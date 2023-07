Asimov agita el streaming: “Hoy, en que todo lo viejo ha vuelto a ser nuevo, Fundación es más relevante que cuando fue escrita”

“¿Cómo se cuenta una historia sobre la caída de la civilización humana, mientras esta se extiende por 10.000 mundos y abarca 1.000 años? ¿Cómo no muestras eso de una manera que no intimide completamente a tu público?”.

David S. Goyer (Michigan, 1965) está familiarizado con Fundación desde que tiene 13 años, por lo que conocía la ambiciosa trama que Isaac Asimov creó en torno al colapso del Imperio Galáctico. Sin embargo, se enfrentó por primera vez a esas preguntas de manera seria a partir de 2017, cuando empezó a desarrollar una adaptación televisiva junto al también guionista Josh Friedman. La tarea era gigantesca.

El origen de la obra se remonta a cuando el escritor publicó una serie de relatos en la revista Astounding Science-Fiction, entre 1942 y 1950. Allí acuñó términos como psicohistoria, la ciencia que permite anticipar futuros acontecimientos de grandes grupos de población, y presentó a personajes como Hari Seldon, el matemático que consolidó dicha disciplina. La historia terminó transformándose en una voluminosa saga integrada por siete libros –publicados entre 1951 y 1986– que ocupó gran parte de la vida literaria del autor de Yo, robot (1950).

Desde los años 90 diferentes estudios y realizadores de Hollywood hicieron intentos para llevarla a la pantalla, primero a través de una película y luego como una serie. Ninguno prosperó. Durante su propio proceso creativo, Goyer entendió de primera mano los motivos que provocaron que para muchos resultara una obra “inadaptable”.

“Fundación es una serie de historias y novelas sobre ideas, donde muchos de los grandes eventos suceden fuera de la pantalla. La caída del Imperio sucede completamente fuera de la pantalla. Solo te enteras de eso en una oración en uno de los libros”, apunta en conversación con Culto.

“En el primer libro Asimov no estaba muy preocupado por los personajes, por la vida interior de los personajes. A medida que avanzó, y creo que a medida que ganó confianza como escritor, sus personajes comenzaron a volverse más vívidos”, explica, junto con advertir: “Una cosa es tener grandes ideas sobre el futuro de la civilización, pero eso da igual si no te importa quién vive y quién muere”.

Foto: Apple TV+

Goyer, una pluma con gran experiencia (Batman inicia, Sandman) y un convencido de que el corazón de la televisión son los personajes, aplicó importantes cambios al material original, con el fin de que su misión llegara a puerto, como finalmente sucedió: la primera temporada debutó en la plataforma Apple TV+ a fines de 2021 y despertó reacciones mayoritariamente favorables.

Variety la presentó como un “sólido remix del clásico de ciencia ficción de Isaac Asimov”, elogiando “una construcción inteligente de mundo, una dirección arrolladora y visuales exuberantes que diferencian cada línea de tiempo con delicadeza”.

En la producción Lee Pace (Halt and catch fire) interpreta a Brother Day, la cabeza del Imperio, y Jared Harris (Chernobyl) da vida a Hari Seldon, el matemático que anticipa que el fin de la galaxia está cerca. La serie lo rodea con su discípula, Gaal Dornick, y con Salvor Hardin, la alcaldesa de un importante planeta, dos personajes que en los libros son hombres blancos y en pantalla son encarnados por actrices afrodescendientes, Lou Llobell y Leah Harvey. Todos vuelven en el segundo ciclo, que lanza su primer episodio este viernes y sumará uno nuevo semanalmente.

-¿Ha imaginado qué pensaría Isaac Asimov sobre los cambios que aplicó en su adaptación?

Antes de morir, le preguntaron sobre la adaptación de Fundación. No puedo recordar la cita exacta, pero él imaginaba que habría bastante que cambiar o alterar, porque se trataba de un medio diferente. Si miras su escritura en los años 80 o en los 70, en comparación con cuando escribió la primera historia de Fundación, a los 21 o 20 años, él maduró como escritor. No solo en cuanto a su oficio, sino que maduró en cuanto a sus puntos de vista. Su hija Robyn (Asimov) es productora ejecutiva de la serie, por lo que lo más cerca que puedo estar de Isaac Asimov es a través de las ideas de su hija. Y ella ha dicho muchas veces que siente que su padre habría aprobado los diversos cambios y adaptaciones que hicimos. Confié en que ella tiene una buena opinión como guardiana de la tradición de Fundación, un buen barómetro para saber lo que su padre habría aprobado y lo que no. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho ha sido autorizado por Robyn.

Foto: Apple TV+

-Asimov escribió Fundación en un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué medida las diferentes crisis que atraviesa la humanidad actualmente han influido en la manera en que Ud. ha reinterpretado sus libros e historias?

Lamentablemente, para Asimov la premisa de la psicohistoria es que la humanidad tiende a ser cíclica en su proceso. Cuando estábamos preparando la primera temporada, obviamente el mundo se enfrentó a una pandemia global. Nunca imaginé que volveríamos a estar lidiando con una pandemia, pero aquí estábamos. Él estaba en un entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial o de Guerra Fría, como dices, cuando empezó a escribir los libros. Y, sin embargo, ¡aquí estamos de nuevo! Con una especie de alteración del viejo orden, por lo que todo lo viejo es nuevo otra vez, y yo diría que Fundación, la serie, es incluso más relevante hoy que cuando fue escrita por Asimov y que cuando se estrenó nuestra primera temporada.

-Previamente, Ud. ha mencionado que parte de la diversión en la creación del segundo ciclo consistió en subvertir las expectativas del público. ¿Cuán desafiante es eso en una industria en que muchas veces prevalece el fanservice y la falta de riesgos?

Eso es algo que consideras. Es el viejo axioma: “No puedes darles lo que quieren, tienes que darles lo que no sabían que querían”. Yo mismo soy fan. Por lo tanto, es importante asegurarse de que no estamos traicionando el ADN del material de origen, en este caso, la escritura de Asimov. Pero también es importante recordar que, para que esta serie funcione, tiene que atraer a una audiencia mucho más grande que las personas que han leído los libros, que probablemente comprenden menos del 1%. Entonces, ¿podemos mantenernos fieles a los principios, las ideas y los personajes centrales, y lograr ser más amplios? Creo que uno debe tener mucho cuidado al hacer una serie de televisión o una película que simplemente se adhiera al fanservice. Para que esta serie funcione tiene que atraer a una audiencia muy amplia en más de 100 países diferentes, por lo que tenemos que trabajar con temas que puedan ser universales.

Foto: Patrick Redmond/Apple

-La serie desarrolla varias tramas y aborda temas complejos. ¿Cómo trabaja en mantenerla interesante y en que todos los elementos converjan en algún momento?

Al final del tercer episodio de la segunda temporada, todos los personajes principales y tramas ya se han presentado. El público se preguntaba cómo demonios íbamos a lograrlo en la primera temporada y cómo se conectarían todos los hilos, y creo que la mayoría de ellos estaban encantados con la forma en que lo conseguimos. Y esa es parte de la diversión, parte del truco de magia. Hay algo que sucede al final del segundo episodio de la segunda temporada, donde aparece un nombre en la bóveda. La psicohistoria pretende predecir los grandes movimientos de la sociedad, de la historia, no de individuos. Entonces, parece una paradoja. ¿Por qué a la bóveda se le ocurriría el nombre real de un humano? ¿Cómo sabría que ese humano en particular nacería en ese momento? Parece romper uno de los principios centrales que establecimos en la primera temporada, pero con suerte al final de la temporada el público lo entenderá y se sorprenderán con eso.

-¿Tiene una idea de cuán extensa podría ser esta serie?

Cuando presenté por primera vez la serie, Apple me preguntó si tenía una hoja de ruta o un plan, por lo que escribí un documento de cuatro páginas, donde había una hoja de ruta para ocho temporadas. En este punto, solo estamos a una cuarta parte del camino. Mirando hacia atrás, me pregunto si no estaba completamente loco por haber sugerido eso. Entonces, sí, tenemos una hoja de ruta, pero también es importante improvisar sobre la marcha. O adaptarse hasta cierto punto a cómo el público la recibe o a que algunos actores te sorprenderán y mostrarán fortalezas ocultas de las que no eras consciente al momento de elegirlos. Por lo tanto, hay algunos personajes que pensamos que solo se unirían a nosotros durante un cierto período de tiempo y ampliamos sus roles porque nos sorprendieron de manera agradable. Entonces, ya hemos ajustado algunas de las cosas en ese mapa. Mientras el público esté allí, y yo y el elenco sigamos disfrutando, tal vez algún día lleguemos al final de nuestras ocho temporadas.