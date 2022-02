Justin Bieber da positivo a COVID-19 y pospone dos fechas del tour que lo trae a Chile

Tras una exitosa apertura del Justice Tour, el cantante canadiense Justin Bieber dio positivo a COVID-19. El equipo de la gira informó sobre el estado de salud del músico a través de Twitter, donde confirmó el diagnóstico y la suspensión del concierto agendado para el pasado domingo 20 de febrero en el T-Movil Arena de Las Vegas.

“Por supuesto que Justin está enormemente decepcionado, pero la salud y seguridad de su equipo y fans es siempre su primera prioridad”, señala el comunicado.

Uno de los representantes del canadiense comentó al portal de noticias estadounidense TMZ que Bieber supo de su contagio este sábado 19 de febrero, un día después del concierto que abrió los fuegos de su gira. Hasta el momento, el cuadro del músico sería más bien leve, y que no presentaría mayores molestias.

“El lanzamiento de la gira en San Diego fue un éxito masivo y Justin está emocionado de llevar este espectacular show a sus fans de Las Vegas lo antes posible”, continúa la información publicada por el equipo de la gira vía Twitter.

El concierto en Las Vegas fue reprogramado para el 28 de junio, para el verano estadounidense. Sin embargo, no fue la única fecha en verse afectada.

También se debió posponer la fecha agendada para el martes 22 de febrero en el Gila River Arena de Glendale para el 30 de junio.

Sin embargo, y según consigna TMZ, aún no hay claridad respecto a posibles nuevas cancelaciones, pues no se sabe en qué fecha se habría contagiado el cantante. Aún no hay novedades respecto a la realización del show programado para este miércoles 23 de febrero, en el estadio The Forum de Inglewood.

Cabe destacar que el Justice Tour traerá al músico a nuestro país el próximo 7 de septiembre, en un concierto fijado en el Estadio Nacional. Actualmente, sólo quedan tickets disponibles para cancha general, galería y para asistentes en silla de ruedas.