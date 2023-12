A quienes son parte de la realeza, la prensa y paparazzis están siguiendo absolutamente cada paso que dan. Así es como se han destapado distintas polémicas dentro de la corona de España. No obstante, en esta ocasión, el escándalo lo reveló alguien que fue parte de la familia en algún momento: Jaime Del Burgo, exmarido de la hermana de la reina Letizia Ortiz.

El hombre, a través de su cuenta de X (antes Twitter), hizo una serie de publicaciones donde le aseguró al mundo que tuvo una relación sentimental con la reina Letizia, en los primeros años de su matrimonio con el rey Felipe VI. Es decir, Letizia le habría sido infiel al rey de España.

Pero, ¿cómo habría sido esta infidelidad? ¿Qué dijo la reina al respecto?

Escándalo en la corona española: la reina Letizia le habría sido infiel al rey Felipe VI

Cómo fue la supuesta infidelidad de la reina Letizia al rey Felipe VI

Jaime Del Burgo es un abogado y empresario, quien estuvo casado con Thelma Ortiz —la hermana de la reina Letizia— entre los años 2012 y 2016.

Sin embargo, antes de que Del Burgo estuviera con la hermana de la reina (2010 y 2011), él habría sostenido una especie de relación con la reina, quien sí estaba emparejada con el ahora rey de España. Esto lo evidenció en las publicaciones.

La primera, es una fotografía de la monarca vistiendo una pashmina (una prenda, parecida a una bufanda que rodea el cuello y el pecho), y escribió el mensaje que la reina supuestamente le había enviado: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Del Burgo aseguró que habrían hablado de un eventual divorcio y de “huir juntos”.

Además, explicó las distintas etapas que tuvo su relación: “Relación amorosa de 2002 a 2004; amigos y confidentes de 2004 a 2010; relación amorosa, duradera y continuada de 2010 y 2011 y como cuñados de 2012 a 2016″.

“Durante un año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres, tratamos de la cuestión del divorcio, las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con Zarzuela (...) Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente. La idea de que tuviéramos un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles me la propuso estando en La Terre Blanche”.

Continuó el escrito: “Ella besó a Felipe en las regatas y salió en las portadas. ‘¿Qué es esto?’, le pregunté. ‘Lo he tenido que hacer para protegernos’. Y yo le creí”.

El hombre optó por borrar todas las publicaciones que hizo —aunque se divulgaron rápidamente en distintos medios de comunicación— y aseguró que “no cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones”.

“No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”, escribió como mensaje final en su cuenta de X.

Qué dijo la reina Letizia por la supuesta infidelidad

Después del escándalo, que se desató el 4 de diciembre, la reina y su esposo Felipe salieron en público sin hacer ningún comentario sobre el rumor. Incluso, el 12 de diciembre estuvieron en Argentina, en la ceremonia de asunción del presidente Javier Milei.

Algunos medios aseguraron que la pareja también elaboró una “estrategia mediática” para dejar atrás el impasse: utilizaron la Navidad, una fecha muy familiar, para “limpiar” la crisis como matrimonio, pues recientemente lanzaron su postal navideña.

En el escrito, se asume que siguen juntos y felices como pareja, junto a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.