Shakira: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”

Ya pasó un mes desde que Shakira (46) estrenó su aclamada colaboración con el productor argentino Bizarrap, la cual lleva el título “Music Sessions #53″ y contiene una serie de polémicas declaraciones en contra de su ex pareja Gerard Piqué (36), quien la engañó con la joven Clara Chía Martí (23) para dar quiebre a su relación de 12 años, en los que tuvieron dos hijos.

Dicho sencillo no pasó desapercibido y rápidamente se posicionó en las listas de canciones más escuchadas. A la fecha, ya suma más de 369 millones de reproducciones solo en Youtube, mientras que los detalles en torno a su término siguen dándose a conocer.

Este lunes 27 de febrero, la cantante de Barranquilla dio su primera entrevista desde que publicó su tiradera contra el ex futbolista del Barcelona, instancia en la que reflexionó en torno a sus vivencias y el rol de la mujer en la sociedad.

En conversación con el presentador Enrique Acevedo del programa En Punto de N+, la colombiana aseguró que en el pasado “compraba esa historia de que una mujer lo necesitaba (un hombre) para completarse”, pero ahora sabe que no es así.

Shakira. Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images.

“Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a quienes no pueden hablar”, declaró, “me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave (...) el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, importantísimo”.

Shakira y su primera entrevista tras la tiradera contra Gerard Piqué

Uno de los puntos más controversiales de la instancia, fue cuando la artista colombiana citó la frase “hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Shakira. Foto: Shakira.

Si bien, numerosos cibernautas interpretaron la frase como una indirecta a Martí, la cantante lo dijo con una voz pausada y entre risas, en un tono relajado.

“Creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”.

Revisa la entrevista completa a continuación, desde el minuto 18:52.