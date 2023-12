Primus: los detalles de la declaración que develó la trama de las maletas con dinero a Panamá y las modelos en Perú

“Francisco Coeymans se separó y tiene a Yoko, una peruana. Ignacio Amenábar también tiene otra pareja en Perú, y le compró un departamento y le paga sus deudas. Tienen dos maletas, una roja y otra negra. Allí guardaban toda la plata y la peruana, la Yoko, iba directo hasta Perú, y desde aquí la tiraban a Panamá. En Panamá tienen toda la plata”.

Esto es parte del testimonio que entregó el 31 de marzo de 2023 el empresario Pablo Jorquera Retamales, cliente de Primus Capital, acompañado de su abogado defensor, en el que narra los presuntos actos realizados por Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, gerente general y director comercial de Primus Capital, respectivamente, el factoring controlado por el empresario vitivinícola y financiero Raimundo Valenzuela.

Se trata de una pieza clave en el entramado de documentos y audios que forman parte de los antecedentes que entregó la compañía en su denuncia ante el Ministerio Público de Perú. En la acción penal, el factoring denunció a ambos ejecutivos y a las modelos peruanas Elva Vracko y Yoko Chong por los presuntos delitos de lavado de activos. Esto, luego que los gerentes chilenos, según la sociedad, desviaran grandes sumas de dinero a Perú para costear viajes, departamentos y automóviles.

En la denuncia presentada este miércoles en Lima por el abogado peruano César Nakazaki, socio de Sousa & Nakazaki, se explicó que Jorquera testificó en el marco de la investigación interna de Primus que “los denunciados realizaron viajes a Perú para ejecutar operaciones de lavado de activos con las denunciadas Elva Estefanía Vracko Delgado y Tiffany Yoko Chong Campos”.

Pulso tuvo acceso a la grabación audiovisual de la declaración del empresario en las oficinas de Primus. En ella, Jorquera cuenta detalles sobre la operación que habrían montado los exgerentes del factoring para defraudar a la compañía. Actualmente Primus, a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido víctima.

La declaración se produjo a sólo días de que asumiera el vicepresidente de Primus, Eduardo Guerrero, quien en una señal de control había ordenado pedir la liquidación forzosa de una serie de sociedades vinculadas al presunto esquema defraudatorio, y que mantenían cuantiosas deudas.

“La idea es que tu grabes. Mira Carlos, te comento, mi nombre es Pablo Jorquera y soy el representante legal de Constructora y Transportes Jorquera SpA, la cual opera con ustedes hace un año. Yo firmé un pagaré por $93 millones. El señor Bañados, había hablado con el señor Coeymans y me iban a pasar ese monto para poder trabajar y los tenía que pagar en cuatro cuotas, con cuatro facturas de manera mensual. En el mes de agosto, vengo a hablar con mi ejecutiva Norca y con Gastón, y le digo a él, ‘me pueden autorizar una línea, tengo este otro contacto con Metro’, y me dice: debes 200 palos más”, detalló Jorquera a los ejecutivos de Primus en una grabación por Zoom efectuada en las propias oficinas del factoring.

Pulso consultó al exgerente general de Primus, Francisco Coeymans sobre las acusaciones que se vierten en su contra en la denuncia, en la que se asegura que él, junto a Amenábar, habrían desviado dinero a Perú para costear viajes y enviado efectivo en maletas a Panamá.

“Lo negamos totalmente. Es una acusación ridícula y falsa. La acción sólo que demuestra lo desesperado que está (Raimundo) Valenzuela por perjudicarnos y ensuciarnos en su afán de desligarse de los problemas que había en Primus y que eran totalmente conocidos y permitidos por él mismo. Nos vamos a querellar en contra de Pablo Jorquera”, respondió.

“Todo era pura mentira y prostitución”

Según Jorquera, los gerentes de Primus en la reunión de junio insistieron en que él había firmado tres pagarés por un monto total de $200 millones. Sin embargo, les explicó que sólo había firmado uno, pidiéndoles que anularan los otros dos documentos. Acto seguido, contó que los dineros fueron depositados a Juan Pablo Bañados, emprendedor, a su cuenta corriente. “Me llamó Ignacio Amenábar y me dice: vente para acá a conversar conmigo. Esto fue al sexto mes. Le digo, ‘Ignacio sácame esto que no es mío’”.

También contó que, dos semanas después, acudió a las oficinas del factoring a hablar con Ian Ukrow, director de Riesgo y Estudios de Primus. “Le dije a Ian, ‘yo sé dónde está tu plata, porque dentro de toda esta historia Francisco Coeymans era mi amigo. Me invitaba a comer. Me decía que me iba a ayudar. Se juntaba con Bañados, Otero, Maguila y Amenábar. Todos los que te deben. Tengo mi oficina en Vitacura 2771 y al frente está la oficina de Marcelo Rivadeneira’”, dijo.

“Tu plata la están sacando por Panamá con cheques falsos y armaron otro factoring que se llama West Capital. Ayer me topé con Ignacio, Francisco y Marcelo, y me dijeron: tenemos que hablar contigo. El día viernes me tuvieron encerrado acá en la oficina de Ignacio Amenábar, tratando de hacerme firmar un papel en el que digo que Primus no me debe nada y me iban a depositar $40 millones. Yo quiero que me saquen esos pagarés porque no he recibido esa plata”, afirmó.

“Le dije (a Ignacio) ‘paren de andar mintiendo y andar robando plata. Tú sabes cómo sacas la plata. Le pasas la plata a la polola de Francisco Coeymans en los maletines. Ella se las lleva a Perú y después a Panamá'. Eso lo vi, porque también me llevaron a Perú para ver unos trabajos de pintura que me iban a pasar y todo era pura mentira y prostitución. Ignacio Amenábar comprándole un departamento a una amante que tiene allá. Olvídate, estos tipos están metidos en puras estupideces”, concluyó.