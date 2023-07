The Dark Knight: a 15 años del Everest de las cintas de superhéroes

Por aciertos y fallos, fue una mitad de año memorable para las superproducciones en la pantalla grande. Indiana Jones volvió a los cines después de 19 años con una película acogida con tibieza. Pixar estrenó uno de sus filmes más contundentes de los 2000 (Wall-E) y DreamWorks lanzó su mejor apuesta desde Shrek (Kung fu panda). Mientras M. Night Shyamalan y las hermanas Wachowski salieron trasquilados, Jon Favreau y Robert Downey Jr. superaron las dudas y triunfaron con Iron Man, la primera pieza de la saga que más tarde sería bautizada como MCU.

Pero el mejor blockbuster de todo 2008 llegó a mediados de julio. Precedida por Batman inicia (2005), Batman: El caballero de la noche (The dark knight, en su título original) aterrizó en las salas chilenas el 17 de julio de ese año y desde su vibrante secuencia inicial demostró que esta vez Christopher Nolan había incrementado la ambición y que había acertado.

Photo by Stephen Vaughan. TM & ©

El Joker encabeza un atraco a un banco que inmediatamente lo sitúa en el radar de Batman (Christian Bale), un superhéroe que sueña con que llegue el día en que pueda colgar el traje y vivir únicamente como Bruce Wayne. El multimillonario de Ciudad Gótica piensa que Harvey Dent (Aaron Eckhart), el nuevo fiscal de distrito y novio de su amor de juventud, Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal), puede ser la clave para acabar con el crimen de la urbe. No cuenta con que el villano encarnado por Heath Ledger le arrebatará todos y cada uno de sus anhelos, emergiendo como una fuerza anárquica que no puede entender ni detener.

La mayor prueba a la que lo somete es a hacerlo elegir entre salvar a Dent o a Rachel. Él imagina que puede arreglárselas para liberar a ambos, pero los termina perdiendo a los dos. Nolan impregna a la secuencia del conteo con el nervio del mejor cine de acción y filma los momentos posteriores con una delicadeza que conmueve. En los 15 años siguientes cuesta encontrar otra cinta de superhéroes que no tenga miedo de arrojar a su protagonista del acantilado de la manera en que lo hace Batman: El caballero de la noche, destrozándolo y recogiéndolo de los escombros.

Y que tenga un villano del calibre del Joker de Ledger, una figura tan magnética como monstruosa. Dice bastante del estado de ese tipo de superproducciones que, pese a que se estrena al menos media docena por año, no haya muchos que se queden en el recuerdo. El Loki de Tom Hiddleston y el Soldado del Invierno de Sebastian Stan terminaron acogidos parcial o totalmente por el lado de los buenos. Quizás el Killmonger que Michael B. Jordan encarnó en Pantera Negra (2018) rasguñó algo de su rabia y capacidad para producir catástrofe, pero para eso mejor quedarse con la versión original.

Puede que la trilogía de Nolan no sea la mejor traslación de los elementos característicos del personaje en los cómics (la Baticueva y todos los chiches tecnológicos asociados), pero dejó una lección que ha sido incorporada a medias por los filmes posteriores: no importa tanto la fidelidad a la obra original o los guiños a los fanáticos como construir una historia con sustancia, vértigo y carne. En el caso de Batman: El caballero de la noche, su referencia principal fue la paranoia de los 2000 y el cine de Michael Mann, y originó algo inolvidable. Aunque no siempre la base tiene que ser de esa densidad.

Cintas como The Batman (2021), la trilogía de Guardianes de la Galaxia o las dos películas animadas de Spider-Man despuntan por méritos propios pero también porque están insertas en un panorama colmado de artefactos que apelan a la nostalgia barata y la acción sin alma. Las excepciones son filmes que cobran vida porque han sido impulsados por una visión comprometida y cohesionada. Nolan sostuvo la propia en sus tres largometrajes de Batman y dejó una huella que no ha sido igualada.