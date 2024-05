¿Un déjà vu de Antuco?: la extraña muerte de un conscripto en Putre que vuelve a instalar dudas sobre las condiciones del Servicio Militar

“Mi niño… por favor vuelve y dime que esto no está pasando, que estaremos juntitos como siempre, tú agarrándome los rollos y yo llamándote ñoño; llévame contigo y vámonos de este mundo miserable juntos”.

Con esas palabras, el pasado domingo 28 de abril, Romy Vargas, madre del joven conscripto que falleció en medio de una instrucción militar en Putre, Franco Vargas, abordó el repentino deceso de su hijo.

Y es que horas antes la mujer había recibido el llamado que implicó que el mundo se le viniera abajo. Funcionarios de Ejército se comunicaron con ella por teléfono y le informaron que durante la mañana del sábado Franco había muerto tras presentar problemas respiratorios.

“En una marcha de instrucción desde el campo de entrenamiento Pacollo hacia el cuartel militar en la comuna de Putre, y mientras se realizaba un descanso, un soldado conscripto (Q.E.P.D.) presenta problemas respiratorios, siendo trasladado de inmediato en vehículo a la enfermería del predio de instrucción, donde fue estabilizado por el enfermero militar y posteriormente trasladado al Cesfam de la comuna de Putre, lugar donde lamentablemente se constata su deceso”, informó ese mismo día la oficina de comunicaciones de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco.

Las explicaciones, en todo caso, poco y nada convencieron a Romy, quien ha insistido en que a su hijo le hicieron algo más y en que, a lo menos, hay negligencia de parte del Ejército.

Por lo mismo, la mujer no tardó en confirmar la presentación de una demanda contra el Ejército y el Ministerio de Defensa. Según dijo a 24Horas, necesita “saber la verdad, porque tenemos testimonios de que no fue así que el Franco murió de la nada”.

En base a antecedentes que han reunido, como expresó durante el funeral de su hijo, habría responsabilidad directa de funcionarios de la institución castrense. De hecho, acusó que su hijo fue víctima de torturas.

“Ese capitán va a pagar, porque no tenía por qué haber torturado a mi hijo, él tenía que haberlo cuidado, porque él era un niño inocente. Ese tipo juró proteger a la patria, no asesinar. Yo no digo que en la institución haya personas buenas, pero apareció este tipo que lo humilló”, expuso Romy en el cementerio.

¿Un déjà vu de Antuco?: la extraña muerte de un conscripto en Putre que vuelve a instalar dudas sobre las condiciones del Servicio Militar Captura 24Horas

Las gestiones de Defensa

Producto de lo ocurrido, desde el Ministerio de Defensa comunicaron que desde un primer minuto se mandató al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para monitorear todo lo ocurrido. Relevaron, en ese sentido, que rápidamente instruyó una serie de acciones de coordinación y apoyo a la familia, y que incluso durante esta jornada se trasladó hasta la Región de Arica para dar seguimiento a las indagaciones ordenadas.

Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, se comunicó este jueves con Romy Vargas para, además de transmitirle sus condolencias, comunicarle que seguirán atentos el desarrollo del caso.

Según quienes conocieron el tenor de esa comunicación, la mujer le pidió a la secretaria de Estado que no los dejen solos ni que olviden el caso de su hijo. Y ante ello, de acuerdo con las mismas fuentes, Fernández le habría manifestado completo compromiso.

De acuerdo con lo pactado, el Ministerio mantendrá comunicación constante con la familia, entregando reporte diario de los progresos de la indagación.

A través de un comunicado, además, la cartera reiteró que con fecha 29 de abril el Ejército instruyó un sumario administrativo para establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, así como eventuales responsabilidades. Junto a lo anterior, agregaron en el mismo escrito que “la institución puso a disposición de la fiscalía militar todos los antecedentes para la apertura de una investigación penal”.

Los otros 45 afectados

Aunque la situación que afectó a Franco Vargas fue la más grave, no fue el único de los conscriptos que integraban la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” que sufrió efectos tras la instrucción, puesto que tras la misma otros 45 soldados presentaron un grave cuadro respiratorio. Uno de ellos, además, presenta una infección por Escherichia coli.

De ellos, dos fueron trasladados hasta el Hospital Militar de Santiago, mientras que cinco se encuentran internados en el Hospital Juan Noé y 38 se mantienen en aislamiento en la unidad militar.

Por estos casos, desde Defensa indicaron que se coordinó con el Ejército de Chile la asistencia de un equipo de apoyo de nivel central, encabezado por el comandante del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército de Chile, general de división Pedro Varela, junto a un equipo médico especializado de la institución que está desplegado en Arica.