Por otro lado, entre 1 enero y 30 septiembre 2023 los procedimientos concursales de liquidación de bienes de personas llegaron a 1.705. Entre enero y septiembre de 2022 e igual lapso del año en curso las persona que se han declarado en quiebra han disminuido en -3%, pasado de 1.760 a 1.705, en ambos periodos, respectivamente.

Reacciones

Valeria Cañas, liquidadora concursal indicó que “la fuerte alza de personas en proceso de renegociación dice relación con varias variables, por una parte, el aumento del endeudamiento en Chile, lo que ha llevado a muchas familias a renegociar los términos inicialmente pactados de forma que sea posible su cumplimiento conforme las nuevas circunstancias patrimoniales de ellos. Por otra parte, indudablemente la modificación introducida por la Ley N.° 21.563, que modifica el procedimiento de renegociación, es una variable relevante pues amplió el acceso a este procedimiento a aquellas personas que emiten boletas de honorarios bajo ciertos requisitos mínimos”.

Cristián Palacios, director del área de Reorganización y Liquidaciones de Aninat Abogados, ex Superintendente de Quiebras y asesor del Ministerio de Economía en la redacción de la ley concursal vigente (2010) sostuvo que “la razón fundamental es porque ha aumentado la tasa de desempleo y el alza de la tasa de desempleo a agosto (9%) así lo confirma. Por lo tanto, al no contar con ingresos, las personas ya no pueden destinar sus recursos a pagar deuda. Y se trata de personas que viven muy al día, entonces si no hay ingreso inmediato, caen en morosidad prácticamente en forma instantánea”.

Por su parte, Ernesto Solís, CEO de Fix Partners Advisors explicó que el alza se produce por “la tasa de ahorro de las personas que ha bajado. Además, ahora las personas están refinanciando deuda a tasas muy altas y el el desempleo real es de doble digito”.

José Luis Herrera, abogado Correa, Trivelli, Vicuña Abogados sostuvo que “la fuerte alza de las renegociaciones de personas deudoras se debe principalmente a dos factores: en primer lugar, el crecimiento negativo de nuestro país, que por cada décima porcentual del mismo significan miles de empleos menos en sectores tan sensibles como la construcción y en segundo término, la inédita inflación que estamos viviendo como consecuencia de los retiros de fondos previsionales, que distorsionó nuestra economía ya golpeada por la pandemia, que redundó tanto en pérdidas de puestos de trabajo como de liquidaciones forzosas y voluntarias de una gran cantidad de empresas”.

Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados añadió que “este aumento significativo en la renegociaciones de personas naturales, creo que se debe -además de la difícil situación económica del país-, a la modificación de la Ley 20.720, que amplía el abanico de personas que pueden someterse al procedimiento de renegociación. Antes del 11 de octubre de 2023, por el solo hecho de haberse emitido una o más boletas de honorarios en los últimos 24 meses, las personas quedaban impedidas de renegociar las deudas de manera colectiva, quedando como única alternativa la liquidación de bienes”.