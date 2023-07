“Parece un hecho”: las apuestas que ubican a Pedro Pascal entre los favoritos a los Emmy 2023

Para muchos, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión le quedó debiendo una nominación por su actuación como Oberyn Martell, el magnético príncipe que hizo su aparición en el cuarto ciclo de Game of thrones (2014).

Ese celebrado rol puso la primera semilla en el estrellato de Pedro Pascal, pero, como el personaje murió en brutales circunstancias en el octavo capítulo de esa temporada, el chileno no tuvo revancha en los Emmy. Hasta ahora.

Foto: Reuters/Allison Dinner

Las predicciones de los principales medios estadounidenses sitúan al intérprete como un nombre con grandes chances de obtener una candidatura a Mejor actor de serie de drama. Los Emmy –que se preparan para revelar a sus nominados este miércoles– distinguirían su labor como Joel Miller, el sobreviviente que brinda protección (y afecto) a Ellie (Bella Ramsey) en The last of us.

“La nominación de Pedro Pascal por la primera temporada de The last of us parece un hecho, debido a que la serie consolidó el estatus del actor de 48 años como un galán irresistible de la televisión”, apuntó IndieWire. En efecto, su sombrío y complejo protagónico en la adaptación del popular videojuego se constituyó como un hito clave en una carrera que en los últimos años ha ganado en exposición y reconocimiento gracias a títulos como Narcos, The Mandalorian y Mujer Maravilla 1984 (2020).

The Hollywood Reporter y Variety realizaron un análisis similar, ubicando al actor como una carta segura entre los seis aspirantes al galardón. De todos modos, la competencia por el premio es dura.

Si se cumplen los pronósticos, Succession lograría una marca inédita y tendría a tres actores en la misma categoría: Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin. A ellos se les uniría Bob Odenkirk, quien se presenta con la segunda tanda de episodios de la temporada final de Better call Saul, mientras que quedaría sólo un cupo por rellenar.

Este podría ser ocupado por Jeff Bridges (The old man), Paddy Considine (House of the dragon), Dominic West (The Crown), Diego Luna (Andor), Bryan Cranston (Your honor) o Harrison Ford (1923), quien también busca su primera candidatura a los máximos premios de la televisión.

Para Pascal y el resto de los aspirantes puede existir un motivo de alivio: Lee Jung-jae (El juego del calamar), el ganador de la categoría en 2022, no es elegible en esta edición, porque la serie surcoreana de Netflix no ha estrenado nuevos episodios desde entonces.

Variety se inclinó por la cautela, asegurando que “la carrera es particularmente competitiva” y que “nadie está seguro, ni siquiera los hombres de Succession”

Ese mismo medio indicó que Pascal tendría tres oportunidades de conseguir una nominación: The last of us, la tercera temporada de The Mandalorian (Disney+) y Saturday Night Live, donde el intérprete tuvo una aplaudida participación en febrero pasado.

Foto: NBC

Su rol como anfitrión del popular programa de NBC le daría una plaza como Mejor actor invitado de serie de comedia. Variety lo mencionó como un candidato seguro a esa categoría, junto a Nathan Lane (Only murders in the building), Dave Chappelle (Saturday Night Live), Brad Pitt (Dave), Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel) y Leslie Odom Jr. (Abbott Elementary). En tanto, The Hollywood Reporter también apostó por su inclusión en esa categoría.

Pascal acaba de ganar dos reconocimientos en los MTV Movie & TV Awards (Mejor héroe, Mejor dúo), pero los Emmy son palabras mayores. Su inclusión entre los nominados sería la guinda de la torta para un 2023 que se perfila como el mejor año de su trayectoria. El listado se conocerá mañana a partir de las 11:30 horas y la ceremonia principal está fijada para el próximo 19 de septiembre.