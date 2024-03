Quién es la actriz mexicana que podría demandar a Cristián de la Fuente por bullying y acoso.

Una famosa actriz mexicana causó gran controversia en Chile en las últimas horas, luego de que volviera a asegurar que Cristián de la Fuente le había hecho bullying y acoso. Sin embargo, en esta oportunidad está contemplando iniciar acciones legales contra el actor.

Se trata de Karyme Lozano, quien recientemente conversó con People sobre los actos que habrían ocurrido durante las grabaciones de la telenovela Quiero amarte (2013). “Estoy en un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando. ¿Por qué no? Vamos a verlo”, detalló la actriz.

Anteriormente, en agosto de 2023, la intérprete también se había referido al tema con Mezcal TV. En esa ocasión aseguró que había “perdonado” al actor chileno y que ya no quería hablar más del tema.

Quién es Karyme Lozano

Nacida el 3 de abril de 1978 en México, Karyme Lozano es una actriz que es reconocida por haber participado en varias teleseries de su país natal. En varias de sus actuaciones ha hecho de villana.

Ya desde su infancia comenzó a destacar por su interés en la actuación. La telenovela con la que saltó a la fama fue Volver a empezar, estrenada en el año 1994.

Luego vinieron otras teleseries como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, El secreto de Alejandra y Tres Mujeres. Ese último programa le valió ganar el Premio TVyNovelas a Mejor actriz joven en 2000.

En 2005 protagonizó la primera novela junto a Cristián de la Fuente, Soñar no cuesta nada, de la cadena Univisión. En los años siguientes continuó estando presente en la pantalla en programas como El Talismán, Amar sin límites, Quiero amarte y Minas de pasión.

En la actualidad, la actriz tiene tres hijos y está casada con el exboxeador Michael Domingo.

La otra acusación de Karyme Lozano contra Cristián de La Fuente

Además de volver a asegurar que el actor chileno le había hecho bullying, la actriz mexicana dijo que él habría difundido un rumor de que ella no besaba en teleseries por su religión.

“Esa fue una mentira de esa persona (Cristián de la Fuente) para desacreditarme profesionalmente. Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho no voy a besar por mi religión. Si me fijo más en el contenido”, expresó.

De acuerdo al relato de Lozano, de la Fuente habría hecho eso para que no la contrataran en teleseries. “Claro que me afectó en esa época”, argumentó.