Nominaciones premios Emmy 2023: dónde ver la ceremonia en vivo

Los premios Emmy son el evento encargado de premiar a lo mejor de la televisión, en donde se incluyen las series, miniseries e incluso, las películas realizadas para este medio.

Para esta nueva edición, las producciones para ser nominadas, deben haber sido estrenadas, tanto por la televisión como por los servicios de streaming, entre el 1 de junio del 2022 al 31 de mayo del 2023.

De esta manera, debido a las fechas de clasificación, nuevas series de drama como Andor o The Last of Us, podrían recibir su primera nominación, aunque estos shows también compiten con las últimas temporadas de programas como Better Call Saul y Succession.

Por el lado de la comedia, series como Abbott Elementary, The Bear y la última entrega de Ted Lasso también tendrían la oportunidad de lograr un lugar en las nominaciones a los Emmy 2023 debido a su buena recepción. En el caso de las miniseries trabajos como DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Black Bird y Bronca, podrían llegar a ser reconocidas durante la ceremonia.

Además, el chileno Pedro Pascal podría recibir su primera nominación a estos premios debido a su trabajo como Joel en la serie de HBO Max The Last of Us, la cual fue un éxito a nivel mundial y ya fue renovada para su segunda temporada.

¿A qué hora se transmitirán las nominaciones a los Emmy 2023?

A las 11:30 horas, en el horario de Chile, se podrá visualizar la ceremonia de nominaciones a los premios Emmys 2023, la cual será presentada por la actriz de comedia Yvette Nicole Brown (Community) y, el presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma.

¿Dónde se podrá ver la ceremonia de nominaciones?

El evento, que se podrá ver de forma gratuita a las 11:30 horas en Chile, se emitirá en vivo por medio de la página de los Emmy.