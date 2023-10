Presidente de los empresarios afirma que Chile necesita tranquilidad y que “la llave maestra está en nuestro proceso constituyente”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo estar preocupado tras la cifra de Imacec de agosto, y que el país está estancado. Al respecto, Mewes sostuvo que el país necesita tranquilidad y que la llave maestra para ello es el proceso constituyente.

“Diría que (estoy) más bien inquieto. Esta inestabilidad económica que estamos teniendo hoy día, nos lleva a pensar que Chile necesita estabilidad, certeza, y aquí déjame colgarme al tema constitucional, porque claramente en el futuro, si no tenemos estos elementos, no vamos a crecer como el país de ayer. Estos números que estamos viendo, donde el comercio baja un 1,9%, los servicios un 1,9%, la industria algo sube y algo compensa, (dan cuenta de que) en general estamos en un proceso de estancamiento. Chile necesita tranquilidad, inversión, crecimiento económico, y creo que la llave maestra está en nuestro proceso constituyente, que tal como hemos planteado, creemos que quienes están gestionando tienen el deber de poner a Chile por delante y que cerremos este capítulo. Mantener abierto el tema constitucional es también algo que genera mucha incertidumbre”, planteó Mewes en Radio Duna.

Luego agregó que “hemos escuchado de distintas voces, que una modificación constitucional si no se hace mediante el plebiscito, iríamos al Congreso. No sabemos qué se podría modificar ahí. Hemos planteado que se cierre el capítulo para que tengamos estabilidad en los pilares que como país nos fijemos. Hemos sido majaderos en hacer el llamado a que los partidos se pongan de acuerdo. Se logró en el comité experto. Miremos el país, y un país de largo plazo, que tiene muchas oportunidades. Hoy día (...) estamos del lado de que esta Constitución se apruebe, para cerrar este capítulo”.

El timonel gremial dijo además que el aumento de 3,5% de gasto público contenido en la Ley de Presupuestos es expansivo, debido al bajo crecimiento económico que se espera en 2024.

“No lo veo. Las señales que el propio ministro está entregando son complejas. Ayer planteaba que en el Presupuesto en forma especial se aumente a US$21 mil millones (la deuda pública), a diferencia del anterior que eran US$17 mil. Estamos con un Presupuesto que quiere expandirse en un 3,5%, cuando vamos a crecer sólo un 2%. Los números no cuadran. Le hicimos un planteamiento al ministro de una serie de ideas, para combatir la elusión y la evasión. Son más de 29 ideas distintas que permitan ir por mayor recaudación. Esa pega tiene que hacerla el gobierno, porque hay muchos recursos en evasión de IVA, muchos recursos en informalidad. Es importante que si Chile quiere desarrollar las políticas públicas que se ha comprometido el gobierno, vaya por esos recursos”, señaló.

Asimismo, indicó que “lo considero expansivo en función del crecimiento del país. Si Chile tiene un crecimiento tendencial de 2%, de donde se sacan esos recursos. Hemos planteado ir a donde hoy se está evadiendo. Chile tiene un 27% de informalidad. Hay una evasión de IVA de unos US$2 mil millones. Si eso se logra reducir ahí hay caja para el fisco. Hay elementos que efectivamente hemos planteado al ministro donde se pueden recoger recursos”.

Por otro lado, afirmó que un crecimiento económico de 2% para 2024, no puede considerarse una reactivación económica.

“¿Un 2% es reactivación económica? No. Si vamos a mantenernos ahí no más, sin mayor crecimiento. Para que haya una reactivación se necesita liberar los proyectos que están parados. Insisto en el trabajo que está haciendo Economía. Hacia adelante nos vamos a ver enfrentados a una nueva ley ambiental. Tenemos inquietud de cómo va a salir esa ley. Tenemos proyectos aprobados que no avanzan. Tenemos la negociación de Codelco con las empresas de litio. Qué nos pasa con hidrógeno verde. Necesitamos talento para que puedan abordar ese nuevo recurso. Hay oportunidades, pero si no las abordamos ahora, se pierden”, enfatizó Mewes.

Por último, el presidente de la CPC reiteró que no hay espacio para un alza de impuestos.

“Cuando la torta se achica, de dónde van a sacar más plata para pagar impuestos. Tenemos que ver esto en el largo plazo. Hemos planteado que hoy no hay espacio para pagar mayores impuestos, al menos desde el punto de vista de las personas. Hemos planteado que en impuestos corporativos estamos sobre los promedios OCDE. Necesitamos un sistema tributario competitivo. Si le subimos los impuestos a las empresas, vamos a quedar fuera de la competencia que nosotros mismos hemos ido avanzando. Creo que el ministro tiene claro que no es por la vía del aumento de impuesto a las empresas”.