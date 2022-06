Síndrome de Ramsay Hunt: ¿Qué es el raro trastorno que Justin Bieber dice que le paralizó la cara?

El cantante canadiense Justin Bieber aseguró a través de un posteo en redes sociales, que fue diagnosticado con un raro trastorno que le causó una parálisis facial.

El artista ya había señalado durante la semana que debió posponer su gira por América del Norte debido a su condición de salud, pero este viernes, reveló en su cuenta de Instagram, que padece el síndrome de Ramsay Hunt. Según su relato, la enfermedad lo dejó sin poder mover la mitad de su rostro y sin poder subir al escenario.

Por lo mismo, aseguró que se tomará un descanso de sus actuaciones. “Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, dijo en el video. “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de mi cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”, agregó.

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt, también llamado herpes zóster ótico, ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos. Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

De acuerdo a la definición del centro médico, el síndrome ocurre en personas que han tenido varicela. Una vez que se recuperan, el virus permanece en el cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster, una erupción dolorosa con ampollas llenas de líquido.

El tratamiento oportuno puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.

Crédito: Clínica Mayo

Los dos signos y síntomas principales del síndrome de Ramsay Hunt son de acuerdo a la Clínica Mayo:

Un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido en, dentro y alrededor de un oído

Debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado

Por lo general, la erupción y la parálisis facial ocurren al mismo tiempo. A veces uno puede suceder antes que el otro. Otras veces, el sarpullido nunca aparece.

Si tiene síndrome, el centro médico dice que también podría experimentar los siguientes síntomas:

Dolor de oído

Pérdida de la audición

Zumbido en los oídos (tinnitus)

Dificultad para cerrar un ojo

Una sensación de girar o moverse (vértigo)

Un cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto

Boca y ojos secos

Bieber se dirigió a aquellos que se han sentido frustrados por las recientes cancelaciones de sus conciertos y dijo que “físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos”.

“Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad”, dijo. “Espero que entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por ciento para poder hacer aquello para lo que nací”.

Agradeció a sus fanáticos por ser pacientes y dijo que ha estado haciendo ejercicios faciales para ayudar. Dijo que no sabe cuánto tiempo le llevará recuperarse, pero a principios de esta semana se anunció que tres de sus próximas actuaciones fueron pospuestas.

“Voy a estar bien”, dijo. “Tengo esperanza y confío en Dios”.

En marzo, su esposa, Hailey Bieber, fue hospitalizada debido a un pequeño coágulo de sangre en su cerebro.

Hailey, esposa de Justin Bieber. Foto: AFP

La modelo explicó luego que había sufrido un mini-ictus debido a un pequeño orificio en su corazón desde donde viajó el coágulo a su cerebro.

Se sometió a una cirugía para cerrar el orificio que, según dijo, tenía entre 12 y 13 milímetros.

Bieber agregó que ha estado haciendo ejercicios faciales en un esfuerzo por “recuperar mi cara a la normalidad”, pero no está seguro de cuánto tiempo tomará.

El síndrome de Ramsay Hunt puede ocurrir en cualquier persona que haya tenido varicela. Es más común en los adultos mayores, y afecta, por lo general, a las personas mayores de 60 años. El síndrome de Ramsay Hunt es poco frecuente en los niños.

No es contagioso. Sin embargo, la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no han tenido la enfermedad anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.

Este es el posteo del cantante.