La ex pareja de Piqué rompió el silencio y se refirió al polémico quiebre con Shakira tras la infidelidad

Los episodios que Gerard Piqué (36) protagonizó con Clara Chía Martí (23) para dar quiebre a su relación de 12 años con Shakira (46) siguen dando de qué hablar.

La “Music Sessions #53″ que la cantante de Barranquilla estrenó con el productor argentino Bizarrap ya acumula más de 419 millones de reproducciones en Youtube, mientras que solo hace unos días tuvieron la oportunidad de presentarla por primera vez en vivo en el marco del show de Jimmy Fallon.

Tanto la artista de “Te felicito” como el ex abanderado del Barcelona han expresado provocaciones contra el otro tras el polémico caso de infidelidad, pero una voz que no se había pronunciado públicamente es la de Nuria Tomás (35), actriz que estuvo con él durante un año y medio hasta 2010, misma época en la que empezó su noviazgo con Shakira.

Durante el evento de una marca, la ex de Piqué se refirió a la controversia que lo ha acechado por los últimos meses.

Esto fue lo que dijo.

Nuria Tomás, la ex pareja de Piqué se refirió al polémico quiebre con Shakira

Cuando le preguntaron sobre la separación, fue enfática en que no conoce los detalles desde cerca.

“No me he puesto a indagar. Tienen su historia. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. No he hablado nunca de él y no lo haré ahora”, dijo en declaraciones reunidas por Infobae.

En cuanto al tema con Bizarrap, aseguró que claramente lo ha escuchado, debido a que “la ponen en todos lados”. En este sentido, manifestó sobre el origen de la canción que “cuando hay sentimientos de por medio, cada uno lo lleva a su manera”.

Foto: Nuria Tomás / Gerard Piqué.

“No soy nadie para opinar, no me atrevo, no la conozco ni he tenido oportunidad de preguntarle”, expresó refiriéndose a Shakira, para luego enfatizar en uno de los puntos que más ha recalcado la autora de “Loba” desde su separación con Piqué, al decir que “las mujeres nos tenemos que ayudar”.

Si bien, Tomás se ha mantenido al margen desde que se destapó el quiebre de la relación, el paparazzi Jordi Martin —quien ha seguido constantemente el caso— sugirió en un momento que el ex futbolista “tuvo un encuentro con una ex pareja de la que nunca se ha olvidado”, el cual supuestamente habría ocurrido en 2016.

Gerard Piqué. Foto: Football España.

“Él estaba en la concentración de la Selección Española, acude al departamento de Nuria en un taxi, se ven dos horas y regresa”, dijo en un programa de televisión según el citado medio, “esta información se la trasladé yo al hermano de Shakira (...) ella tiene conocimiento”.

Bajo esta línea, sentenció que se enteró “por uno de los dos (Piqué o Tomás)”, quien le habría comentado sobre el asunto al día siguiente.