Reforma previsional: Fuad Chahín, de Demócratas, plantea que la mayor parte del 6% adicional vaya a cuentas individuales

El gobierno impulsa una reforma de pensiones y apunta a llegar a un acuerdo con los distintos partidos políticos. Este martes hubo una nueva reunión de la mesa técnica, para abordar diversos temas. El exdiputado Fuad Chahín es parte de dicha instancia en representación de Demócratas. En entrevista con Pulso planteó que la mayor parte de la cotización extra de 6% vaya a cuentas individuales.

“Lo que hemos hecho es plantear principios. El porcentaje depende para qué. Nuestro principio es que para la solidaridad tenemos un pilar solidario que es la PGU. Nos parece muy bien un pilar universal que tiene una lógica de seguridad social. El problema que tenemos es en el pilar contributivo. Si uno lleva el 6% al seguro social genera desincentivo al ahorro, porque es seguir igual que la PGU tratando de poder establecer prestaciones lo más homogéneas entre todos. El 10% con las lagunas puede terminar siendo irrelevante, si el 6% va todo a un seguro social. No hay un incentivo al ahorro. No hay un sistema mixto que funcione sin incentivo a la cotización”, dijo Chahín.

Y agregó que “ponemos como principio que la mayor parte del 6% tiene que ir a las cuentas individuales para tener un incentivo a la cotización, a la formalización, porque sino se hace inviable un sistema en el futuro. Creemos que una parte menor del 6% tiene que ir a aportar a mejorar la situación de los actuales pensionados. Hemos planteado el seguro de longevidad como una alternativa”.

De todos modos, indicó que lo relevante es el mecanismo que se va a establecer, antes de definir qué porcentaje va a solidaridad y cuál a cuentas individuales.

“El mecanismo es el que tiene que definir el porcentaje. El principio para poder mantener el pilar de un buen sistema mixto es que la mayor parte vaya a las cuentas individuales y una parte menor vaya a un mecanismo para permitir mejorar la situación de los actuales pensionados. No vamos a hablar de guarismos todavía. Tenemos que modelar esto y ver las tasas de reemplazo que da cada mecanismo. No hay que poner la carreta delante de los bueyes”, planteó.

En cuanto a la reorganización industrial que plantea la reforma previsional, se mostró partidario, en principio, de separar funciones, y dijo que el partido defiende la libertad de elección de las personas.

“En principio estamos de acuerdo con evaluar una separación de la gestión y el soporte de las cuentas, y la gestión de inversiones. Creemos que eso podría generar eventuales economías de escala. El problema es que las cifras que se dan de las economías de escala que se podrían generar no son demasiado relevantes, y hay varios aspectos que a mi juicio no están bien resueltos. La separación de la industria tiene una gran complejidad que puede generar márgenes de errores en temas muy sensibles. Si bien es cierto que tenemos una disposición favorable a esta división, si es que los eventuales beneficios no son suficientes, creo que no vale la pena arriesgar las complejidades de un cambio como este con los riesgos que podría traer al sistema”, sostuvo Chahín.

Asimismo, manifestó que “nosotros defendemos la libertad de elección. La pregunta es dónde es la libertad de elección. La libertad de elección no es quien recauda y paga, sino quien administra los fondos. En eso no hay dos opiniones. La gestión de fondos de inversión, ahí va a haber libertad de elección. Eso no está en discusión. El tema es que para la gestión y soporte también tiene que haber libertad de elección”.

Otro aspecto que abordó es la derogación del DL 3.500. Sobre este punto indicó que “creo que eso genera problemas desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista de la certeza, y es más bien un gustito ideológico. Creo que uno puede hacer todos estos cambios sin hacer esa derogación. Hay técnicas legislativas mejores que eso”.

Dijo además estar optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en esta materia.

“No podemos seguir esperando y hay que llegar a un acuerdo. Soy relativamente optimista, porque creo que la gente necesita que desde la política nos pongamos de acuerdo, sino estamos pavimentando el camino al populismo. Técnicamente podemos ir acercándonos, el problema es que a veces los gustitos terminan pasando la cuenta”, advirtió.

En este contexto de conversaciones y negociación, el gobierno no renovó la urgencia de la reforma previsional, y las reuniones de la mesa técnica de pensiones van a seguir los martes y viernes de 9:30 a 12:30 horas.