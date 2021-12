Uber, Google y Ford retrasan el regreso a las oficinas mientras que la propagación de Ómicron amenaza los distritos comerciales

Los propietarios de edificios de oficinas y las pequeñas empresas cerca de esas propiedades se están preparando para otra decepción en enero, ya que la última variante del covid-19 amenaza con interferir en los planes generalizados de las compañías para regresar al lugar de trabajo.

Antes de que la variante Ómicron apareciera en el extranjero el mes pasado, los empleadores en todo Estados Unidos se estaban preparando para llamar a los trabajadores de vuelta a las oficinas después de las fiestas de fin de año. Ahora, un pequeño pero creciente número de empresas ha modificado o retrasado sus planes a medida que la incertidumbre sobre la gravedad de la variante y su resistencia a las vacunas crece . Esa lista incluye a Lyft Inc., Ford Motor Co., Uber Technologies Inc. y Google de Alphabet Inc., aunque no todos apuntan a la nueva variante como la razón.

“El estado del virus covid-19 sigue siendo fluido”, afirmó Ford al correr la implementación de su plan de regreso a la oficina de enero a marzo.

Este retroceso recuerda, en cierto modo, lo que pasó en septiembre, cuando la variante Delta obligó a numerosas empresas a cancelar sus planes de regreso a la oficina, lo que puso cuesta arriba las esperanzas de que hubiera un gran aumento en el regreso a las oficinas después del Día del Trabajo.

En esta foto de archivo se puede ver el logo de Google LLC en su oficina de Manhattan, New York, Estados Unidos, el 17 de noviembre del 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Una reducción en la cantidad de empleados que regresen a trabajar el próximo mes será doloroso para los propietarios de edificios de oficinas, que han estado luchando con una gran cantidad de vacantes e incertidumbre sobre el impacto a largo plazo de la pandemia. Algunos analistas sugirieron que otro aplazamiento del regreso a la oficina haría que más empleadores consideraran el trabajo remoto a más largo plazo.

“El gran riesgo sería si estas empresas ahora dan un mayor paso hacia un mundo donde se trabaje más desde casa”, afirmó Daniel Ismail, analista senior de la firma de análisis de bienes raíces Green Street.

Las ventas en restaurantes, bares y otras pequeñas empresas cerca de edificios de oficinas han sufrido durante casi dos años, lo que ha causado que estos operadores luchen para pagar el arriendo y mantener vivas sus operaciones. Algunos ya están aceptando que tendrán un mal comienzo el próximo año.

“Enero se corre para febrero. Febrero se correrá para marzo “, afirmó Rick Passarelli, dueño de un local de carnes asadas (steakhouse) de Bobby Van en Midtown Manhattan. “Sigue corriendose la fecha”.

Si bien menos de la mitad de los trabajadores de oficina han regresado a los principales mercados urbanos, los propietarios se consuelan sabiendo que el número sigue aumentando. Un promedio del 41% de la fuerza laboral regresó en las 10 principales ciudades monitoreadas por Kastle Systems en la semana posterior al Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), un nivel récord desde que golpeó la pandemia. Kastle es una empresa de seguridad a nivel nacional que supervisa el deslizamiento de tarjetas de acceso en 10 grandes ciudades.

Y los propietarios tienen la esperanza de que cualquier retirada de la oficina no será tan severa como lo fue antes del Día del Trabajo. Como punto a favor, ahora hay más estadounidenses vacunados. Actualmente, alrededor del 82% de la población de Estados Unidos que tiene 12 años o más ha recibido al menos una dosis, y la tasa es mucho más alta en ciudades como New York y San Francisco, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Eso se compara con un 62%, más o menos, de la población elegible cuando el país se dirigía al fin de semana del Día del Trabajo, afirmó CDC.

Algunas empresas también están siguiendo el ejemplo del presidente Biden, quien ha dicho que no son necesarias nuevas cuarentenas debido a la variante Ómicron. Ha limitado las nuevas restricciones principalmente a las reglas de los viajes. Muchos eventos públicos, desde partidos de fútbol americano hasta espectáculos de Broadway, siguen autorizados.

Los espectáculos de Broadway y otros eventos continúan a medida que se difunde la variante Omicron; en la foto se puede ver a los asistentes en el teatro viendo "El Rey León" en septiembre. PHOTO: CHARLES SYKES/INVISION/ASSOCIATED PRESS

Wells Fargo & Co. se encuentra entre las firmas que se comprometieron a regresar según lo planeado el próximo mes. El banco dijo el mes pasado que “continuará siguiendo la ciencia” y está en camino de abrir su sede en San Francisco y otras ubicaciones.

Las empresas también reconocen que pasar de una estrategia a otra, respecto del lugar de trabajo, antes de que los datos sanitarios respalden tales movimientos, crea incertidumbre y daña la credibilidad, afirmó Kathryn Wylde, directora ejecutiva de Partnership for New York City, un grupo empresarial.

“Ha sido para allá y para acá tantas veces”, afirmó Wylde. “Cada uno de esos retrocesos aumenta la falta de confianza en que alguien sabe lo que se debe hacer”.

Esa preocupación no impide que algunas empresas retrasen o modifiquen sus calendarios de retorno a las oficinas. Hartford Financial Services Group Inc. dijo que pospuso los planes para llevar a su equipo de jefaturas senior a la oficina en el centro de Hartford, Connecticut, durante la primera semana de diciembre. La compañía dijo que sigue con el plan de un regreso a la oficina para los empleados el 18 de enero.

Meta Platforms Inc., anteriormente conocida como Facebook Inc., dijo la semana pasada que reabriría por completo sus oficinas en Estados Unidos a finales de enero. Pero también afirmó que estaba implementando un nuevo programa para aplazar el regreso a la oficina que brinda a los trabajadores la opción de retrasar su regreso programado hasta junio.

Otras empresas han indicado que podrían retrasar los planes basándose en nuevos hallazgos relacionados con la variante Ómicron. Pfizer Inc. y BioNTech SE afirmaron la semana pasada que una tercera dosis de su vacuna contra el covid-19 neutralizó la variante Ómicron en pruebas de laboratorio, pero que el esquema de dos dosis fue menos efectivo para bloquear el virus.